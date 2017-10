3. oktober: Umrl je flamski genij Rembrandt van Rijn

Na današnji dan

3. oktober 2017 ob 00:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1669 je umrl nizozemski slikar Rembrandt Harmenszoon van Rijn, eden največjih upodabljajočih umetnikov vseh časov in narodov.

V zgodovino likovne umetnosti se ni zapisal le kot tehnično briljanten slikar, ampak tudi kot veliki raziskovalec svetlobe in njenih učinkov. Vsa njegova dela odlikuje izredno mojstrstvo, preveva pa jih tudi globoka človečnost. Muzej - Rembrandtova hiša, ki je urejen v njegovi hiši v Amsterdamu je bil zgrajen leta 1606, muzej pa je postal leta 1911. Njegov obsežen opus obsega kakih 700 slik, med katerimi najdemo tako biblijske motive kot avtoportrete in krajine.

Leta 2333 pr. n. št. je bilo ustanovljeno kraljestvo Koreja.

Leta 42 pr. n. št. sta se v prvi bitki pri Filipi spopadla Mark Antonij in Oktavijan na eni strani, na drugi pa Brut in Kasij. Bitka se je končala brez zmagovalca.

Leta 1226 je umrl sveti Frančišek Asiški.

Leta 1535 je izšel prvi izvod Biblije v angleškem jeziku, ki sta jo prevedla William Tyndale in Miles Coverdale.

Leta 1568 je umrla Elizabeta Valoiška, žena kralja Filipa II. Španskega.

Leta 1574 so ustanovili prvo nizozemsko univerzo.

Leta 1660 je umrl italijanski slikar Francesco Albani.

Leta 1669 je umrl nizozemski slikar Rembrandt Harmenszoon van Rijn, eden največjih upodabljajočih umetnikov vseh časov in narodov.

Leta 1700 se je v Mengšu rodil slovenski slikar Franc Jelovšek, ki velja za najpomembnejšega predstavnika našega baročnega slikarstva.

Leta 1712 je montroški vojvoda izdal odlok o aretaciji Roba Roya MacGregorja.

Leta 1739 je bil podpisan sporazum med Rusijo in Turčijo. S tem je bila tudi uradno končana vojna med obema državama, ki je trajala od leta 1736.

Leta 1778 je britanski kapitan James Cook pristal na obalah Aljaske.

Leta 1789 je današnji dan ameriški predsednik George Washington razglasil za prvi dan zahvalnosti.

Leta 1797 se je rodil Leopold II., veliki vojvoda Toskane.

Leta 1814 se je rodil francoski slikar Jean-Francois Millet.

Leta 1863 je ameriški predsednik Abraham Lincoln razglasil, da bo od tega leta naprej zahvalni dan zadnji četrtek v novembru.

Leta 1874 se je v Lehnu pri Slovenj Gradcu rodil slovenski kipar Fran Berneker. Njegovo najbolj znano delo je spomenik Primoža Trubarja v Ljubljani.

Leta 1889 je bila v Ljubljani ustanovljena Mestna hranilnica ljubljanska.

Leta 1895 se je rodil ameriški filmski igralec Joseph Francis "Buster" Keaton, eden najbolj znanih komikov nemega filma.



Leta 1904 je umrl francoski kipar Frédéric Bartholdi.

Leta 1918 sta Nemčija in Avstrija ZDA zaprosili za premirje.

Leta 1918 je Boris III. postal kralj Bolgarije.

Leta 1919 se je rodil ameriški ekonomist James M. Buchanan.

Leta 1923 se je rodil dominikanski politik Edward Oliver LeBlanc.

Leta 1924 se je rodil ameriški filmski igralec John Charles Carter, bolj znan kot Charlton Heston.

Leta 1929 je bil na seji ministrskega sveta Kraljevine SHS sprejet zakon o novem imenu kraljevine. Nastala je Kraljevina Jugoslavija.

Leta 1932 je Irak dosegel neodvisnost in postal član Društva narodov.

Leta 1932 je v Heidelbergu umrl nemški astronom Max Franz Joseph Cornelius Wolf. Rodil se je 21. julija 1863 v Heidelbergu.

Leta 1939 so ZDA razglasile nevtralnost v drugi svetovni vojni.

Leta 1940 so v Londonu Belgijci vzpostavili svojo vlado v izgnanstvu.

Leta 1942 so Nemci uspešno izstrelili raketo A4 iz Peeneuemndeja v Nemčiji. Ta raketa je bila prvi človeški izdelek, ki je poletel v vesolje.

Leta 1946 se je rodila ameriška filmska igralka Susan Abigail Tomalin, bolj znana kot Susan Sarandon.

Leta 1949 se je rodil Armand Assante. Vsestranski igralec, ki ponavadi pride na vrsto, ko je treba igrati skrivnostne mediteranske moške, se je rodil in odrasel v New Yorku.

Leta 1952 je Velika Britanija uspešno testirala jedrsko orožje.

