25. maj: Carigrajski nogometni čudež Liverpool dvignil na vrh Evrope

Smrt slikarja Zorana Mušiča

Nogometaši Liverpoola so v finalu Lige prvakov po streljanju 11-metrovk premagali ekipo Milana s 6:5. Junak je postal Liverpoolov vratar Jerzy Dudek.

Dramatični finale je imel dva različna polčasa. Po prvem je Milan z domiselno igro vodil že s 3:0, pri čemer je Paolo Maldini zadel že v 1. minuti, dva gola pa je dodal izjemno razpoloženi Hernan Crespo.

Liverpool je po odmoru vse stavil na napad in izenačil v dobrih petih minutah, potem ko so od 54. do 60. minute zadeli Steven Gerrard, Vladimir Šmicer in Xabi Alonso. Do konca 90 minut se je kar trikrat v priložnosti znašel Ševčenko (Milan), a njegove poskuse so Liverpoolovi branilci ustavili pred zaključnim strelom.

Dolgočasna nogometna predstava z redkimi priložnostmi se je nadaljevala tudi v podaljšku. Najbližje zadetku je bil Ševčenko v 117. minuti, ko je njegova dva strela z neposredne bližine vratar Dudek čudežno ubranil in odbil v kot.

Tudi pri streljanju 11-metrovk se je izkazal Poljak Dudek, ki je ubranil strela Pirla in Ševčenka, Serginho pa je streljal čez gola. Za Liverpool so zadeli: Dietmar Hamann, Djibril Cisse in Šmicer. Liverpoolčani so se tako petič povzpeli na vrh Evrope. Zadnjič so pred zmago v Carigradu slavili leta 1984, ko so premagali Romo.

Leta 1085 je umrl papež Gregor VII.

Leta 1261 je umrl papež Aleksander IV.

Leta 1681 je umrl španski dramatik Pedro Calderon de la Barca. Napisal je 180 iger, njegova najpomembnejša dela pa so Stanovitni princ, Življenje je sen in Sodnik Zalamejski.

Leta 1787 se je v Philadelphii začela ustavna konvencija, katere cilj je bil napisati ustavo ZDA.

Leta 1803 se je rodil angleški romanopisec in dramatik Edward George Bulwer-Lytton.

Leta 1818 se je rodil švicarski kulturni in umetnostni zgodovinar Jakob Burckhardt, ki velja za začetnika in utemeljitelja sistematične umetnostne vede. Umrl je leta 1897.

Leta 1887 je med požarom v pariški operi Comique umrlo okoli 200 ljudi.

Leta 1899 je umrla francoska realistična slikarka in kiparka Rosa Bonheur.

Leta 1914 je spodnji dom britanskega parlamenta izglasoval zakon, ki je Irski dodelil večjo avtonomijo.

Leta 1918 se je rodil ameriški igralec Claude Akins.

Leta 1921 se je rodil nemški fizik in Nobelov nagrajenec Jack Steinberger.

Leta 1926 se je rodil ameriški džezovski glasbenik Miles Davis, veliki trobentač in skladatelj, ki je vplival na razvoj glasbe v 20. stoletju. Umrl je leta 1991.

Leta 1929 se je rodila ameriška sopranistka Beverly Sills.

Leta 1935 je Jesse Owens v Michiganu z 8,13 metra postavil svetovni rekord v skoku v daljino. Leto pozneje je bil ameriški atlet junak olimpijskih iger v Berlinu, saj je osvojil štiri zlate medalje.

Leta 1936 se je rodila legenda slovenske popevke, priljubljena Marjana Deržaj. Posnela je 312 pesmi. Najbolj znana je Poletna noč, ki jo je prvič zapela leta 1957 na ljubljanskem radiu. Po njeni smrti 28. januarja 2005 je Založba kaset in plošč izdala zgoščenko z naslovom Za vse poletne noči!, na kateri so zbrane največje uspešnice Marjane Deržaj.

Leta 1938 se je rodil ameriški pisatelj Raymond Carver.

Leta 1938 je bilo med špansko državljansko vojno bombardirano mesto Alicante. Umrlo je 313 ljudi.

Leta 1944 se je rodil ameriški filmski režiser, igralec in lutkar Richard Frank Oznowicz, bolj znan kot Frank Oz.

