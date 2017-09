29. september: Poslovil se je godec vseh godcev Lojze Slak

Rojstni dan praznuje Sergej Rutenka

29. september 2017 ob 00:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na današnji dan leta 2011 je v 80. letu starosti za posledicami kostnega raka umrl legendarni slovenski narodno-zabavni glasbenik Lojze Slak.

Slak je že več kot pol stoletja legenda slovenske narodno-zabavne glasbe, mojster diatonične harmonike, avtor mnogih zimzelenih skladb in vodja skupine Ansambel Lojzeta Slaka. "Svoje" glasbilo, diatonično harmoniko, je izpopolnil s šestim gumbom za igranje basov in gumbom za desno roko.

O Lojzetu Slaku so se pogovarjali tudi gostje petkovega Polnočnega kluba. Vabljeni k ogledu.

Lojze Slak se je rodil 23. julija 1932 v vasi Jordankal blizu Mirne Peči na Dolenjskem. Mladost je preživel pri stari mami na Malem Kalu, saj je družina Slak štela deset otrok. Zaradi mamine bolezni je moral Slak od doma, še preden je dopolnil prvo leto življenja, kar je usodno vplivalo na njegovo življenje in kariero.

Pri stricu Ludviku se je namreč prvič spoznal z diatonično harmoniko, s katero je igral po vaških slavjih, mladega Lojzeta pa je glasbilo povsem prevzelo.

Še preden je prvič šel v šolo, je Lojze Slak znal na harmoniko odigrati že več kot dvanajst pesmi, s petnajstimi leti je kot samostojni godec prvič igral na "ohceti". V desetih letih je igral na več kot sto porokah in kasneje dejal, da so bile "ohceti njegova najboljša glasbena šola".

Prelomno leto v njegovi karieri je bilo 1957, ko je prvič nastopil kot samostojni harmonikar na javni radijski oddaji Pokaži, kaj znaš!, na kateri je navdušil tako strokovno javnost kot radijsko občinstvo. Dve leti kasneje je ansambel bratov Slak - v kvartetu je brat Tone igral trobento, Matija klarinet, Stane bas, Lojze pa harmoniko, skupaj pa so v tej zasedbi bratje igrali dobra tri leta. Dva od bratov sta morala k vojakom, zato je ansambel v tej postavi prenehal delovati. Lojze je hitro poiskal tri pevce in se prijavil na tekmovanje novih ansamblov, ki je potekalo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, in skladba Domači vasici je postala njegova prva večja uspešnica.

Leta 1964 je Lojze na enem od nastopov po radiu Ljubljana spoznal pevsko skupino Fantje s Praprotna. Med njimi je preskočila glasbena iskrica in nastal je eden slovenskih najbolj priznanih in priljubljenih narodno-zabavnih ansamblov – Ansambel Lojzeta Slaka, s katerim je ljubitelje narodno-zabavne glasbe navduševal skoraj pol stoletja.

S svojim ansamblom je Lojze Slak slovensko narodno-zabavno glasbo ponesel tudi v tujino, v zadnjih letih pa jo je z nepričakovanimi potezami, kot so bili nastopi z rockovsko skupino Big Foot Mama, skušal približati tudi mlajšim poslušalcem. Njegove skladbe, med katerimi je več ponarodelih, so izšle na več kot sto zvočnih posnetkih. Narodno-zabavno glasbeno zakladnico je Slak obogatil z več kot petsto izvirnimi vižami in mnogimi odličnimi besedili, njegovo glasbeno smer pa posnema več sto skupin doma in v tujini.

Leta 1066 so Normani pod vodstvom Viljema Osvajalca pri Hastingsu premagali vojsko kralja Harolda in zasedli Anglijo.

Leta 1530 je umrl slikar fresk, predstavnik visoke renesanse Andrea del Sarto, s pravim imenom Andrea d Agnolo di Francesco di Luca di Paolo del Migliore.

Leta 1547 se je v Alceli rodil španski pesnik, dramatik in romanopisec Miguel de Cervantes Saavedra, avtor slavnega romana Don Kihot.

Leta 1758 se je rodil britanski admiral vikont Horatio Nelson, ki je leta 1805 v pomorski bitki pri Trafalgarju uničil večino francosko-španskega ladjevja.

Leta 1839 je umrl nemški geolog in mineralog Friedrich Mohs. Po njem se imenuje Mohsova lestvica trdote mineralov.

Leta 1867 se je rodil nemški industrialec in politik judovskega rodu Walther Rathenau.

Leta 1892 so v Ljubljani odprli novo deželno gledališče.

Leta 1901 se je v Rimu rodil italijanski jedrski fizik in Nobelov nagrajenec Enrico Fermi.

Leta 1902 je umrl veliki francoski pisatelj Emile Zola, ki velja za začetnika in najpomembnejšega predstavnika naturalizma.

Leta 1913 je umrl Rudolf Diesel. Njegov najpomembnejši izum je motor na pogon s plinskim oljem – dizlov motor.

Leta 1918 so zavezniki prebili Hindenburgovo linijo.

Leta 1928 se je v Šentjuriju pri Novem mestu rodil slovenski pesnik, prevajalec, urednik, publicist, znan kulturni delavec Tone Pavček. Umrl je 20. oktobra 2011 v 84. letu starosti.

Leta 1930 je umrl eden najznamenitejših ruskih slikarjev vseh časov Ilija Jefinovič Repin. V številnih podobah je ustvaril pravcati slavospev ruski zemlji in njenim ljudem.

Leta 1935 se je rodil ameriški rocknroll glasbenik Jerry Lee Lewis.

Leta 1938 so Velika Britanija, Francija in Italija na muenchenski konferenci odobrile nacistični Nemčiji priključitev Sudetov in razkosanje Češkoslovaške.

Leta 1939 je nemški Wehrmacht zavzel Krakov.

Leta 1941 so Nemci v Babi Jari pri Kijevu izvedli strahovit pokol nad Judi. V dveh dne so pobili 33.771 civilistov, med njimi ogromno žensk in otrok.

Leta 1944 se je začela konferenca v Dumbarton Oaksu med ZDA, Veliko Britanijo in Kitajsko.

Leta 1976 se je rodil ukrajinski nogometaš Andrej Ševčenko.

Leta 1981 se je rodil beloruski rokometaš Sergej Rutenka.

Leta 1985 je umrla odlična francoska filmska igralka in pisateljica Simone Signoret, s pravim imenom Simone Kaminker.

Leta 1988 je ameriška šprinterka Florence Griffith Joyner na olimpijskih igrah v Seulu v teku na 200 m postavila izjemen svetovni rekord (21,34).

Leta 1996 je umrl duhovnik, teolog, filozof in psiholog Anton Trstenjak.

Leta 2001 je Varnostni svet Organizacije združenih narodov sprejel resolucijo proti terorizmu in preprečevanju financiranje terorističnih organizacij.

Leta 2012 so se po Evropi istočasno v Nemčiji, na Portugalskem in na Poljskem odvili množični protesti zoper varčevalne ukrepe.

Leta 2013 so pripadniki skrajne islamske sekte Boko Haram napadli študentski dom na severovzhodu Nigerije in ubili 40 ljudi.

M. L.