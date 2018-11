26. november: Krešo je kraljeval pod koši

Na današnji dan

25. november 2018 ob 23:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1948 se je v Zagrebu rodil legendarni hrvaški košarkar Krešimir Ćosić.

Športno pot je začel v Zadru. Med letoma 1971 in 1973 je blestel na ameriški univerzi Brigham. Na naboru Lige NBA leta 1973 so ga izbrali LA Lakersi, a se je vrnil v Zadar. Bil je eden ključnih igralcev na SP-ju leta 1970 v Ljubljani, ko je Jugoslavija osvojila zlato. Igral je na štirih olimpijskih igrah, leta 1980 so bili "plavi" v Moskvi olimpijski prvaki. Z Virtusom iz Bologne se je veselil dveh naslovov italijanskega prvaka (1979 in 1980).

Po koncu kariere je postal trener. Umrl je 25. maja 1995. Maja 1996 so ga sprejeli v košarkarsko Hišo slavnih v Springfieldu.

Leta 1778 je kapitan James Cook postal prvi Evropejec, ki je odkril havajski otok Maui.

Leta 1800 se je v Slomu pri Ponikvi rodil Anton Martin Slomšek. Leta 1859 je prenesel sedež lavantinske škofije iz Št. Andraža v Maribor.

Leta 1865 je izšla knjiga Alica v čudežni deželi.

Leta 1868 je Tokio postal prestolnica Japonske. Do tega leta je bila prestolnica Edo. Danes ima Tokio, ki leži na otoku Honšu, devet milijonov prebivalcev, z zaledjem pa vsaj še tri milijone. Mesto je dvakrat v zgodovini popolnoma uničil potres in sicer v začetku 18. stoletja in leta 1923.

Leta 1894 se je rodil Norbert Wiener, ki velja za začetnika nove znanstvene veje, imenovane kibernetika. Gre za znanost, ki raziskuje zakonitosti regulacijskih procesov, prenašanje informacij in njihovo obdelavo pri strojih, organizmih in družbah. Wiener je temelje postavil leta 1948, njena uporaba pa je videti skoraj neomejena.

Leta 1913 se je rodila Franja Bojc Bidovec. Od januarja 1944 do konca druge svetovne vojne je bila zdravnica in upravnica partizanske bolnice Franja, ki je poimenovana po njej.

Leta 1918 je skupščina v Podgorici glasovala za zvezo ljudstev in se pridružila kraljestvu Srbije.

Leta 1922 sta Howard Carter in lord Carnarvon postala prva človeka, ki sta po več kot tri tisoč letih vstopila v grobnico egiptovskega kralja Tutankamona.

Leta 1929 se je rodil Slavko Avsenik. Z bratom Vilkom veljata za največkrat izvajana in prodajana avtorja narodno-zabavne glasbe v Evropi. Napisala sta nad 1.000 skladb. Najbolj znana je Na golici, ki je doživela 600 predelav in velja za največkrat predvajano instrumentalno skladbo na svetu. Avseniki so prodali nad 36 milijonov nosilcev zvoka ter prejeli 31 zlatih plošč, dve platinasti in eno diamantno. Nastopili so več kot 10.000-krat, glasbo pa ponesli v najprestižnejše dvorane, vse do berlinske filharmonije. Pohvalijo se lahko z več kot 10.000 posnemovalci in s 150 klubi ljubiteljev Avsenikove glasbe.

Leta 1939 je umrl Kanadčan James Naismith, ki velja za izumitelja košarke.

Leta 1939 se je rodila ameriška pevka Tina Turner, kraljica rokenrola, ki je prodala okrog 100 milijonov plošč. Njen najuspešnejši album je Private Dancer iz leta 1984.

Leta 1941 je ameriški predsednik Franklin Delano Roosevelt podpisal zakon, s katerim je določil četrti četrtek v mesecu novembru za zahvalni dan, ki je v ZDA velik praznik.

Leta 1942 so v newyorškem Hollywood Theatru premierno predvajali film Casablanca.

Leta 1942 je bilo v Bihaču prvo zasedanje Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije – AVNOJ-a, to je vrhovnega političnega in predstavniškega organa nastajajoče Jugoslavije. Do sprejema prve ustave se je sestal trikrat. Prvo je bilo v Bihaču, drugo v Jajcu in tretje v Beogradu. Postal je skupni predstavnik jugoslovanskih narodov v narodnoosvobodilni borbi.

Leta 1955 se je v Celju rodil politik Jelko Kacin.

Leta 1964 se je rodila švicarska alpska smučarka Vreni Schneider. V svetovnem pokalu je dobila kar 55 tekem, več jih ima le Avstrijka Annemarie Moser Proell. Schneiderjeva je trikrat zmagala v skupnem seštevku (1989, 1994 in 1995), v svoji zbirki ima tudi 11 malih kristalnih globusov za skupno zmago v slalomu in veleslalomu. Na olimpijskih igrah je osvojila tri zlate medalje, prav tako na svetovnih prvenstvih. Izbrali so jo za švicarsko športnico 20. stoletja.

Leta 1965 je iz izstrelišča Hammaguira v Sahari Francija izstrelila raketo Diamant-A, ki je nosila satelit Asterix-1 in tako postala tretja država, ki je poslala svoje plovilo v vesolje.

Leta 1981 se je rodila britanska pevka Natasha Bedingfield.

Leta 1983 so neznanci na londonskem letališču Heathrow iz trezorja Brinks Mat odnesli 6.800 zlatih palic, vrednih skoraj 26 milijonov funtov. Palice so bile težke tri tone.

Leta 1985 je ameriški predsednik Ronald Reagan podpisal pogodbo z založbo Random House, da bo napisal avtobiografijo. Za knjigo je prejel tri milijone ameriških dolarjev.

Leta 1995 je alpski smučar Andrej Miklavc na slalomu v Park Cityju dosegel svojo edino zmago v svetovnem pokalu.

Leta 1996 je evropski klubski nogometni prvak Juventus v finalu svetovnega pokala v Tokiu premagal južnoameriškega prvaka River Plate iz Buenos Airesa z 1:0.

Leta 2012 je okoli 10.000 jeznih Mariborčanov na Trgu svobode zahtevalo odstop župana Franca Kanglerja. Med protestniki je na koncu zavrelo, policisti pa so uporabili solzivec. Ranjenih je bilo 5 policistov in več protestnikov.

T. O.