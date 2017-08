31. avgust: V prometni nesreči je umrla Lady Diana

V zgodnjih jutranjih urah 31. avgusta 1997 je v pariškem predoru Alma skupaj s spremljevalcem Dodijem Al Fayedom umrla Lady Diana.

Njena smrt je pretresla Veliko Britanijo in svet. Britansko kraljico Elizabeto II., ki je takrat izgubljala priljubljenost, pa je prisilila k prilagoditvi odnosa do britanske javnosti.

Britanska javnost se je na Dianino smrt odzvala izjemno čustveno. Nekaj ur po nesreči se je pred Kensingtonsko palačo, princesinim domom v Londonu, začela širiti preproga rož, ki so jih tja položili žalujoči Britanci.

Takratni britanski premier Tony Blair je Diano označil za "princeso ljudskih množic" in s tem segel v srca britanskih državljanov. Britanska monarhinja pa je nasprotno napačno presodila razpoloženje javnosti in se je na začetku odločila ostati na škotskem gradu Balmoral, kjer je kraljeva družina preživljala počitnice, namesto da bi se vrnila v London.

Okrog teh dogodkov in nasprotujočih si pogledov znotraj Buckinghamske palače o tem, kako se odzvati na Dianino smrt, je spletena tudi zgodba filma Kraljica režiserja Stephena Frearsa, v katerem je zablestela Helen Mirren in za vlogo dobila oskarja

Princeso so po pogrebni slovesnosti v Westminstrski opatiji v Londonu pokopali na posestvu družine Spencer Althrop. Njen pogreb je bil eden največjih medijskih dogodkov v zgodovini, ki ga je bilo mogoče prek malih zaslonov spremljati po vsem svetu. Sledilo mu je 2,5 milijarde gledalcev.

Leta 1159 je umrl papež Adrian IV. (Nicholas Breakspear). Bil je edini Anglež, ki je kdaj postal papež.

Leta 1535 je francoski pomorščak Jacques Cartier ob indijanski naselbini Hočelaga ustanovil prvo francosko naselbino, današnji Montreal.

Leta 1557 je umrl francoski raziskovalec Jacques Cartier.

Leta 1589 je v Ljubljani umrl slovenski protestantski pisatelj in prevajalec Jurij Dalmatin. Doma je bil iz Krškega.

Šolal se je pri Adamu Bohoriču v Krškem, študiral v Babenhausnu in Tübingenu. Spodbujal ga je Primož Trubar. Slovstveno dejavnost je začel s cerkvenimi pesmimi, ki so izšle v Trubarjevih pesmaricah. Najbolj znan je kot prevajalec svetega pisma v slovenščino leta 1584. Prevod je najpomembnejše dejanje vse slovenske protestantske književnosti. Knjiga je bila sprva tiskana v Mandelčevi tiskarni v Ljubljani, po prepovedi tiska pa so jo natisnili v Wittenbergu in jo k nam skrivoma prepeljali v sodih. Dalmatinov prevod vsebuje nemško posvetilo, slovenski predgovor in teološki ter jezikovni register, ki nadaljuje Trubarjevo jezikovno smer.

Leta 1648 je umrl francoski matematik, fizik, filozof, teolog in muzikolog Marin Mersenne.

Leta 1715 je umrl francoski kralj Ludvik XIV., Sončni kralj, ki je vladal od svojega petega leta starosti, to je od leta 1643. Obdobje njegovega vladanja je znano kot obdobje razkošja in razcveta Francije, znano pa je tudi po gradnji dvorca Versailles.

Regentstvo je ob njegovem imenovanju za kralja prevzela njegova mama Ana Avstrijska, dejansko pa je vladal kardinal Mazarin. V času Ludvika XIV. je Francija postala gospodarska in kolonialna sila, hkrati pa tudi evropski kulturni center. Ludvik XIV. je predstavljal simbol absolutistične monarhije.

Leta 1811 se je rodil francoski pisatelj Teofil Gotilie, protagonist doktrine "umetnost zaradi umetnosti."

Leta 1838 je umrl ameriški raziskovalec William Clark.

Leta 1840 se je v Aciju na Siciliji rodil italijanski pisatelj Giovanni Verga. Po njegovi noveli Cavaleria Rusticana je bil napisan libreto za istoimensko opero. Pisal je novele iz življenja sicilskega kmeta in malega človeka. Znan pa je tudi njegov roman Malavoglijevi. Giovani Verga je tipičen predstavnik verizma. Umrl je 27. januarja 1840 v Catanii.

Leta 1867 je v Parizu umrl francoski pesnik Charles Pierre Baudelaire, ki je s pesniško zbirko Rože zla utemeljil sodobno simbolistično liriko. Rodil se je 9. aprila 1821. S svojo poezijo in teorijo je vplival na številne avtorje. Znana je njegova pesniška zbirka Rože zla iz leta 1857, ki je popotovanje skozi puščavo velemesta, skozi predpekel razpadajoče civilizacije. Proslavil se je še z deli Fanfarlo, Umetni raji, Estetske posebnosti in drugimi. Velja za utemeljitelja modernega pesništva. Baudelaire je bil tudi likovni kritik, ki je populariziral sodobno slikarstvo, ocenil pa je tudi Wagnerjevo glasbo.

