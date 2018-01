29. januar: Rodil se je pisatelj in dramatik A. P. Čehov

Leta 1860 se je rodil predstavnik novelističnega žanra v ruski in svetovni književnosti Anton Pavlovič Čehov.

Za njegove kratke zgodbe imajo Rusi celo posebno ime – pravijo jim čehovske pripovedi. V njih je mogoče opaziti prehod Čehova iz realizma v modernejše smeri, ki je značilen tudi za njegova dramska dela.

Dvoboj, Striček Vanja, Tri sestre, Snubec, Medved, Češnjev vrt, Galeb in druge drame so pogosto na odrih gledališč po svetu, saj spada Čehov med največkrat uprizarjane dramatike 20. stoletja, bralci pa lahko posežejo tudi po njegovih proznih delih, kot so Beg iz teme, Sedem enodejank, Beloglavček, Momenti ter Sosedje in druge novele. Čehov je umrl 2. julija 1904 v Badenweilerju v Nemčiji.

Leta 1595 je bila najverjetneje prvič izvedena tragedija Romeo in Julija Williama Shakespearja.

Leta 1635 je bila ustanovljena francoska akademija znanosti in umetnosti Academie Francaise.

Leta 1730 je umrl ruski car Peter II.

Leta 1754 se je rodil ustanovitelj mesta Cleveland, Moses Cleaveland.

Leta 1773 se je rodil nemški geolog in mineralog Friedrich Mohs. Po njem se imenuje lestvica, s katero merimo trdoto kamnov.

Leta 1782 je avstrijski monarh Jožef II. ukinil kartuzijo v Bistri.

Leta 1814 je v bitki pri mestu Brienne francoska vojska premagala združeno prusko in rusko vojsko.

Leta 1820 je umrl britanski kralj Jurij III., ki je vladal v času, ko je britanski imperij izgubil svoje kolonije v Združenih državah Amerike. Vladati je začel leta 1760. Leta 1765 je doživel živčni zlom, ki je bil le začetek njegovih duševnih težav, zaradi katerih se je umaknil iz javnosti in se prepustil oskrbi svoje ljubeče žene Charlotte Sophie.

Leta 1856 je kraljica Viktorija vpeljala najvišje priznanje za vojne zasluge, Viktorijin križec.

Leta 1861 je bil Kansas kot 34. država sprejet v ZDA.

Leta 1916 so nemški cepelini prvič bombardirali Pariz.

Leta 1942 je med drugo svetovno vojno v Foči Vrhovni štab NOV-ja, POJ-a in CK-ja KPJ-ja izdal fočanske predpise, navodilo o sestavi narodnoosvobodilnih odredov.

Leta 1944 je v masakru v poljskem mestu Koniuchy umrlo okrog 300 moških, žensk in otrok.

Leta 1945 je Petar II. Karadjordjević prenesel oblast na regentski svet in priznal Šubašićevo vlado.

Leta 1945 se je rodil ameriški igralec Tom Selleck.

Leta 1954 se je v Kosciusku v Misisipiju rodila ameriška TV-voditeljica in igralka Oprah Gail Winfrey. Svojo oddajo The Oprah Winfrey Show je začela snemati leta 1986. Z oddajami, v katerih je med drugim govorila o homoseksualcih, transseksualcih ipd. je odpirala teme, ki so bile v ZDA (in po svetu) takrat tabu, lotevala pa se je tudi tem, kot so politika, literatura (znan je njen knjižni klub) in seveda intervjuji s slavnimi. Nazadnje se je v njeni "spovednici" pokesal Lance Armstrong in priznal, da si je do sedmih zmag na kolesarski Dirki po Franciji pomagal z dopingom.

Leta 1959 so prvič predvajali Trnuljčico, zadnji risani film, ki ga je produciral sam Walt Disney.

Leta 1994 se je na ženskem smuku v Garmisch-Partenkirchnu smrtno ponesrečila avstrijska smučarka Ulrike Maier. 26-letna Maierjeva je nesrečno padla pri 110 km/h, po udarcu v količek časomerilne naprave pa ji ni bilo več pomoči. Le osem dni pred tem se je veselila svoje zadnje zmage, najboljša je bila v veleslalomu v Mariboru.

Leta 1996 se je Magic Johnson vrnil na igrišča v Ligi NBA. Na tekmi med njegovimi Los Angeles Lakersi in Golden Statom je dosegel 19 točk, 10 podaj in 8 skokov.

Leta 1996 je predsednik Francije Jacques Chirac objavil, da država ne bo izvajala jedrskih poskusov.

Leta 2000 je slovenska rokometna reprezentanca na evropskem prvenstvu na Hrvaškem na tekmi za peto mesto premagala Hrvaško s 25:24 (12:12). Rokometaši so se s tem kot prva slovenska ekipa uvrstili na olimpijske igre v Sydneyju. Pred 8.000 gledalci v razprodanem Domu športov so po šest golov dosegli Aleš Pajovič, Roman Pungartnik in Zoran Jovičič.

Leta 2002 je ameriški predsednik George W. Bush dejal, da so države, ki "sponzorirajo" terorizem, os zla.

Leta 2007 je umrl češki skladatelj Karel Svoboda, avtor glasbe za risano serijo Čebelica Maja.

Leta 2009 je v 89. letu starosti v Ljubljani umrl zgodovinar in akademik Vasilij Melik, ki je proučeval predvsem slovensko zgodovino od konca 18. stoletja do leta 1918.

Leta 2011 je Marjan Jelenko na mladinskem svetovnem prvenstvu v Otepääju postal svetovni prvak v šprinterski preizkušnji nordijske kombinacije.

Leta 2012 je v starosti 93 let v Rimu umrl nekdanji italijanski predsednik in moralna avtoriteta Italije Oscar Luigi Scalfaro.

