29. junij: Tomaž Cerkovnik, reprezentant iz zlatih smučarskih časov

Na današnji dan

29. junij 2017 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na današnji dan leta 1960 se je rodil alpski smučar Tomaž Cerkovnik. V svetovnem pokalu je nastopal skupaj z Bojanom Križajem, Rokom Petrovičem, Juretom Frankom, Boris Strelom in drugimi.

Najboljši je bil predvsem v slalomu in tudi v kombinaciji. Na svetovnem prvenstvu leta 1982 v Schladmingu je v kombinaciji zasedel 12. mesto, v slalomu pa je bil 14. Na olimpijskih igrah v Sarajevu je leta 1984 v slalomu zasedel 11. mesto, leto zatem pa je športno pot šest sezon nadaljeval med poklicnimi smučarji v Združenih državah Amerike in tudi tam večkrat stal na zmagovalnih stopničkah.

Z bogatimi izkušnjami, ki si jih je nabral v Ameriki, je v prvi polovici 90-ih let prejšnjega stoletja kot specialist za alpske discipline vodil slovensko moško reprezentanco in bil z njo zlasti uspešen na olimpijskih igrah leta 1994.

Zelo se je izkazal tudi kot televizijski komentator. Z Igorjem E. Bergantom sta na Televiziji Slovenija šest let skrbela za nepozabne prenose tekem svetovnega pokala.

26. julija 2004 je umrl za posledicami kapi med dopustom na Hvaru.

Leta 1793 se je v Chrudimu na Češkem rodil gozdar, izumitelj in tehnik Josef Ressel, ki je znan po tem, da je izumil ladijski vijak.

Leta 1797 se je v gradu Mala vas pri Dobrniču na Dolenjeskem rodil slovenski misijonar, škof in slovničar Friderik Irenej Baraga.

Leta 1855 je umrl ameriški zdravnik, izumitelj in človekoljub John Gorrie.

Leta 1864 je v najhujši kanadski železniški nesreči pri kraju St-Hilaire življenje izgubilo 99 ljudi.

Leta 1868 se je rodil ameriški astronom George Ellery Hale.

Leta 1883 se je rodil italijanski politik, vodja fašistične stranke in diktator Benito Mussolini.

Leta 1895 so pripadniki ruske sekte Duhobor protestno zažgali orožje.

Leta 1895 je umrl angleški biolog Thomas Henry Huxley.

Leta 1913 se je začela druga balkanska vojna, ki je izbruhnila zaradi sporov pri delitvi Makedonije, ki sta si jo na koncu razdelili Srbija in Grčija.

Leta 1916 je na svoj prvi polet poletelo letalo boeing.

Leta 1917 se je Grčija pridružila antanti.

Leta 1927 so prvič preizkusili propeler s spremenljivim naklonom.

Leta 1937 je Joseph-Armand Bombardier prejel patent za gosenično snežno vozilo.

Leta 1938 je umrl zdravnik, skladatelj in pevovodja Anton Schwab.

Leta 1942 so partizani napadli tovorni vlak pri železniški postaji Verd in tako rešili 332 Ljubljančanov, ki so jih Italijani hoteli poslati v internacijo v Gonars.

Leta 1949 so v JAR-u začeli izvajati politiko apartheida, s katero so nebelci izgubili vse pravice.

Leta 1957 se je v Mariboru rodil eden najboljših slovenskih košarkarjev vseh časov Peter Vilfan.

Leta 1967 so Izraelci - po zmagi v 6-dnevni vojni - združili Jeruzalem.

Leta 1974 je Isabela Peron prisegla kot predsednica Argentine in tako postala prva predsednica v zgodovini držav Zahoda.

Leta 1976 je otočje Sejšeli postalo neodvisna država.

Leta 1986 je Argentina v finalu svetovnega nogometnega prvenstva na stadionu Azteca v Ciudad de Mexicu premagala ZR Nemčijo s 3:2.

