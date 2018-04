5. april: Začelo se je obleganje Sarajeva, eno najdaljših v moderni zgodovini bojevanja

Leta 1992 so izbruhnili boji v okolici Sarajeva. Začelo se je najdaljše obleganje katere izmed svetovnih prestolnic v sodobni vojaški zgodovini. Trajalo je skoraj štiri leta.

JLA je uspelo do aprila mobilizirati sile, ki so nato zasedle strateške hribe okoli Sarajeva. Bošnjaški vladi, ki v tistem času še ni imela vojske, s katero bi se branila, ni preostalo drugega, kot da je protestirala proti posredovanju vojske in zahtevala njen umik.

5. aprila 1992 je BiH razglasil samostojnost, na isti dan so v mestu potekale množične protivojne demonstracije. Gruča ljudi se je pomikala proti parlamentu BiH-a, ko je nenadoma začel v množico ljudi streljati srbski ostrostrelec. Zaradi strelnih ran sta umrla dva protestnika, več je bilo ranjenih. Srbske paravojaške enote pa so napadle sarajevsko policijsko akademijo.

Mesto je bilo popolnoma obkoljeno do 2. maja 1992 in tako je ostalo vse do 25. februarja 1996, čeprav so se boji okoli mesta nehali že nekaj mesecev prej. Med obleganjem je bilo ubitih več kot 12.000 ljudi, več kot 50.000 pa je bilo ranjenih. Zaradi veliko mrtvih in beguncev se je populacija mesta zmanjšala na 63 odstotkov predvojnega prebivalstva.

Leta 1242 so v bitki pri zaledenelem Čudskem jezeru Rusi premagali tevtonske viteze.

Leta 1588 se je rodil angleški zdravnik in filozof Thomas Hobbes. Pomemben je kot avtor teorije o družbeni pogodbi, po kateri je zaradi naravnega stanja, v katerem je človek človeku volk, nujna pogodba o obliki države.

Leta 1614 se je v ameriški zvezni državi Virginija Indijanka Pocahontas poročila z angleškim kolonialistom Johnom Rolfom.

Leta 1621 je ladja Mayflower izplula iz pristanišča Plymouth in se vrnila v Veliko Britanijo.

Leta 1654 je bil podpisan westminstrski sporazum, s katerim se je končala prva angleško-nizozemska vojna.

Leta 1794 so na zahtevo voditelja revolucije Maximiliena Robespierra v Parizu usmrtili enega od revolucionarjev, Georgesa Jacquesa Dantona.

Leta 1804 je na škotski Possil padel prvi meteorit, o katerem obstajajo pisni viri.

Leta 1827 se je rodil britanski zdravnik Joseph Lister, ki je v kirurgijo začel uvajati asepso.

Leta 1929 se je rodil slovenski gledališki igralec Jurij Souček. Po diplomi na igralski akademiji v Ljubljani leta 1953 se je zaposlil v ljubljanski Drami, kjer je ostal, z manjšim postankom v svoboden poklic, do upokojitve leta 1989. V igralski karieri je ustvaril več kot 150 vlog in obveljal za izrazito karakternega igralca, ki so mu od vsega začetka najbolj ustrezali ostreje izrisani dramski tipi. Uveljavil pa se je tudi kot režiser ter igral v več slovenskih filmih, radijskih in TV-igrah ter oddajah za otroke. Za svoje delo je leta 1994 prejel Borštnikov prstan.

Leta 1934 se je rodil nemški politik Roman Herzog.

Leta 1936 je tornado prizadel severni del mesta Tupelo v Misisipiju in ubil 233 ljudi. Ta tornado velja za četrti najmočnejši tornado v zgodovini ZDA.

Leta 1937 se je v New Yorku rodil Colin Powell, ki je bil med letoma 2000 in 2004 ameriški zunanji minister.

