29. maj: Dan, ko se je rodil John F. Kennedy

Na današnji dan

29. maj 2017 ob 00:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1917 se je rodil 35. ameriški predsednik, demokrat John Fitzgerald Kennedy.

Študiral je na harvardski univerzi in v Londonu, med drugo svetovno vojno je služil v mornarici na Tihem oceanu, po njej pa je bil časnikar.

Na položaj predsednika države je bil izvoljen 20. januarja 1961 in ob izvolitvi postal najmlajši predsednik ZDA v zgodovini, star 44 let. Ob izvolitvi je postal tudi prvi katoličan, ki je zasedel najvišji položaj v ZDA.

Kennedy je na volitvah zmagal z majhno prednostjo pred republikancem Richardom Nixonom. Njegov podpredsednik je postal Lyndon B. Johnson. Kennedyjevo predvolilno geslo je bilo "Razgibajmo spet to deželo".

Po kubanski krizi se je zavzemal za izboljšanje odnosov s Sovjetsko zvezo, čeprav je prej zastopal politiko hladne vojne. Njegov najbolj znan citat je: "Ne sprašuj, kaj lahko stori zate tvoja država, vprašaj se, kaj lahko za državo storiš ti."

Johna F. Kennedyja je med popotovanjem po ameriških mestih v predvolilni kampanji v teksaškem Dallasu ustrelil nekdanji marinec Lee Harvey Oswald. 30 minut po strelih, ki so zadeli predsednika, je ta umrl, ne da bi pred tem še prišel k zavesti.

99 minut po njegovi smrti je v Washingtonu kot 36. predsednik Združenih držav Amerike prisegel njegov dotedanji podpredsednik Lyndon B. Johnson. John Kennedy je bil poročen z Jacquline, s katero je imel dva otroka John-Johna in Caroline.

Leta 1265 se je rodil veliki italijanski pesnik Dante Alighieri. Je največji italijanski pesnik in spada med najpomembnejše pesniške ustvarjalce vseh časov. Med njegovimi deli sta najbolj znameniti pesniška zbirka Novo življenje in veličastna pesnitev Božanska komedija.

Leta 1627 se je rodila francoska pisateljica Anne, vojvodinja de Montpensier.

Leta 1830 se je v Mengšu rodil slovenski pisatelj Janez Trdina. Preplet ljudske fantastike, opazovanja človeških slabosti in družbenih razmer je prikazal v Verskih bajkah na Dolenjskem in v delu Vinske modrosti. Med deli velja izpostaviti še Obraze in značaje, Spomine, Bachove huzarje in Ilire. Napisal je tudi literarnozgodovinsko razpravo Pretres slovenskih pesnikov. Umrl je leta 1905.

Leta 1860 se je rodil španski skladatelj in pianist Isaac Albeniz, vodilni človek španske nacionalistične glasbene šole. Njegovo najbolj znano delo je Iberia, zbirka dvanajstih skladb za klavir.



Leta 1874 se je rodil angleški pisatelj Gilbert Keith Chesterton.

Leta 1882 je umrl ruski slikar Vasily Perov.

Leta 1892 se je rodila argentinska pisateljica Alfonsina Storni.

Leta 1892 se je rodil ameriški pisatelj in vojni dopisnik Frederick Schiller Faust, bolj znan kot Max Brand.

Leta 1894 se je rodil avstrijski pisatelj in filmski režiser Josef von Sternberg.

Leta 1903 se je rodil ameriški komik in filmski igralec Leslie Townes "Bob" Hope.

Leta 1904 se je rodil japonski arhitekt Sakakura Džunzo.

Leta 1906 se je rodil indijsko-angleški pisatelj Terence Hanbury White.

Leta 1910 je umrl ruski skladatelj Mili Aleksejevič Balakirev.

Leta 1911 je umrl angleški dramatik William Schwenck Gilbert.

Leta 1915 se je rodil nemški dirigent Karl Münchinger.

