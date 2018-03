26. marec: Vladimir Vladimirovič Putin prvič sede na predsedniški stolček

Na današnji dan

26. marec 2018 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na današnji dan leta 2000 je na predsedniških volitvah v Rusiji zmagal Vladimir Putin, ki ga je leta 2008 nasledil Dimitrij Medvedjev.

Vladimir Putin, ruski predsednik med letoma 2000 in 2008, nekdanji premier in znova izvoljeni predsednik Rusije leta 2012, se je rodil 7. oktobra 1952 v Leningradu v Rusiji.

Putin je diplomiral na leningrajski pravni fakulteti leta 1975, istega leta je bil vpoklican v KGB. Do leta 1990 je služboval v Vzhodni Nemčiji. Tajno službo je zapustil leta 1991. Od leta 1991 do 1996 je v mestni hiši mesta Leningrad vodil komite za zunanje zveze. V letih od 1994 do 1996 je bil tudi prvi namestnik leningrajskega župana. V tem času se ga je prijel vzdevek "siva eminenca".

Od julija 1998 do avgusta 1999 je bil vodja FSB (agencije, ki je nasledila KGB). Avgusta 1999 ga je predsednik Boris Jelcin imenoval za predsednika ruske vlade. 31. decembra 1999 je Jelcin nepričakovano odstopil, Putin pa ga je začasno nadomestil. Na predsedniških volitvah marca 2000 je zmagal v prvem krogu in postal ruski predsednik. Marca 2004 je z 71 odstotki glasov dobil tudi drugi predsedniški mandat. Po ruski ustavi je lahko predsednik v največ dveh zaporednih mandatih. 7. maja 2008 se mu je končal mandat; nasledil ga je Dimitrij Medvedjev. Novi predsednik ga je v manj kot dveh urah predsedovanja že imenoval za novega predsednika vlade.

Tekoče govori nemško in, kot pravi sam, tudi malo angleško, je mojster borilnih veščin sambo in judo. Zasebno življenje skrbno skriva pred javnostjo, njegova nekdanja partnerka Ljudmila Škrebneva pa se je redko pojavljala v javnosti. Putin je bil z Ljudmilo, s katero ima dve hčerki, poročen od leta 1983, razšla pa sta se junija 2013.

Leta 1027 je papež Janez XIX. okronal Konrada II. za rimsko-nemškega cesarja.

Leta 1511 je potres na Idrijskem, magnituda je dosegla stopnjo 7,90, terjal med 12.000 in 15.000 smrtnih žrtev. Gre za najmočnejši potres, ki je prizadel slovensko območje.

Leta 1827 je na Dunaju umrl eden največjih glasbenikov vseh časov, nemški skladatelj Ludwig van Beethoven. Napisal je devet simfonij, pet klavirskih koncertov in 17 godalnih koncertov.

Leta 1838 se je na Brodu pri Bohinjski Bistrici rodil slovenski pripovednik in satirik Janez Mencinger.

Leta 1871 je bila v Parizu ustanovljena pariška komuna.

Leta 1881 se je rodil italijanski modni oblikovalec Guccio Gucci.

Leta 1911 se je rodil ameriški dramatik in pesnik Thomas Lanier Tennessee Williams.

Leta 1934 so v Veliki Britaniji začeli opravljati vozniške izpite.

Leta 1944 se je rodila ameriška pevka in nekoč članica zasedbe Supremes Diana Ross.

Leta 1945 se je končala najbolj krvava bitka v Tihem oceanu na le nekaj kvadratnih kilometrov veliki, močno zavarovani japonski trdnjavi Ivo Džima. Bitka se je začela 19. februarja in se je končala z ameriško zmago 26. marca. Zahtevala je skoraj sedem tisoč žrtev na ameriški strani, okoli 22.000 tisoč pa med Japonci.

Leta 1954 so v ZDA izvedli prvo operacijo na odprtem srcu.

Leta 1962 se je rodil ameriški košarkar John Stockton. Eden najboljših organizatorjev igre v zgodovini Lige NBA je vso kariero (1984-2003) igral za ekipo Utah Jazz, vendar nikoli ni osvojil šampionskega prstana.

Leta 1948 se je rodil ameriški glasbenik in član skupine Aerosmith Steven Tyler.

Leta 1979 sta na slovesnosti v Beli hiši egiptovski predsednik Anvar el Sadar in izraelski predsednik vlade Begin podpisala zgodovinski mirovni sporazum, ki je pomenil konec več kot tri desetletja nasprotij med državama.

Leta 1985 se je v Teddingtonu rodila angleška igralka Keira Christina Knightley.

Leta 1992 je bil nekdanji boksarski svetovni prvak Mike Tyson kaznovan s šestimi leti zaporne kazni zaradi posilstva Desire Washington v Indianapolisu.

Leta 1995 je začel veljati schengenski sporazum, ki je odpravil nadzor na državnih mejah med Belgijo, Francijo, Nemčijo, Luksemburgom in Nizozemsko. Prostemu pretoku ljudi, ki jih nič več ne ovirajo pregledi na mejah, se je v naslednjih 15 letih pridružilo še 17 članic Evropske unije, med drugim 21. decembra 2007 tudi Slovenija.

Leta 2000 je na predsedniških volitvah v Rusiji zmagal Vladimir Vladimirovič Putin.

Leta 2002 je umrl bobnar skupin Ozzyja Osbourna in Motley Crue Randy Casti.

Leta 2005 je Nemčija na prijateljski nogometni tekmi v Celju pred 9.000 gledalci premagala Slovenijo z 1:0. Edini zadetek je dosegel Lukas Podolski.

Leta 2013 je ameriški predsednik Barack Obama na mesto direktorja ameriške tajne službe, ki raziskuje finančni kriminal in varuje predsednika ZDA ter njegovo družino, prvič imenoval žensko. Marka Sullivana je zamenjala Julia Pierson.

Leta 2013 je na avstrijski avtocesti A1 zahodno od Dunaja zaradi slabih vremenskih in voznih razmer verižno trčilo več kot sto vozil. V nesreči je umrl en človek, nekaj je bilo ranjenih.

Leta 2015 se je mnogo prezgodaj ustavilo veliko srce prijateljice, kolegice, mentorice, novinarke, urednice in voditeljice Špele Šipek.

P. S.