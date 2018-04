27. april: Dan upora proti okupatorju

27. april 2018 ob 00:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na današnji dan v Sloveniji praznujemo državni praznik dan upora proti okupatorju (včasih dan Osvobodilne fronte (OF)).

Na ta dan leta 1941 je bila v Ljubljani ustanovljena Osvobodilna fronta slovenskega naroda (OF).

OF je bil sicer ustanovljen dan prej, 26. aprila 1941, in sicer v hiši književnika Josipa Vidmarja, kjer so se sešli predstavniki nekaterih političnih strank in kulturni delavci.

To so bili: Boris Kidrič, Boris Ziherl, Aleš Bebler (Komunistična partija), Josip Rus (za Sokole), Tone Fajfar (krščanski socialisti) ter Ferdo Kozak, Franc Šturm in Josip Vidmar (slovenski kulturni delavci).

Na začetku se je organizacija zaradi politike Kominterne imenovala Protiimperialistična fronta (kratica PIF), ob napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo junija 1941 pa je bila preimenovana v Osvobodilno fronto. V natančnejših zapisih se pozneje pojavlja tudi ime Osvobodilna fronta slovenskega naroda (kratica OF SN-ja).

Leta 1296 je angleški kralj Edvard I. z vojsko porazil Škote pri Dunbarju.

Leta 1509 je papež Julij II. Beneški državi izdal interdikt.

Leta 1521 je v spopadu s filipinskimi domačini umrl portugalski pomorščak Ferdinand Magellan. Magellanova odprava je bila prva, ki je objadrala svet, leta 1520 pa so po njem imenovali Magellanov preliv, ki povezuje Ognjeno zemljo in Južno Ameriko.

Leta 1530 je umrl italijanski pesnik Jacopo Sannazaro.

Leta 1565 je bil ustanovljen Cebu – prva španska postojanka na Filipinih.

Leta 1605 je umrl papež Leon XI., s pravim imenom Alessandro de Medici. Rodil se je leta 1535, papež pa je postal leta 1605.

Leta 1623 se je rodil nemški orglar Johann Adam Reinken.

Leta 1656 je umrl nizozemski slikar Jan Josephszoon van Goyen.

Leta 1667 je slepi, revni pisatelj John Milton prodal avtorske pravice za delo Paradise Lost. Dobil je deset funtov.

Leta 1701 se je rodil sardinski kralj Charles Emmanuel III.

Leta 1773 je angleški parlament sprejel t. i. čajni zakon, s katerim je želel rešiti Vzhodnoindijsko družbo, in ji tako zagotovil monopol nad severnoameriško trgovino s čajem.

Leta 1791 se je rodil ameriški tehnik in izumitelj Samuel Morse. Izumil je telegrafsko pisavo, danes znano kot Morsejevo abecedo, v kateri posamezne črke sestavljajo različne kombinacije pik in črtic. Izum je pomenil pravo revolucijo na področju komunikacij.

Leta 1812 se je rodil nemški skladatelj Friedrich von Flotow.

Leta 1822 se je rodil ameriški vojskovodja in general Ulysses Simpson Grant, ki je poveljeval vojski Severa v ameriški državljanski vojni. V letih od 1869 do 1877 je bil 18. predsednik ZDA.

Leta 1865 je parnik Sultana, na katerem je bilo 2.300 potnikov, eksplodiral in potonil na reki Misisipi. Umrlo je 1.700 potnikov.

Leta 1882 je umrl ameriški esejist Ralph Waldo Emerson, ki je močno vplival na ameriški miselni in literarni razvoj.

Leta 1895 se je v Trstu rodil slovenski skladatelj Marij Kogoj. Rojen je bil kot Julij, a so bili njegovi krstni dokumenti pomotoma zamenjani z dokumenti njegovega pokojnega brata Marija. Kogoj je bil na začetku glasbeni samouk in je začel komponirati leta 1910, še preden je prejel formalno glasbeno izobrazbo. Vrhunec njegovega opusa predstavlja opera Črne maske (1928), po tem letu pa se skladatelj začne nagibati h glasbenemu neoklasicizmu. Veliko njegovih skladb in glasbenoteoretskih del je ostalo nedokončanih.