Leta 1944 se je začela nemška vojaška desantna operacija Rosselsprung. Namen operacije je bil uničiti Centralni komite KPJ in vrhovni štab NOV v Drvarju.

Leta 1951 je umrla avstrijska pisateljica in pesnica hrvaškega rodu Paula von Preradović.

Leta 1953 so v Nevadi izvedli prvi in zadnji jedrski poskus.

Leta 1961 je ameriški predsednik John F. Kennedy v Kongresu razglasil, da je cilj ZDA, da do konca desetletja prvi človek stopi na Luno.

Leta 1963 se je rodil kanadski igralec in komik Mike Myers.

Leta 1975 se je rodila ameriška pevka Lauryn Hill.

Leta 1977 je Liverpool prvič postal evropski nogometni prvak. Na finalni tekmi Pokala državnih prvakov (zdajšnja Liga prvakov) v Rimu je s 3:1 premagal Borussio (M). Gole za rdeče so dosegli Terry McDermott, Tommy Smith in Phil Neal. Tako se je začelo angleško obdobje v evropskem klubskem nogometu, saj so otoški klubi v najelitnejšem tekmovanju neprekinjeno zmagovali do leta 1982, Liverpool pa je v tem času na vrh Evrope stopil kar štirikrat!

Leta 1979 je v Chicagu pri vzletu z mednarodnega letališča O Hare strmoglavilo letalo American Airlinesa DC-10. V nesreči je umrlo 271 potnikov in dva človeka na tleh.

Leta 1982 je med vojno za Falklandske otoke potonila ladja HMS Coventry.

Leta 1983 je Hamburger SV osvojil svoj edini naslov evropskega prvaka v nogometu. V finalu v Atenah je z 1:0 premagal Juventus, ki mu ni mogel pomagati niti Paolo Rossi. Odločilni gol je dosegel Felix Magath.

Leta 1985 je v Bangladešu v ciklonu umrlo okoli 10 tisoč ljudi.

Leta 1988 je umrl nemški fizik, ki je bil leta 1986 nagrajen z Nobelovo nagrado, Ernst August Friedrich Ruska.

Leta 1989 je bil partijski sekretar Mihail Sergejevič Gorbačov izvoljen za predsednika Sovjetske zveze.

Leta 1991 je med demonstracijami v mariboru oklepnik JLA do smrti povozil Josefa Šimčika, ki velja za prvo žrtev pri osamosvajanju Slovenije.

Leta 1991 je Izrael, da bi rešil okoli 14.400 etiopskih Judov iz države, kjer je divjala državljanska vojna, vzpostavil zračni most z Etiopijo.

Leta 1995 je v Washingtonu po dolgi bolezni umrl legendarni košarkar Krešimir Čosič, ki je z Jugoslavijo osvojil dva naslova svetovnega prvaka.

Leta 1996 je češki atlet Jan Železny na atletskem mitingu v Jeni dosegel mejnik v metu kopja, ki je še zdaj nedosegljiv. Vrgel ga je neverjetnih 98,48 metra daleč, s čimer je za skoraj tri metre izboljšal lasten svetovni rekord.

Leta 1995 je srbska vojska pobila 72 Bošnjakov v Tuzli.

Leta 1997 je Strom Thurmond postal senator z najdaljšim stažem v zgodovini ameriškega senata. V senatu je preživel 41 let in 10 mesecev.

Leta 2002 je kitajsko letalo boeing 747-200 nad morjem razpadlo na dva dela. Pri strmoglavljenju je umrlo 225 ljudi.

Leta 2005 so nogometaši Liverpoola osvojili petič v zgodovini postali evropski prvaki.

Leta 2005 je umrl slovenski slikar in grafik Zoran Mušič.

Leta 2006 je napadalec Liverpoola Fernando Morientes prestopil k španski Valencii.

Leta 2007 je po Eriku Zablu jemanje dopinga priznal tudi Danec Bjarne Riis, zmagovalec Toura leta 1996.

Leta 2013 so nogometaši Bayerna v finalu Lige prvakov na Wembleyju z 2:1 odpravili Borussio iz Dortmunda. Mož odločitve je bil Arjen Robben. To je bil za Bavarce peti naslov evropskih prvakov.