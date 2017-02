28. februar: Vse najboljše, Primož Peterka

Na današnji dan

28. februar 2017 ob 00:01

Ljubljana - MMC RTV SLO



Leta 1979 se je rodil najboljši slovenski smučarski skakalec Primož Peterka. V sezonah 1996/97 in 1997/98 je zmagal v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Med slovenskimi skakalci ima največ zmag v svetovnem pokalu, na najvišji stopnički je stal kar 15-krat. Prvič je zmagal v Zakopanah januarja 1996, zadnjič pa 1. januarja 2003 v Garmisch-Partenkirchnu. Na olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju je bil član ekipe, ki si je priskakala bron. Na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu leta 2005 je bil prav tako bronast na ekipni tekmi na srednji napravi.

Po tekmi državnega prvenstva je 9. marca 2011 v starosti dvaintridesetih let napovedal svojo tekmovalno upokojitev z besedami: "Težko je bilo sprejeti odločitev o slovesu. Bojim se, kako se bom navadil na novo življenje, na življenje brez skokov. Navajen sem bil potovati po svetu." 2. julija je nastopil na poslovilni tekmi poletnega celinskega pokala pod Šmarjetno goro pred 2000 gledalci.

O njem sta bila posneta dva dokumentarna filma. Vleci, Primož iz leta 1997 pripoveduje o njegovem otroštvu in začetku kariere, Peterka: leto odločitve Vlada Škafarja iz leta 2002 pa pripoveduje o prebroditvi tekmovalne krize.

Leta 1553 se je rodil veliki francoski mislec Michel de Montaigne. Njegovo najznamenitejše delo so Eseji.

Leta 1784 je John Wesley ustanovil Metodistično cerkev.

Leta 1792 se je rodil Karl Ernst von Baer, estonski naravoslovec, ki velja za začetnika embriologije.

Leta 1827 so uradno odprli železniško progo Baltimore & Ohio Railroad, ki je prva v ZDA ponujala prevoz ljudi in tovora.

Leta 1844 je na ladji USS Princeton, medtem ko je križarila po reki Potomac, eksplodiral top. Umrla sta dva predstavnika vladnega kabineta in še nekaj ljudi.

Leta 1849 so vzpostavili redno povezavo med vzhodno in zahodno obalo ZDA. Na ta dan je parnik SS California kot prvi pristal v zalivu San Francisco, za pot iz newyorškega pristanišča pa je potreboval štiri mesece in 21 dni.

Leta 1854 je v Riponu v ameriški zvezni državi Wisconsin nastala republikanska stranka.

Leta 1896 se je rodil ameriški zdravnik in Nobelov nagrajenec Philip Showalter Hench.

Leta 1897 je francoska vojska odstavila zadnjo madagaskarsko kraljico Ranavalono III.

Leta 1901 se je v Portlandu, ameriška zvezna država Oregon, rodil kvantni fizik in biokemik Linus Pauling.

Leta 1906 se je rodil ameriški gangster judovskega rodu Benjamin "Bugsy" Siegel.

Leta 1915 se je rodil brazilski znanstvenik in Nobelov nagrajenec Peter Medawar.

Leta 1922 je Združeno kraljestvo priznalo neodvisnost Egipta, ob tem pa zadržala strateško pomemben nadzor nad Sueškim prekopom.

Leta 1926 se je rodila Stalinova hčerka Svetlana Alilujeva.

Leta 1928 se je v Slovenj Gradcu rodil slikar samouk Jože Tisnikar. Slikati je začel, ko je bil obdukcijski pomočnik v slovenjgraški bolnišnici. Z ekspresivno deformacijo figuralnih oblik in s temnimi modro-zelenimi barvami v tehniki oljne tempere je ustvaril vrsto monumentalno pretehtanih slik z motivi iz prosekture (razteleševalnice) z značilnim simbolnim sporočilom. Po upokojitvi leta 1983 je motiviko razširil ter smrtno grozo omilil v meditativnost. Po pretresljivi izrazni moči, motiviki in skoraj ljudski preprostosti je bil Tisnikar v slovenskem slikarstvu in tudi širše izjemen ustvarjalec.

Leta 1930 se je rodil ameriški fizik in Nobelov nagrajenec Leon Neil Cooper.

Leta 1933 je Paul von Hindenburg podpisal odlok za zaščito naroda in države, ki je v Nemčiji odpravilo temeljne pravice državljanov.

Leta 1933 je Bertolt Brecht skupaj z ženo pobegnil pred nacisti na Dansko.

Leta 1935 je ameriški kemik in pionir na področju razvoja komercialnih polimerov Wallace Carothers odkril umetno vlakno - najlon.

Leta 1936 je umrl francoski zdravnik in mikrobiolog Charles Jules Henri Nicolle. Leta 1928 je prejel Nobelovo nagrado. Rodil se je leta 1866.

