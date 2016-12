28. december: Prve gibljive slike, Županova Micka in Denzel

28. december 2016 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1954 se je v Mount Vernonu rodil ameriški igralec, ki je leta 1989 prejel oskarja za stransko moško vlogo v filmu Glory, leta 2001 pa za glavno moško vlogo v filmu Dan za trening, Denzel Washington mlajši.

Njegovi starši, ki so se ločili, ko je bilo Denzlu 14 let, mu niso dovolili, da bi gledal filme.



Po ločitvi je postal pravi upornik in je skupaj z nekaj svojimi prijatelji končal celo v zaporu. Njegova mati ga je zato poslala v pripravniško šolo, nato pa na univerzo Fordham, kjer je odkril igranje in diplomiral iz novinarstva.

Leta 1975 se je prvič pojavil v filmu Wilma. Njegov prvi večji uspeh je prišel, ko je nastopil v televizijski nanizanki St. Elsewhere. Leta 1987 je nastopil v vlogi Steva Bika, južnoafriškega borca proti apartheidu, v filmu Cry Freedom in bil nominiran za oskarja za najboljšo stransko vlogo. Leto pozneje je oskarja v tej kategoriji osvojil, ko je zaigral nekdanjega sužnja v filmu Glory.

Leta 1992 je odigral vlogo v filmu Malcolm X, kjer je odigral istoimenskega borca za pravice temnopoltih v ZDA in vodjo Črnih panterjev. Za to vlogo je bil nominiran za oskarja v kategoriji najboljši glavni igralec. Leta 1993 je zaigral homofobnega odvetnika Joeja Millerja v filmu Philadelphia. Tu so bili še The Pelican Brief, Crimson Tide, Much Ado About Nothing in The Preacher's Wife, ki so Washingtona ponesli med zvezde hollywoodskega neba in zaradi

katerih je postal eden najbolje plačanih in cenjenih filmskih igralcev 90. let.

Leta 1999 je igral v filmu The Hurricane, za kar je bil znova nominiran za oskarja. Dve leti pozneje se mu je oskarjeva nominacija za najboljšo moško vlogo v filmu Training Day obrestovala, domov je namreč odšel s pozlačenim kipcem.

Leta 2002 je Washington režiral svoj prvi film, dramo Antwone Fisher, v kateri je tudi igral. Med letoma 2003 in 2004 je zaigral v več trilerjih, med njimi Out of Time, Man on Fire in The Manchurian Candidate.

Sicer pa je Denzel od leta 1983 poročen s Pauletto Pearson. Spoznala sta se na snemanju njegovega prvega filma Wilma. Par ima štiri otroke: Johna Davida (rojenega 1983), Katio (rojeno 1987), Olivio (rojeno 1991) in Malcolma (rojenega 1991). Igralec je oktobra 2006 izdal knjigo z naslovom Hand to Guide Me.

Leta 1065 je bil posvečen samostan Westminster.

Leta 1308 se je začelo obdobje vladanja japonskega vladarja Hanazona.

Leta 1503 je umrl firenški vladar Piero di Lorenzo de' Medici.

Leta 1522 se je rodila Margareta Avstrijska, regentinja Nizozemske.

Leta 1612 je Galileo Galilej kot prvi astronom opazoval planet Neptun in njegovo konjunkcijo z Jupitrom. Galileo je zmotno menil, da je Neptun zvezda.

Leta 1663 je umrl italijanski fizik, astronom in matematik Francesco Maria Grimaldi.

Leta 1789 so v ljubljanskem gledališču prvič uprizorili Županovo Micko, komedijo Antona Tomaža Linharta, prvega slovenskega dramatika.

Leta 1895 sta brata Luis in Auguste Lumiere v Veliki kavarni v Parizu 30 gledalcem prikazala prve gibljive slike. Prva filmska predstava, za katero je bilo treba plačati, je nosila naslov Odhod iz tovarne in je naletela na velik odmev. Leto prej sta Auguste in Louis Lumiere patentirala t. i. Cinematographe, kombinacijo filmske kamere in projektorja. Slovenski gledalci so si film lahko prvič ogledali 16. novembra leta 1896.

Leta 1829 je umrl francoski naravoslovec Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet – Lamarck.

Leta 1836 je Španija priznala neodvisnost Mehike.

Leta 1846 je Iowa postala 29. ameriška zvezna država.

Leta 1856 se je rodil ameriški politik Woodrow Wilson, ki je bil med letoma 1913 in 1921 predsednik ZDA. Zaradi svojih prizadevanj za mir je leta 1919 prejel Nobelovo nagrado.

Leta 1879 se je v Dundeeju na Škotskem sesul osrednji del mostu prav takrat, ko je čez zapeljal vlak. V nesreči je umrlo 75 ljudi.

Leta 1897 je bila ustanovljena Pathe Cinema, prva filmska produkcijska hiša na svetu.

Leta 1897 so v Parizu premierno prikazali igro Edmonda Rostanda z naslovom Cyrano de Bergerac.

Leta 1905 se je rodil ameriški igralec in komik Cliff Arquette.

Leta 1908 je uničujoč potres porušil Messino, drugo največje mesto na Siciliji. Potresu z močjo 7,5 stopnje po Richterjevi lestvici je sledil še rušilni popotresni val. Pod ruševinami je ostala več kot polovica prebivalcev, v nesreči je umrlo več kot 100.000 ljudi.

Leta 1918 je umrl brazilski pesnik Olavo Bilac.

