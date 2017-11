30. november: Rodil se je "oče" Toma Sawyerja

Na današnji dan

30. november 2017 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1835 se je na Floridi rodil ameriški pisatelj in humorist Mark Twain. Med njegova najbolj znana dela spadata knjigi Prigode Toma Sawyerja in Prigode Huckleberryja Finna.

Mark Twain, s pravim imenom Samuel Langhorne Clemens, velja za enega najbolj znanih ameriških pisateljev. Pri popisovanju zabavnih prigod se je opiral na izkušnje iz otroštva in službe na reki Misisipi. V njih je uveljavil svoj prirojeni smisel za humor in opisovanje dogodivščin, kot jih doživljajo mladi junaki.

V srca bralcev se je zasidral s knjigo Prigode Toma Sawyerja. Tom Sawyer je bil pogumen in radoveden fant, ki je živel s teto Polly. Zgodba se začne, ko mu Polly naroči, naj prepleska ograjo. Tom se sprva upira, vendar mu teta zagrozi s sobotnim delom. Ker ga Tom ne mara, se rajši odloči za pleskanje. Med tem opravilom ga obiščejo prijatelji, ki se želijo preizkusiti v "zanimivi nalogi". Tom je zelo prebrisan in prijatelje uspe prepričati, da je pleskanje zabavno. S prijatelji mu celo uspe sklepati kupčije. Vsak mu mora v zameno za pleskanje nekaj podariti. Zgodba se nadaljuje ob igri s prijatelji, Tom pa tudi spozna svojo prvo ljubezen.

Iz njegovega življenja je znanih veliko anekdot. Ena izmed njih govori o „nesrečni“ številki 13. Nekoč naj bi bil na neki zabavi 13. gost, zato ga je prijatelj posvaril, naj raje ne hodi. Twain je kljub temu šel, naslednji dan pa dejal prijatelju: "Res smola, hrano so imeli le za

12 ljudi."

Leta 1436 so bili grofje Celjski povzdignjeni v državne kneze.

Leta 1508 se je rodil italijanski gradbenik Andrea Palladio.

Leta 1581 sta mesto Tournay in parmski princ podpisala prvo pogodbo o zaščiti ranjencev.

Leta 1667 se je rodil pisatelj in humorist Jonathan Swift, avtor izjemno priljubljenih Guliverjevih potovanj.

Leta 1782 so Združene države Amerike in Anglija v Parizu podpisale sporazum o miru v vojni za neodvisnost.

Leta 1786 je toskanski nadvojvoda Leopold II. von Hausburg razširil kazenski zakonik in kot prvi državnik v Toskani ukinil smrtno kazen.

Leta 1810 se je rodil ameriški puškar Oliver Fisher Winchester.

Leta 1840 je umrl najboljši Prešernov prijatelj Andrej Smole. Bil je velik ljubitelj ljudskih pesmi.

Leta 1854 je francoski inženir Ferdinand de Lesseps dobil koncesijo za gradnjo Sueškega prekopa.

Leta 1874 se je rodil sir Winston Leonard Spencer Churchill, britanski državnik.

Leta 1900 je umrl Oscar Wilde, pesnik, humorist in dramatik.

Leta 1902 so v ZDA desno roko Butcha Cassidyja, Kida Curryja Logana, obsodili na dvajsetletno zaporno kazen.

Leta 1918 so slovenski prostovoljci pod vodstvom nadporočnika Franja Malgaja iz Mežiške doline prek Pliberka prišli v Velikovec in tam vzpostavili slovensko oblast.

Leta 1939 je Sovjetska zveza napadla Finsko.

Leta 1940 sta Japonska in Kitajska podpisali pakt o sodelovanju.

Leta 1943 so se na konferenci v Teheranu ameriški predsednik Franklin D. Roosevelt, britanski premier Winston Churchill in ruski voditelj Josef Stalin strinjali, da bodo junija 1944 v operaciji Overlord napadli nemške enote v Evropi.