Leta 1939 so v slovarju Webster New International Dictionary v drugi izdaji odkrili besedo DORD (beseda nima pomena), zaradi katere so uvedli obsežno preiskavo.

Leta 1939 se je rodil kitajski fizik in Nobelov nagrajenec Daniel C. Cui.

Leta 1941 je umrl španski kralj Alfonso XIII.

Leta 1943 so norveški pripadniki SOE-ja in norveško odporniško gibanje uspešno napadli tovarno težke vode v Vemorku.

Leta 1943 je bila podpisana Dolomitska izjava, s katero je bila tudi formalno priznana vodilna vloga komunistične partije v Sloveniji.

Leta 1943 so zavezniki prvič podnevi bombardirali Berlin.

Leta 1944 se je rodil nemški nogometni vratar Josef Sepp Maier. Velja za najboljšega nemškega vratarja vseh časov, z njim se lahko primerja le Oliver Kahn. Celo kariero je igral za Bayern iz Münchna.

Leta 1947 so se na Tajvanu začeli neredi, ki so terjali več smrtnih žrtev.

Leta 1948 se je rodil ameriški fizik in Nobelov nagrajenec Steven Chu.

Leta 1953 sta James D. Watson in Francis Crick prijatelje obvestila, da sta odkrila kemijsko zgradbo DNK-ja. Uradno sta svoje odkritje opisala v aprilski izdaji revije Nature, ki je izšla 2. aprila, še enkrat pa sta odkritje potrdila 25. aprila. Za odkritje DNK sta britanska znanstvenika (skupaj s sodelavci) prejela Nobelovo nagrado in sprožila izjemen razvoj razumevanja življenja ter biotehnologije, vključujoč kloniranje, potrjevanje očetovstva, zdravljenje genetsko povzročenih bolezni in drugo.

Leta 1957 se je rodil ameriški igralec John Turturro.

Leta 1975 se je na postaji Moorgate v Londonu zgodila nesreča, ko je eden od vlakov v podzemni železnici trčil. Umrlo je 43 ljudi.

Leta 1978 se je rodil avstrijski alpski smučar Benjamin Raich.

Leta 1982 se je rodila ruska manekenka Natalia Vodianova.

Leta 1986 je bil izveden atentat na vodjo švedske socialdemokratske stranke Svena Olofa Joachima Palmeja, ki je bil švedski premier od leta 1982. Palmeja je atentator ustrelil, ko se je z ženo vračal domov po ogledu filma. Iskanje storilca je bilo izredno počasno, umor pa ne povsem pojasnjen.

Leta 2001 je okolico Nisqually Valleyja v ameriški zvezni državi Washington stresel potres z močjo 6,9 po Richterju.

Leta 2001 so košarkarji Uniona Olimpije v drugi tekmi četrtfinala Evrolige v Ljubljani izgubili z bolonjskim Kinderjem z 79:81. Zmaji so se po dveh povsem izenačenih in napetih tekmah poslovili od najmočnejšega evropskega košarkarskega tekmovanja.

Leta 2002 je v spopadu v indijskem Ahmadabadu umrlo najmanj 55 ljudi. Spopadli so se, ker so hindujci zažgali hiše muslimanov.

Leta 2003 je zaradi srčnega napada umrl predsednik Salvadorja Fidel Sanchez Hernandez.

Leta 2004 je več kot milijon Tajvancev sodelovalo pri žalni slovesnosti v spomin na incident leta 1947. Sodelujoči so ustvarili 500 kilometrov dolgo človeško verigo.

Leta 2007 je umrl Billy Thorpe, avstralski glasbenik. Rodil se je leta 1946.

Leta 2008 je umrl Mike Smith, angleški glasbenik, rojen leta 1943.

Leta 2011 je umrla ameriška igralka Jane Russell, ki je v štiridesetih in petdesetih letih veljala za enega največjih sekssimbolov Hollywooda. preboj je zanjo pomenila sedemletna pogodba s filmskim mogulom Howardom Hughesom, ki jo je nato med zvezde izstrelil s filmom The Outlaw (1943), zgodbo o Billyju the Kidu, v kateri je bilo precej poudarka na igralkinih zapeljivih oblinah.

Leta 2012 so arheologi odkrili dve novi vrsti prazgodovinskega prednika pingvina, Kairuku grebneffi in Kairuku waitaki. Kairuku grebneffi, ki je bil velik meter in pol, je največji pingvin, kar smo jih kdaj poznali.

Leta 2013 se je od vodenja Rimokatoliške cerkve umaknil papež Benedikt XVI. Po skoraj osmih letih je svoj pontifikat končal na svojo željo in tako postal prvi papež po 600 letih, ki je odstopil. Po odstopu je dobil naziv "papa emeritus". V Vatikanu se je na ta dan pa do izvolitve novega papeža začelo t. i. obdobje praznega papeškega sedeža (sedisvakance).

Leta 2013 so znanstveniki prvič uspešno povezali možgane dveh podgan tako, da so informacije lahko potovale med njima.