Leta 1896 je v Ljubljani umrl nabožni pisatelj in publicist Luka Jeran. Več let je bil misijonar v Afriki. Bil je tudi urednik cerkvenega časopisa Zgodnja danica.

Leta 1899 se je rodil ameriški risar stripov Walter Lantz.

Leta 1907 se je rodil slovenski slikar France Mihelič.

Leta 1909 se je v Turčiji zgodil državni udar. Sultan Abdul Hamid II. je moral odstopiti, zamenjal ga je njegov brat Murat V.

Leta 1915 je umrl ruski skladatelj in klavirski virtuoz Aleksander Nikolajevič Skrjabin. Napisal je tri simfonije, deset klavirskih sonat in več preludijev.

Leta 1921 je antanta razglasila, da mora Nemčija plačati 6,65 bilijona funtov vojne odškodnine.

Leta 1923 je Italija sprejela zakon o preimenovanju slovenskih primorskih krajevnih imen.

Leta 1931 se je rodil ukrajinski violinist Igor Ojstrah.

Leta 1932 se je rodila francoska igralka Anouk Aimée.

Leta 1937 je umrl italijanski intelektualec in politik Antonio Gramsci.

Leta 1945 je zadnjič izšel časopis nacistične stranke v Nemčiji Völkischer Beobachter.

Leta 1950 so v Južni Afriki začeli uvajati ločevalno politiko, znano kot apartheid.

Leta 1951 se je rodil ameriški glasbenik, član skupine KISS, Ace Frehley.

Leta 1956 je svetovni boksarski prvak v težki kategoriji Rocky Marciano končal kariero nepremagan. Od 49 dvobojev je na kar 43 zmagal z nokavtom.

Leta 1961 je država Sierra Leone razglasila neodvisnost in se tako osvobodila izpod britanske oblasti.

Leta 1964 je pesem Love Me Do skupine The Beatles dosegla prvo mesto na ameriških lestvicah.

Leta 1967 se je v Utrechtu rodil nizozemski prestolonaslednik Willem-Alexander Claus George Ferdinand van Oranje-Nassau, ki je najstarejši sin kraljice Beatrix in njenega pokojnega moža princa Clausa von Amsberga. Njegov uradni naziv je Z. K. H. De Prins van Oranje.

Leta 1977 je umrl ameriški igralec Stanley Adams.

Leta 1981 je Xerox PARC predstavil računalniško miško.

Leta 1986 je Captain Midnight, s pravim imenom John R. MacDougall, ugrabil satelit postaje HBO in predvajal svoje sporočilo gledalcem te TV-postaje.

Leta 1992 je bila razglašena Federativna republika Jugoslavija, ki sta jo sestavljali Srbija in Črna gora.

Leta 1992 je umrl francoski skladatelj Olivier Messiaen.

Leta 1993 je umrl slovenski jezikoslovec France Bezlaj.

Leta 1994 so v Južni Afriki potekale volitve, na katerih so prvič volili tudi temnopolti volivci.

Leta 1994 je na prijateljskem nogometnem srečanju v Mariboru reprezentanca Slovenije premagala Ciper s 3:0.

Leta 1998 je umrl ameriški pisatelj perujskega rodu Carlos Castaneda, ki je napisal serijo knjig o tradicionalnem srednjeameriškem šamanizmu. Njegova dela in tudi Castaneda sam, ki se je redko pojavljal v javnosti, so bili dolga leta sporni. "Šamanovi" privrženci pravijo, da so Castanedove "čarovniške" knjige resnične ali vsaj pomembna filozofska dela in opisi praks, ki omogočajo širitev zavesti, kritiki pa trdijo, da gre za potegavščino ali vsaj leposlovje in ne empirično dokazljiva antropološka dela.

Leta 2003 je Tadej Valjavec kolesarsko Dirko po Trentinu, ki vsako leto služi kot generalka pred Girom, končal na 3. mestu.

Leta 2003 je Španec Carlos Moya po dolgih letih čakanja le zmagal na teniškem turnirju v Barceloni.

Leta 2005 je prvič poletel airbus 380. Letalo je na svojo prvo pot poletelo iz francoskega mesta Toulouse.

Leta 2007 je v moskovski bolnišnici v 81. letu starosti umrl ruski čelist in simbol odpora proti sovjetskemu sistemu Mstislav Rostropovič.