Leta 1952 se je v Chicagu rodil ameriški igralec in tenorist Mandy Patinkin, s polnim imenom Mandel Bruce Patinkin.

Leta 1954 je v Sylacaugi v ameriški zvezni državi Alabama skoraj 4,5 kilograma težak sulfidov meteorit padel na streho hiše, kjer je živela gospa Elizabeth Hodges. Meteorit je padel v dnevno sobo, se odbil od radia v sobi in zadel Hodgesovo. To je edini znani oziroma dokazani primer, da je človeka zadela skala, ki je priletela iz vesolja.

Leta 1955 se je rodil angleški glasbenik Billy Idol.

Leta 1960 se je rodil angleški nogometaš Gary Lineker. Kariero je začel leta 1976 pri Leicestru. V sezoni 1985/86 je zablestel v dresu Evertona, ko je na 42 tekmah zabil kar 40 golov. Njegove odločilne igre so opazili v Barceloni. S Katalonci se je leta 1989 veselil naslova v Pokalu pokalnih zmagovalcev. Vrnil se je v Anglijo, kjer je za Tottenham v 105 tekmah dosegel 67 golov in osvojil tudi FA-pokal. V angleški reprezentanci je na 80 tekmah dosegel 48 zadetkov, enega več pa rekorder Bobby Charlton. Leta 1986 je bil s šestimi goli najboljši strelec svetovnega prvenstva v Mehiki.

Leta 1965 se je rodil ameriški igralec Ben Stiller.

Leta 1966 je Barbados postal neodvisna država.

Leta 1969 se je rodil kolesar Martin Hvastija. Saveljčan se je prve etapne zmage veselil leta 1997 na dirki Circuito Montagnes v Španiji. Oral je ledino med slovenskimi legionarji. Dokazal je, da se lahko kosamo z najboljšimi. Njegova specialnost so bili pobegi, večinoma pa je moral na dirkah garati za druge. Med profesionalci je dosegel 10 zmag.

Leta 1974 sta ameriški paleoantropolog Donald Carl Johanson in Tom Gray pri Hadarju v Etiopiji našla okostnjak avstralopitke Lucy, stare 3,18 milijona let.

Leta 1979 je rockskupina Pink Floyd izdala izjemno uspešno rockopero The Wall.

Leta 1982 je britanska premierka Margaret Thatcher v svojo rezidenco na Downing Streetu 10 prejela paket, v katerem je bila bomba.

Leta 1994 je neznani napadalec v glasbenem studiu v New Yorku oropal hiphop zvezdnika Tupac Shakurja in mu odvzel nakit v vrednosti 40 tisoč dolarjev. Napadalec ga je tudi petkrat ustrelil. Tupac je napad preživel, za napad pa je okrivil glasbenika z umetniškim imenom The Notorious B.I.G. in Puff Daddyja, česar pa ni mogel dokazati.

Leta 1996 je v košarkarski Ligi NBA Chicago v gosteh premagal San Antonio s 97:88. Michael Jordan je s 35 točkami dosegel mejo 25.000 točk v karieri. Tekmo v San Antoniu si je ogledalo 37.058 gledalcev, kar je največ v zgodovini kluba.

Leta 2011 je Hillary Clinton prispela na zgodovinski obisk v Mjanmar, kar je bil prvi obisk vodje ameriške diplomacije v tej državi po več kot pol stoletja.

Leta 2012 je Gimnastična zveza Slovenije na slovesnosti v Ljubljani zaznamovala 50 let uspešnega delovanja. Legendarni Miro Cerar je ob tej priložnosti postal častni predsednik zveze.

Leta 2012 se je Matjaž Smodiš vrnil na košarkarska igrišča. 32-letni krilni center je podpisal za novomeško Krko, prvo tekmo pa je odigral januarja 2014.

T. H.