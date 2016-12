25. december: Božično slovo dveh ikon

24. december 2016 ob 23:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1995 je na Beverly Hillsu umrl ameriški pevec, igralec in komik italijanskega rodu Dean Martin, s pravim imenom Dino Paul Crocetti.

Martin je bil eden najslavnejših in najpriljubljenejših glasbenikov petdesetih in šestdesetih let prejšnjega stoletja. Med njegovimi uspešnicami so (bile) tudi Memories Are Made Of This, That's Amore, Everybody Loves Somebody, Mambo Italiano, Sway, Volare in Ain't That a Kick in the Head. Bil pa je edini zvezdnik svojega časa, ki je bil uspešen na vseh poglavitnih področjih šovbiznisa: na koncertnih odrih, na ploščah, na filmu in na televiziji.

Tudi Martin naj bi, tako kot njegov dobri prijatelj in kolega "ratpackovec" Frank Sinatra, imel mafijske povezave, ki so mu domnevno pomagale na poti do uspeha.

Leta 1567 je umrl slovenski protestantski pisatelj in teolog Sebastjan Krelj. Njegov ključni prispevek k razvoju slovenske književnosti in pismenstva je izdaja Otročje biblije. V njej je objavil tudi slovarček, katekizem v 5 jezikih, navodila za krščansko življenje, razlike med staro in novo vero, Trubarjevo pesem Ne dai Oča in še svojo pesem O Bog Oča nebeski Krall.

Leta 1818 so v Cerkvi svetega Nikolaja v Oberndorfu v Avstriji prvič zapeli pesem Sveta noč.

Leta 1899 se je rodil ameriški filmski igralec Humphrey Bogart. Znan je predvsem po filmih Zaklad Sierra Madre, Casablanca, Malteški sokol in Afriška kraljica. Umrl je leta 1957.

Leta 1917 so v gledališču Astor v New Yorku premierno uprizorili dramo Why Marry?, prvo dramo, ki je prejela Pulitzerjevo nagrado.

Leta 1924 je umrl slovenski skladatelj Viktor Parma. Bil je imeniten gledališki skladatelj romantične smeri. Napisal je pet oper in štiri operete, najbolj znana je njegova opera Zlatorog.

Leta 1938 je umrl vodilni češki pisatelj Karel Matej Chod Čapek. Pisal je politične satire, družbene utopije, v dramskih delih pa je obtoževal nečloveškost totalitarizma.

Leta 1939 so na radiu prvič predvajali kratko zgodbo Charlesa Dickensa z naslovom Božična pesem.

Leta 1949 se je rodila ameriška igralka Sissy Spacek.

Leta 1954 se je rodila škotska pevka Annie Lennox, članica skupine Eurythmics.

Leta 1957 je umrl slovenski pisatelj in prevajalec Vladimir Levstik.

Leta 1962 se je rodil ameriški igralec Dean Cameron.

Leta 1971 se je rodila angleška pevka Dido.

Leta 1977 je umrl angleško-ameriški filmski igralec in režiser Charles Spencer Chaplin, bolj znna kot Charlie Chaplin.

Leta 1994 je v finalni tekmi slovenskega košarkarskega pokala Smelt Olimpija premagala Postojno s 97:77 (55:29). To je bil četrti pokalni naslov za Ljubljančane po osamosvojitvi Slovenije. Prvi strelec tekme je bil Dušan Hauptman (28 točk).

Leta 1995 je Liberijec George Weah dobil zlato žogo, ki jo revija France Football podeljuje najboljšemu nogometašu leta v Evropi.

Leta 2006 je umrl ameriški pevec James Brown, znan kot "boter soula".