Leta 1991 so se predstavniki Slovenije v Zagrebu sestali s tremi zunanjimi ministri Evropske skupnosti in predsednikom ZIS. Sprejeli so dogovor o ustavitvi sovražnosti, a do njegove uresničitve ni prišlo. Dopoldne so se vdali vojaki in zvezni policisti, ki so bili obkoljeni v letalski bazi JLA na letališču Brnik. V Štrihovcu je bila razbita tankovska kolona, ki je prodirala proti Šentilju. Od predsedstva in vlade RS-a je JLA z ultimatom zahtevala kapitulacijo Slovenije. Rok je bil 30. julij ob 9. uri. Zvečer se je sestala slovenska skupščina, se opredelila za mirno rešitev krize, vendar neodvisnost ni smela biti ogrožena.

Leta 2002 je umrl norveški računalničar Ole-Johan Dahl.

Leta 2003 je umrla igralka Katharine Hepburn. Dobila je kar štiri oskarje, Ameriški filmski inštitut pa jo je leta 2009 tudi imenoval za navečjo zvezdo ameriške filmske zgodovine. "Klasična" lepotica, je s svojo osebnostjo in delom v Hollywood vnesla žilavost in hladno eleganco, ki pred tem od filmskih div nista bili zaželeni.Bila je to, čemur bi danes rekli piarovska nočna mora: brez dlake na jeziku je povedala, kaj (slabega) si misli o izkušenejših stanovskih kolegih; odklanjala je intervjuje in se požvižgala na glamur v času in okolju, ko se je od igralk pričakovalo, da bodo glamurozne 24 ur na dan.



Leta 2004 je umrl hrvaški profesor in nekdanji visoki komunistični funkcionar Stipe Šuvar.

Leta 2007 je podjetje Apple na trg poslalo svoj prvi telefon; krstili so ga za iPhone.

Leta 2008 je po 44 letih španska reprezentanca spet prišla do naslova evropskih prvakov. V finalu Eura 2008 v Švici in Avstriji je na Dunaju v 33. minuti edini zadetek dosegel Fernando Torres v 33. minuti.

Leta 2010 so madžarski poslanci z veliko večino za novega predsednika države izvolili kandidata vladajoče stranke Fidesz Pala Schmitta.

Leta 2011 je TV Slovenija ugasnila še zadnje analogne oddajnike za 1. in 2. program.

Leta 2011 je papež Benedikt XVI v svet poslal prvi tvit katerega koli papeža v zgodovini.

Leta 2011 je strela udarila v osnovno šolo v Masindiju (v Ugandi) in ubila 18 otrok.

Leta 2012 se je alternativni rock band The Flaming Lips vpisal v Guinessovo knjigo rekordov: v 24 urah so nastopili v največ (osmih) različnih mestih; s tem so za eno mesto podrli dotedanji rekord Jay-Zja.

Leta 2012 je v medije pricurljala vest, da se Tom Cruise in Katie Holmes, ki sta na začetku zveze veljala za najbolj zaljubljen hollywoodski par, po dobrih petih letih ločujeta. Igralca sta se poročila leta 2006 na gradu v Italiji, rodila pa se jima je tudi hčerka Suri. Kasneje se je šušljalo, da je bila za razpad v veliki meri kriva Tomova scientološka vera.

Leta 2013 so se v Sankt Peterburgu na shodu zbrali zagovorniki pravic istospolno usmerjenih, ki so jih napadli njihovi nasprotniki. Ti so v podpornike homoseksualcev začeli metati jajca, dimne bakle in kamenje. Posredovali so policisti z gumijevkami in več deset ljudi pridržali. Shod je potekal nekaj dni po tem, ko je zgornji dom ruskega parlamenta potrdil zakon o prepovedi tako imenovane homoseksualne propagande. Ta v praksi prepoveduje shode v podporo pravic homoseksualcev, upravičuje homofobna dejanja in predstavlja osnovo za kazenski pregon vseh, ki izražajo podporo istospolno usmerjenim.