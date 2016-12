31. december: Vse najboljše Val, Anthony ... in vsi drugi!

Na današnji dan

31. december 2016 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1937 se je rodil valižanski igralec Anthony Hopkins, na današnji dan pa praznuje tudi ameriški igralec Val Edward Kilmer. Rodil se je leta 1959.

Potem ko se je Val Kilmer preizkusil v odrskih vlogah, mu je v 80. letih uspelo tudi v svetu filma. Po nekaj komičnih in akcijskih vlogah, med drugim tudi v uspešnici s Tomom Cruisom Top Gun, je dobil glavno vlogo v domišljijskem Willowu in si postopoma pridobil spoštovanje kritikov. Blestel je v vlogi Jima Morrisona v biografski drami režiserja Oliverja Stona The Doors in leta 1995 postal tudi filmski Batman. Za svoj malce nenavadni, po mnenju nekaterih celo "demonični" videz, zaradi katerega se pogosto pojavi v vlogah negativcev, se ima Kilmer zahvaliti indijanskim in mongolskim prednikom.

Tako negativce (ob Hanibalu nas še danes spreleti srh) kot pozitivne junake je v svoji karieri že igral Anthony Hopkins. Nad igranjem se je navdušil, ko je še na drugi strani filmskega platna spremljal kariero Richarda Burtona. Leta 1957 je končal igralsko šolo in na povabilo Laurencea Olivierja začel igrati v londonskem narodnem gledališču. Ni trajalo dolgo, ko so sledili veliki uspehi tudi v filmskem svetu. Dobitnik več deset filmskih nagrad, med njimi tudi oskarja za vlogo Hanibala v filmu Ko jagenjčki obmolknejo iz leta 1992, je med drugim nastopil še v filmih Amistad, Nixon, Jesenska pripoved, Drakula, upodobil pa tudi slikarja Pabla Picassa.

Leta 1194 je bil avstrijski vojvoda Leopold V. ubit na viteškem turnirju.

Leta 1378 se je rodil papež španskega rodu Kalist III., s pravim imenom Alphonso de Borgia.

Leta 1460 so usmrtili Edmunda, grofa Rutlandskega, brata angleških kraljev Edwarda IV. in Richarda III.

Leta 1491 se je rodil francoski raziskovalec Jacques Cartier.

Leta 1510 je umrla Bianca Maria Sforza, žena svetorimskega cesarja Maksimilijana I.

Leta 1514 se je rodil veliki flamski zdravnik in anatom Andreas Vesalius, s pravim imenom Andries van Wesel.

Leta 1679 je umrl italijanski zdravnik in psiholog Giovanni Alfonso Borelli.

Leta 1687 so se prvi hugenoti odpravili iz Francije proti Rtu dobrega upanja.

Leta 1695 so v Angliji uvedli davek na okna, kar je povzročilo, da so trgovci začeli razbijati okna, da bi se tako izognili davku.

Leta 1719 je umrl John Flamsteed, ki je izdelal prvi veliki katalog 2.866 zvezd, katerih lege so izmerili z daljnogledom.

Leta 1720 se je rodil Charles Edward Stuart, pretendent na angleški prestol.

Leta 1747 se je rodil nemški pesnik Gottfried Bürger, avtor Lenore.

Leta 1857 je kraljica Viktorija za glavno mesto Kanade izbrala Ottawo.

Leta 1869 se je rodil francoski slikar in grafik Henri Matisse.

Leta 1871 je umrl slovenski jezikoslovec Anton Murko. Leta 1832 je sestavil slovensko slovnico kot uvod v slovensko-nemški slovar. S sintezo vseh slovenskih narečij je zadal končni udarec slovenskemu jezikovnemu regionalizmu.

Leta 1872 je umrl finski pisatelj Aleksis Kivi, utemeljitelj finskega jezika, sloga in nacionalne drame.

Leta 1877 je umrl francoski slikar Gustave Courbet.

Leta 1879 je Thomas Edison v parku Menlo v New Jerseyju prvič javno pokazal delovanje žarnice.