Leta 1870 se je začela bitka pri Sedanu. V francosko-pruski vojni so Prusi pod poveljstvom Helmuta von Moltkeja porazili čete francoskega cesarja Napoleona III., kar je pripeljalo do konca Drugega cesarstva.

Leta 1879 se je rodila avstrijska pianistka Alma Mahler.

Leta 1882 je umrl slovenski pianist in skladatelj Jurij Mihevc, ki je večino življenja deloval v Parizu. Napisal je več kot 500 skladb, največ za klavir, ki so bile dolga desetletja zelo priljubljene.

Leta 1888 se je rodil hrvaški zdravnik in diplomat Andrija Štampar.

Leta 1892 je umrl slovenski jezikoslovec, duhovnik in narodni buditelj Matija Majar Ziljski.

Leta 1906 se je rodil predsednik Dominikanske republike Joaquín Antonio Balaguer Ricardo.

Leta 1923 je Japonsko prizadel katastrofalni potres. Glavno mesto Tokio in Jokohama sta bila skoraj povsem porušeni. V potresu je umrlo okoli 150.000 ljudi, 2,5 milijona pa jih je ostalo brez strehe nad glavo. Potres so vzdržala le poslopja na gričih in v predmestjih. Potresu so sledile hude poplave in epidemija kolere. Razglasili so izredno stanje. Na stotisoče ljudi je zapustilo domove in se zateklo na deželo, kjer so upali na zavetje in hrano.

Leta 1928 je Radio Ljubljana začel redno oddajanje.

Leta 1930 se je začel 1. tržaški proces.

Leta 1939 so Nemci v jutranjih urah brez vojne napovedi napadli Poljsko. Začela se je druga svetovna vojna. Nemci so pred tem uprizorili in Poljakom pripisali provokacijo, ki naj bi bila vzrok za napad. Dokaz za Hitlerjeve namere so bile nemške čete, ki so jih kopičili ob meji. Poljska ni bila kos nemškim silam. Poljsko zaledje je bilo zaradi nemških bombnih napadov na Varšavo in druga mesta ter številne komunikacijske poti v popolnem razsulu. Glavne nemške operacije so bile 17. septembra že končane, 22. septembra se je vdala še Varšava. Vzhodni del Poljske je v skladu s tajnim dogovorom zasedla Sovjetska zveza.

Leta 1942 je nemški Wehrmacht prodrl do reke Volge.

Leta 1945 se je v Belfastu na Severnem Irskem rodil glasbenik Van Morrison, s pravim imenom George Ivan Morrison.

Leta 1949 se je rodil ameriški filmski igralec Richard Gere.

Leta 1951 so Avstralija, Nova Zelandija in ZDA v San Franciscu podpisale pakt ANZUS, s katerim so si zagotovile medsebojno pomoč in reševanje sporov na miren način.

Leta 1955 se je rodil ameriški atlet Edwin Moses. Bil je kralj teka na 400 metrov z ovirami. Na olimpijskih igrah leta 1976 v Montrealu in leta 1984 v Los Angelesu je zmagal. Leta 1988 v Seulu je bil bronast. Nepremagan je bil na rekordnih 122 tekmah. Serija je trajala od avgusta 1977 do maja 1987. Ameriški bojkot OI-ja v Moskvi leta 1980 mu je odvzel možnost za novo zlato. Leta 1983 je Moses v Koblenzu postavil svoj zadnji svetovni rekord na 400 m z ovirami (47,02). Ta znamka je ostala nedotaknjena vse do olimpijskih iger v Barceloni leta 1992, ko je njegov rojak Kevin Young tekel 46,78. Leta 1983 je v Helsinkih na prvem svetovnem prvenstvu gladko zmagal. Na igrah v Los Angelesu je prisegel v imenu tekmovalcev.

Leta 1961 se je v Beogradu začela Prva konferenca predsednikov vlad in držav neuvrščenih, na kateri je sodelovalo 25 predstavnikov držav in 40 protikolonialnih in osvobodilnih gibanj iz Azije, Evrope, Afrike in Latinske Amerike. Po šestih dnevih so na konferenci sprejeli dokument O načelih neuvrščenih kot alternativo blokovski razdelitvi in hladni vojni.

Leta 1963 je v Parizu umrl francoski slikar George Braque, vodilna osebnost pariške slikarske šole. Leta 1908 je uvedel likovni izraz kubizem in se z njim odmaknil od naravnega vzora in se mu v poznih letih spet približal. Znameniti sta njegovi kitara in harmonika, ki sta nastali leta 1908.

Leta 1967 je samomor naredila žena poveljnika koncentracijskega taborišča Buchenwald, Ilsa Koch, ki so jo zaradi krutosti imenovali čarovnica iz Buchenwalda.