Leta 1922 se je rodil grški skladatelj Jannis Ksenakis.

Leta 1935 je umrl češki skladatelj in violinist Josef Suk.

Leta 1942 je umrl ameriški igralec John Barrymore.

Leta 1942 se je rodil ameriški igralec Kevin Conway.

Leta 1948 se je rodil ameriški igralec Anthony Geary.

Leta 1953 sta Sir Edmund Hillary in šerpa Tenzing Norgay opravila prvi uspešen vzpon na vrh 8.864 m visokega Mount Everesta. Prej so številne odprave neuspešno poskušale priti do vrha, umrlo ja 13 ljudi.

Leta 1956 se je rodila ameriška glasbenica LaToya Jackson.

Leta 1958 je Charles de Gaulle v Franciji sestavil vlado narodne rešitve. Odločitev je bila posledica hude zunanje in notranje krize. Mandat premierja s širokimi pooblastili je prevzel za šest mesecev.

Leta 1958 se je rodila ameriška igralka Annette Bening.

Leta 1958 je umrl španski pisatelj in Nobelov nagrajenec Juan Ramon Jimenez.

Leta 1959 se je rodil angleški igralec Rupert Everett.

Leta 1959 se je rodil angleški igralec Adrian Paul.

Leta 1961 se je rodila ameriška pevka Melissa Etheridge.

Leta 1967 se je v Manchastru rodil angleški skladatelj, kitarist in vokalist Noel Gallagher, nekdanji član priljubljene britanske rock zasedbe Oasis.

Leta 1968 je Manchester United prvič v zgodovini postal evropski klubski prvak

Leta 1979 je umrla kanadska igralka in ustanoviteljica filmskega studia Mary Pickford.

Leta 1982 je zaradi kapi umrla avstrijska filmska igralka Rosemarie Magdalena Albach-Retty, bolj znana kot Romy Schneider. Znana je postala v filmih o avstrijski cesarici Sissy.

Leta 1984 se je rodil ameriški košarkar Carmelo Anthony. Leta 2003 so ga na naboru Lige NBA kot tretjega izbrali Denver Nuggetsi.

Leta 1985 se je nogometna tekma med torinskim Juventusom in FC Liverpoolom

zaradi nasilja britanskih nogometnih navijačev končala s smrtjo 38 gledalcev, več sto pa je bilo ranjenih.

Leta 1990 je ruski parlament izvolil za prvega predsednika Ruske federacije Borisa Nikolajeviča Jelcina. Po prevratu proti Mihailu Gorbačovu avgusta 1991 je spodbudil politično razpustitev Sovjetske zveze.



Leta 1991 je Crvena zvezda postala prva jugoslovanska nogometna ekipa, ki je osvojila naslov evropskih prvakov.

Leta 1994 je umrl politik Erich Honecker.

Leta 2005 so rokometaši Gold Cluba v finalu slovenskega pokala v Hrpeljah po podaljšku premagali Celje Pivovarno Laško s 40:37. Celjani, ki so ob polčasu vodili z 18:15 so s tem doživeli edini poraz na domači sceni v vsej sezoni. Hrvat Igor Kos je bil s 13 goli najboljši igralec finalnega dvoboja. Sergej Rutenka je dosegel 10, Edvard Kokšarov pa 9 golov za Celje.

Leta 2008 je umrl ameriški igralec Harvey Korman, rojen 1927.

Leta 2010 je ameriški igralec Dennis Hopper, čigar kariera je trajala več kot pol stoletja, v 74. letu starosti izgubil bitko z rakom na prostati.

Leta 2011 je v finalu italijanskega pokala Inter ugnal Palermo s 3:1. To je bila za črno-modre sedma pokalna zvezdica.

Leta 2013 so se hokejisti Los Angeles Kings še drugič zapored uvrstili v konferenčni finale Lige NHL, potem ko so v svoji dvorani premagali San Jose z 2:1 in polfinalno serijo dobili s 4:3.