Leta 1942 se je rodil slovenski pianist in pedagog Primož Lorenz. Na Akademiji za glasbo v Ljubljani je študiral klavir, dirigiranje in komorno igro, od leta 1972 pa je tudi poučeval na tej ustanovi. Z bratoma Tomažem in Matijo je bil član legendarnega Tria Lorenz, najstarejše komorne skupine v Sloveniji, ki je delovala več kot 50 let. Primož Lorenz je bil širši javnosti poznan tudi kot organizator in idejni vodja društva Imago Sloveniae. Umrl je 2. januarja 2007.

Leta 1949 se je rodila ameriška astronavtka slovenskega rodu Judith Arlene Resnik. Umrla je leta 1986.

Leta 1943 je Willem Johan Kolff prvič izvedel dializo z umetno ledvico.

Leta 1945 je Josip Broz - Tito podpisal sporazum z Rusi, s katerim je dovolil začasen vstop ruskim vojaškim enotam na jugoslovansko ozemlje.

Leta 1949 je v bolnišnici v Effinghamu, ameriška zvezna država Illinois, izbruhnil požar, v katerem je umrlo 77 ljudi.

Leta 1950 se je rodil srbski igralec Predrag Miki Manojlovič.

Leta 1951 sta bila Ethel in Julius Rosenberg obsojena na smrt zaradi vohunjenja za Sovjetsko zvezo.

Leta 1955 je z mesta britanskega premierja odstopil Winston Churchill in se umaknil iz političnega življenja.

Leta 1955 je Zvezna republika Nemčija dobila popolno suverenost in dovoljenje zahodnih zaveznikov, da lahko ustanovi lastno vojsko.

Leta 1959 so na Cipru sestavili samostojno začasno vlado, ki jo je vodil arhiepiskop Makarios.

Leta 1964 je umrl ameriški general Douglas MacArthur.

Leta 1969 se je na ulicah v New Yorku, San Franciscu, Los Angelesu, Washingtonu in drugih večjih mestih po ZDA zbralo ogromno ljudi, ki so protestirali proti vojni v Vietnamu.

Leta 1975 je umrl kitajski politik Čankajšek, voditelj tajvanskega režima.

Leta 1986 so v bombnem napadu na diskoteko La Belle Discotheque v Zahodnem Berlinu umrli trije ljudje.

Leta 1991 je letalo ASA Embraer EMB 120 strmoglavilo v Brunswicku, ameriška zvezna država Georgia. Umrlo je vseh 123 ljudi na krovu letala.

Leta 1992 je v Washingtonu zaradi pravice do splava protestiralo več deset tisoč ljudi.

Leta 1994 je umrl pevec skupine Nirvana Kurt Cobain.

Leta 1996 je umrl ameriški igralec Whit Bissell, rojen 1909.

Leta 1998 so na Japonskem odprli most Akaši Kajkjo, ki je povezal otoka Šikoku in Honšu. Gradnja je stala okoli 3,8 milijarde dolarjev. S 3.911 metri dolžine velja za najdaljši viseči most na svetu. Preden je bil most zgrajen, so se potniki z otoka na otok prevažali z ladjami. Zaradi nevarnih neviht, ki nastajajo na morju, se je potopilo veliko ladij. Leta 1955 se je tako med nevihto potopila ladja, na kateri je bilo 168 otrok.

Leta 1999 je umrl ameriški igralec Richard Kiley, rojen 1922.

Leta 2000 je umrla Lolo Ferrari, francoska pornografska igralka, rojena 1962.

Leta 2008 je umrl ameriški igralec Charlton Heston, ki je bil v dolgi igralski karieri najbolj poznan po vlogah junakov, kot so Mojzes v filmu Deset zapovedi, polkovnik George Taylor v filmu Planet opic in Juda Ben Hur v filmu Ben Hur. Med letoma 1998 in 2003 je bil tudi predsednik ameriškega puškarskega društva (National Rifle Association).

Leta 2013 je umrl animator in režiser Janez Marinšek, ki je s Konijem Steinbacherjem veliko prispeval k zdajšnji podobi slovenskega animiranega filma.