Leta 1880 se je rodil ameriški general in politik George Marshall, znan po načrtu gospodarske pomoči Evropi po drugi svetovni vojni. Leta 1953 je prejel Nobelovo nagrado za mir.

Leta 1881 se je rodil nemški slikar in grafik Max Pechstein.

Leta 1904 je bila na Times Squaru v New Yorku, ki se je takrat imenoval Longacre Square, prvič zabava za novo leto.

Leta 1910 se je rodil ameriški filmski režiser Carl Dudley.

Leta 1918 je bila ustanovljena Komunistična partija Nemčije.



Leta 1920 se je rodil ameriški igralec in pevec Rex Allen.

Leta 1937 se je rodil izraelski biolog, prejemnik Nobelove nagrade za kemijo, Avram Herško.

Leta 1937 se je rodil valižanski igralec Anthony Hopkins.

Leta 1938 so v ameriški zvezni državi Indiana predstavili prvi alkotest.

Leta 1938 se je rodila ameriška igralka Rosalind Cash.

Leta 1941 se je v Glasgowu rodil Škot Alex Ferguson, najuspešnejši nogometni trener na Otoku in legenda Manchester Uniteda. Ferguson, med letoma 1964 in 1974 profesionalni nogometaš, je v Manchester prišel leta 1986. V prejšnjih 26 letih ni bilo naslova angleškega prvaka, pod njegovim vodstvom pa jih je Manchester osvojil kar 12. Leta 1999 je po šokantnem razpletu finala slavil tudi v Ligi prvakov. Uspeh je ponovil tudi leta 2008. Ferguson se je od klopi Mancester Uniteda z novim naslovom angleškega prvaka poslovil po koncu sezone 2012/13.

Leta 1943 se je rodil angleški igralec Ben Kingsley.

Leta 1944 so se v Washingtonu zbrali predstavniki vlad ZDA, Velike Britanije, SZ-ja, Kitajske in 22 držav, ki so podpisali deklaracijo Združenih narodov, h kateri so lahko pristopili vsi drugi narodi, ki so pripomogli k boju proti hitlerizmu.

Leta 1944 je Madžarska Nemčiji napovedala vojno.

Leta 1945 se je v Bruslju v Belgiji rodila priznana modna oblikovalka Diane von Fuerstenberg.

Leta 1947 se je rodil ameriški igralec Tim Matheson.

Leta 1948 se je rodila ameriška pevka Donna Summer, s pravim imenom LaDonna Adrian Gaines.

Leta 1955 je General Motors postalo prvo ameriško podjetje, ki je zaslužilo več kot milijardo dolarjev letno.

Leta 1956 je predsednik Sukarno razglasil izredno stanje na Sumatri.

Leta 1958 so v Libanonu objavili amnestijo za vse politične preganjance.

Leta 1963 je razpadla Centralnoafriška federacija. Nastale so Zambija, Malavi in Rodezija.

Leta 1969 je umrl ameriški džezovski klarinetist George Louis Francis Zeno, bolj znan kot George Lewis.

Leta 1972 je Velika Britanija izstopila iz Efte in se 1. januarja 1973 pridružila EGS-u.

Leta 1980 je umrl kanadski pisatelj in filozof Herbert Marshall McLuhan.

Leta 1985 je umrl ameriški pevec Rick Nelson.

Leta 1986 je v hotelu Dupont Plaza Hotel v San Juanu, Portoriko, izbruhnil požar, v katerem je umrlo 97 ljudi, 140 pa je bilo ranjenih.

Leta 1991 je Sovjetska zveza tudi uradno razpadla.

Leta 1993 je umrl prvi gruzijski predsednik Zviad Gamsakhurdia.

Leta 1994 je kapetan ruske odbojkarske reprezentance, 28-letni Andrej Kuznecov, umrl v prometni nesreči, ki se je zgodila v bližini italijanskega mesta Chieti.

Leta 1999 je Panamski prekop prešel pod popolno panamsko oblast.

Leta 1999 je nepričakovano odstopil ruski predsednik Boris Jelcin. Na mestu predsednika države ga je nasledil Vladimir Putin.

Leta 2004 je umrl francoski ekonomist in Nobelov nagrajenec Gerard Debreu.