Leta 1953 se je rodil turški igralec Tchéky Karyo.

Leta 1961 se je rodil kubanski pevec Jon Secada.

Leta 1961 se je rodil japonski pisatelj Kazuki Takahaši.

Leta 1962 so Združene države Amerike pričele pomorsko blokado Kube. Kriza na Kubi se je začela, potem ko je Sovjetska zveza na Kubi namestila rakete z jedrskimi naboji. Z njimi naj bi Kubo obvarovali pred ameriškim napadom.

Leta 1962 je iz Cape Canaverala v vesolje poletel Mercury 8. Na njem je bil vesoljec Wally Schirra. Polet je trajal devet ur.

Leta 1965 se je rodil Jan-Ove Waldner. Rekli so mu Mozart namiznega tenisa. Verjetno na Kitajskem ni Šveda, ki bi ga bolje poznali, saj je bil edini, ki se je lahko kosal s Kitajci. Waldner je ob obilici medalj z evropskih in svetovnih prvenstev enkrat postal tudi olimpijski prvak, in sicer leta 1992 med posamezniki.

Leta 1968 se je rodil Nik Zupančič, nekdanji slovenski hokejski reprezentant, ki se je po nekaj sezonah igranja v avstrijskem moštvu Lustenau vrnil v domovino, kjer je v Ligi Ebel v sezoni 2008/09 pri Olimpiji končal kariero.

Leta 1970 je umrla ameriška pevka Janis Lyn Joplin.



Leta 1976 se je rodila ameriška igralka Alicia Silverstone.

Leta 1981 se je po sedmih mesecih končala gladovna stavka pripadnikov Irske republikanske armade v zaporu Maze v Belfastu. Med stavko je umrlo deset zapornikov.

Leta 1981 se je v švedskem Malmoeju bosanskim priseljencem rodil nogometni napadalec Zlatan Ibrahimovic. V sezoni 1999/00 je postal profesionalec pri Malmoeju. Leta 2001 je za 7,8 milijona evrov prestopil k Ajaxu, kjer je zablestel pod vodstvom trenerja Ronalda Koemana. 31. avgusta 2004 je za 16 milijonov evrov odšel k Juventusu, poleti 2006 pa je po aferi Moggiopolli prestopil k Interju. Po treh uspešnih sezonah, črno-modri so bili vedno italijanski prvaki, je odšel v Barcelono, kjer pa se ni najbolje znašel. Pred sezono 2010/11 se je vrnil v Milano, k AC Milanu. Po dveh letih se je preslil v francosko prestolnico k PSG-ju.

Leta 1984 se je rodila ruska glasbenica Lena, ena od pevk v duetu t.A.T.u.

Leta 1990 je kot samostojna država nehala obstajati Nemška demokratična republika. Priključila se je Zvezni republiki Nemčiji.

Leta 1990 je v dirkanju s čolni umrl poslovnež in drugi mož monaške princese Caroline Stefano Casiraghi. Zaradi visokih valov se je njegov čoln prevrnil, Stefano pa nesreče ni preživel. Le nekaj tednov pred tem je Stefano za las ubežal smrti, ko je njegov čoln eksplodiral pred obalo Guernseyja. Po ubranitvi naslova svetovnega prvaka se je Stefano nameraval upokojiti od dirkanja.

Leta 1993 je bilo v bitki pri Mogadišu v Somaliji ubitih 18 ameriških vojakov in okrog 2000 Somalcev, medtem ko so vojaki poskušali zajeti pripadnike organizacije diktatorja Mohameda Farrah Aidida.

Leta 1995 so člani porote odločili, da O. J. Simpson ni kriv umora svoje žene in njenega ljubimca, Ronalda Goldmana.

Leta 1998 je umrla slovenska gledališka igralka Vida Juvan.

Leta 2004 so v Sloveniji potekale četrte parlamentarne volitve, po katerih je mandatarstvo in predsedovanje vladi pripadlo Janezu Janši (SDS), kjer je nasledil Toneta Ropa (LDS).

Leta 2004 je na svetovnem kolesarskem prvenstvu v Veroni Španec Oscar Freire že tretjič postal svetovni prvak v cestni dirki. Poleg njega so samo še Italijan Alfredo Binda ter Belgijca Eddy Merckx in Rik van Steenbergen po trikrat oblekli mavrično majico.

Leta 2010 se je svetovno kolesarsko prvenstvo v Geelongu končalo s prvim naslovom za Norveško, po šprintu 25 kolesarjev je cestno dirko dobil Thor Hushovd. Uspešen slovenski nastop je Grega Bole kronal z 11. mestom.

Leta 2012 je v 67. letu starosti za posledicami možganske kapi umrla pisateljica in kulturna ustvarjalka na avstrijskem Koroškem Anita Hudl.

Leta 2013 je v 69. letu starosti je v Permu umrl nekdanji košarkar Sergej Belov, z nekdanjo Sovjetsko zvezo olimpijski prvak na igrah leta 1972 v Muenchnu.

c.r.