Leta 1923 je umrl francoski inženir Alexandre-Gustave Eiffel.

Leta 1924 se je rodil predsednik Ugande Milton Obote.

Leta 1932 se je rodil argentinski pisatelj Manuel Puig.

Leta 1932 je izšla prva številka Književnosti, mesečnika za umetnost in znanost, obenem pa nezakonita revija KPJ-ja za Slovenijo.

Leta 1937 je umrl eden najvidnejših predstavnikov novejše francoske glasbe Maurice Ravel. Za njegova dela sta značilna ritem in instrumentalna barvitost. Njegova najpomembnejša dela so Španska rapsodija, baleti Dafnis in Hloa, Valček, Čarovna beseda, Bolero, opera Španska ura.

Leta 1945 je umrl ameriški pisatelj Theodore Dreiser. Bil je predstavnik severnoameriškega realističnega romana. Njegovo najpomembnejše delo je Ameriška tragedija, napisal pa je še dela Sestra Carrie, Hennie Gerhardtova, Finančnik in Titan.

Leta 1950 je Peak District postal prvi narodni park v Veliki Britaniji.

Leta 1950 je kitajska armada na Koreji prekoračila 38. vzporednik.

Leta 1953 se je rodil francoski pianist Richard Clayderman.

Leta 1956 se je rodil angleški violinist Nigel Kennedy.

Leta 1961 se je rodil plavalec Borut Petrič. Največji uspeh je doživel na EP-ju v Splitu leta 1981, ko je postal evropski prvak na 400 m prosto. V pokritem bazenu splitskega Poljuda je ob nepozabnem TV-komentarju Mladena Delića premagal velikega Vladimirja Saljnikova. Pri zadnjem obratu je Rus, svetovni in olimpijski prvak, vodil za manj kot pol telesa, Petrič pa ga je v izjemnem boju prehitel in postavil državni rekord 3:51,63.

Leta 1971 se je rodil najboljši italijanski smučarski skakalec vseh časov Roberto Cecon. V svetovnem pokalu je dobil šest tekem, v skupnem seštevku sezone 1994/95 pa je zasedel 2. mesto. Na svetovnih prvenstvih v poletih je bil dvakrat bronast (leta 1992 v Harrachovu in dve leti pozneje v Planici). Športno pot je končal marca 2003 v Planici.

Leta 1972 se je rodil avstralski teniški igralec Patrick Rafter. Profesionalec je postal leta 1991, svoj prvi turnir pa je dobil leta 1994 v Manchestru. Septembra 1997 je v finalu OP-ja ZDA v New Yorku v štirih nizih ugnal Britanca Grega Rusedskega in se veselil prve zmage na turnirjih za grand slam. Naslednje leto je ubranil naslov, potem ko je v finalu s 3:1 v nizih premagal rojaka Marka Philippoussisa. Julija 1999 je postal igralec številka 1 na svetu, vendar je bil na 1. mestu le teden dni, kar je najmanj med vsemi igralci v zgodovini ATP-ja.

Leta 1981 se je rodila angleška igralka Sienna Miller.

Leta 1981 je HBO kot plačljiva kabelska televizija razširil svoje oddajanje na ves dan in sedem dni v tednu.

Leta 1981 se je v Norfolku, v ameriški zvezni državi Virginija, rodil prvi ameriški otrok iz epruvete.

Leta 1983 je umrl ameriški glasbenik Dennis Wilson, član skupine The Beach Boys.

Leta 1984 je umrl ameriški filmski režiser Sam Peckinpah.

Leta 1986 je umrl ameriški pisatelj John Dann MacDonald.

Leta 1992 je Banka Slovenije dala v obtok nov bankovec za 20 tolarjev. Na njem je upodobljen Janez Vajkard Valvasor.

Leta 1997 je Švedinja Ylwa Nowen še tretjič zapored zmagala v slalomu za svetovni pokal. Po zmagah v Val dIseru in na prvem slalomu v Lienzu je bila najhitrejša tudi na drugem slalomu v tem avstrijskem zimskošportnem središču. Drugo mesto je zasedla Američanka Kristina Koznick, tretje pa Italijanka Deborah Compagnoni. Urška Hrovat je bila z zaostankom 83 stotink sekunde četrta. Špela Pretnar je zasedla sedmo, Alenka Dovžan pa 13. mesto.

Leta 1998 je umrl nekdanji dvakratni svetovni prvak v motociklizmu Ricardo Tormo. 46-letni Španec je umrl zaradi levkemije v bolnišnici v domači Valencii. Tormo je naslov svetovnega prvaka osvojil leta 1978 in 1981 in v Španiji velja za naslednika legendarnega Angela Niete. Kar sedemkrat je osvojil naslov španskega prvaka, kariero pa je moral po hudi nesreči končati leta 1984.

Leta 1999 je bil Saparmurat Nijazov razglašen za dosmrtnega predsednika Turkmenistana. Nijazov,, ki je umrl leta 2006, je bil karizmatičen voditelj in je ustvaril pravi kult osebnosti.

Leta 2004 je umrla Susan Rosenblatt - Susan Sontag, ameriška pisateljica, filozofinja in politična aktivistka. Rodila se je leta 1933.

Leta 2005 je umrl Stevo Žigon, slovensko-srbski gledališki igralec in režiser. Rodil se je leta 1926.

Leta 2005 je umrl Aleš Varoga, slovenski športni novinar. Rodil se je leta 1965.

Leta 2005 Republika srbska razpusti ministrstvo za obrambo in vojsko.