Leta 1967 je umrl ruski pisatelj in novinar Ilja Grigorjevič Erenburg.

Leta 1969 je skupina mladih libijskih častnikov strmoglavila libijskega kralja Idrisa 1. in razglasila Arabsko republiko Libijo. Oblast je prevzel revolucionarni svet pod vodstvom Moamerja El Gadafija.

Leta 1969 se je legendarni ameriški boksar Rocky Marciano en dan pred 46. rojstnim dnem ubil v letalski nesreči pri mestu Des Moines v ameriški državi Iowa. Pilot se je zaletel v drevo. Marciano je bil edini prvak v težki kategoriji, ki je sklenil kariero neporažen. Dobil je vseh 49 dvobojev, od tega 43 predčasno.

Leta 1971 je Katar postal neodvisna država.

Leta 1972 je ameriški plavalec Mark Spitz je na olimpijskih igrah v Münchnu s svetovnima rekordoma osvojil zlati medalji na 100 m delfin (54,27) in štafeti 4 x 200 m prosto (7:35,78).

Leta 1973 je umrl ameriški filmski režiser Sean Aloysius O'Feeney O'Fearna, bolj znan kot John Ford.

Leta 1978 je potres v Iranu zahteval več kot 12.000 žrtev.

Leta 1981 je umrl nemški nacistični uradnik, po izobrazbi arhitekt, Albert Speer.

Leta 1982 je v Varšavi umrl nekdanji poljski generalni sekretar Centralnega komiteja Poljske združene delavske partije Vladislav Gomulka, ki je bil na čelu partije od leta 1943 do 1948. Leta 1949 so ga izključili iz centralnega komiteja, bil je aretiran kot revizionist. Čez šest let so ga rehabilitirali in izbrali za prvega sekretarja, na tem položaju je ostal do leta 1970. Gomulka se je rodil 6. februarja 1905 v Krasnem.

Leta 1982 se je rodil ameriški plavalec Ian Crocker. Na olimpijskih igrah v Sydneyju, Atenah in Pekingu je bil zlat s štafeto 4 x 100 m mešano.

Leta 1983 je sovjetska vojska nad Sahalinom sestrelila južnokorejski boeing 747 z 240 potniki in 29 člani posadke. Umrli so vsi na letalu.

Leta 1985 so, 73 let po nesreči veličastne čezoceanske ladje Titanik, našli njegove ostanke na dnu oceana.

Leta 1986 je umrl angleški kipar Henry Spencer Moore.

Leta 1988 je umrl ameriški fizik Luis Walter Alvarez, ki je za svoje delo leta 1968 prejel Nobelovo nagrado. Največ se je ukvarjal z radarsko in jedrsko fiziko.

Leta 1991 je Uzbekistan postal neodvisen.

Leta 1996 je kanuist Simon Hočevar prvi dan EP-ja v kajaku in kanuju na divjih vodah v Augsburgu postal evropski prvak. Ljubljančan je ugnal Nemca Sörena Kaufmanna in Martina Langa. Dejan Stevanovič je zasedel 10. mesto. Moštveno vožnjo so po pričakovanju dobili Nemci Kaufmann, Lang in Vitus Husek. Na 2. mesto so se uvrstili Čehi, na tretje pa Slovenci (Hočevar, Stevanovič in Sebastjan Linke).

Leta 1997 je v zgodnjih jutranjih urah v pariškem predoru Alma skupaj s spremljevalcem Dodijem Al Fayedom umrla Lady Diana.

Leta 2001 so košarkarji Slovenije na prvi tekmi predtekmovanja na evropskem prvenstvu v Ankari v skupini B izgubili proti Španiji z 61:85. Varovanci selektorja Borisa Zrinskega so že po prvih 10 minutah zaostajali s 15:26, ob polčasu pa so Španci imeli že 17 točk naskoka (29:46). Pri Špancih sta blestela Paraiso (17 točk) in Navarro (14 točk), največ točk za nemočne Slovence je dosegel Beno Udrih (12). Španija je prevladovala tudi v skokih (41:27), zadela je tudi 9 trojk, Slovenci pa le 4 iz 17 poizkusov.

Leta 2002 se je italijanski nogometni reprezentant Alessandro Nesta iz Lazia preselil k Milanu. Podpisal je petletno pogodbo. Rdeče-črni so rimskemu klubu plačali 32 milijonov evrov.

Leta 2004 je Manchester United potrdil, da se je z Evertonom dogovoril o prestopu angleškega reprezentanta Wayna Rooneyja. Odškodnina za zvezdnika je znašala 37 milijonov evrov.

Leta 2004 je skupina oboroženih ugrabiteljev vdrla v šolo v Beslanu v Severni Osetiji in tam tri dni zadrževala več kot tisoč otrok, staršev in učiteljev, ki so se zbrali na prvi šolski dan. Umrlo je 330 ljudi, med njimi je bila polovica otrok.

Leta 2008 je umrl Jerry Reed, ameriški glasbenik in igralec. Rodil se je leta 1937.

