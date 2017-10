6. oktober: Vse najboljše, Ivo Daneu

Na današnji dan ...

6. oktober 2017 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1937 se je rodil košarkar Ivo Daneu, ki je jugoslovansko reprezentanco leta 1970 popeljal do zlate medalje na svetovnem prvenstvu v Ljubljani.

Daneu, član ljubljanske Olimpije, je za državno selekcijo odigral kar 209 tekem. Edino olimpijsko medaljo (srebrno) je osvojil leta 1968 v Mehiki. Med letoma 1957 in 1970 je bila Olimpija na čelu z Daneuom šestkrat prvak Jugoslavije.



Leta 1582 današnji dan zaradi uvedbe gregorijanskega koledarja ni obstajal v Italiji, Španiji, na Poljskem in Portugalskem.

Leta 1851 se je na Vrhniki rodil slovenski slikar Simon Ogrin, ki je slikal freske in oltarne podobe. Umrl je leta 1930.

Leta 1887 se je rodil francoski arhitekt Charles Edouard Jeanneret-Gris, bolj znan kot Le Corbusier, ki je zaslovel z javnimi in stanovanjskimi zgradbami v Marseillu, Berlinu, Stuttgartu in Riu de Janeiru.

Leta 1889 je izumitelj Thomas Alva Edison predstavil svoj najnovejši izum - prvi snemalni filmski aparat, ki ga je patentiral že dve leti prej.

Leta 1889 so v Parizu odprli svetovno znano zabavišče Moulin Rouge.

Leta 1908 je Avstrija aneksirala Bosno in Hercegovino.

Leta 1918 je bil ustanovljen narodni svet Srbov, Hrvatov in Slovencev s sedežem v Zagrebu.

Leta 1918 je umrl slovenski jezikoslovec Stanislav Škrabec. Bil je tudi frančiškan in profesor na gimnaziji v Kostanjevici.

Leta 1921 so v Londonu ustannovili mednarodno združenje Pen.

Leta 1927 so posneli prvi zvočni film z naslovom Pevec jazza. Glavno vlogo je igral takrat zelo priljubljeni pevec Al Jonson, za katerega pa je bila to prva filmska vloga. Film je nastal v produkciji Warner Brosa in v sodelovanju z družbo Vitaphone in njeno novo tehnologijo zvoka na disku. Film je režiral Alan Crosland, scenarij pa je nastal na podlagi igre Samsona Raphaelsona. Glavni igralec Al Jolson je v filmu dobil priložnost zapeti šest svojih skladb. Zvočni film je kmalu popolnoma izrinil nemega, to pa je pomenilo za številne zvezde tudi konec kariere.

Leta 1928 je Čankajšek postal predsednik Republike Kitajske.

Leta 1930 se je rodil sirski predsednik Hafez Al Asad.

Leta 1939 so se nemški vojski vdale še zadnji poljski vojaki.

Leta 1942 so na Mokrcu ustanovili narodnoosvobodilno brigado Ljuba Šercerja.

Leta 1948 je bil predstavljen Citroenov avtomobil 2CV, pri nas znan kot »spaček«.švicarski alpski smučar Peter Mueller. Bil je specialist za hitre discipline. Na svetovnem prvenstvu leta 1987 v Crans Montani je zmagal v smuku, leta 1985 v Bormiu in leta 1989 v Vailu pa je bil srebrn. Na olimpijskih igrah leta 1984 v Sarajevu in leta 1988 je prav tako zasedel 2. mesto v smuku.

Leta 1962 so začeli predvajati film Dr. No, prvega iz serije filmov o Jamesu Bondu.nemški nogometaš Jürgen Kohler. V karieri je igral pomembno vlogo v obrambi Bayerna iz Münchna, Juventusa in Borussie iz Dortmunda. V Bundesligi je na 398 tekmah zabil 28 golov. Za nemško reprezentanco je odigral 105 tekem, največji uspeh je bil naslov svetovnega prvaka v Italiji leta 1990.

Leta 1973 se je z napadom Egipta in Sirije na Izrael začela četrta vojna na Bližnjem vzhodu, tako imenovana jomkipurska vojna. Trajala je do 22. oktobra, ko je bil na predlog varnostnega sveta sprejet sklep o ustavitvi ognja.



Leta 1976 je kitajski premier Hua Guofeng izdal ukaz, da je treba Tolpo štirih in vse njihove privržence aretirati. S tem se je končala kulturna revolucija na Kitajskem.

Leta 1978 sta se Anni-Frid "Frida" Lyngstad in Benny Andersson, člana znane švedske popskupine ABBA, poročila.

Leta 1985 je vzhodnonemška atletinja Marita Koch v avstralski Canberri postavila svetovni rekord v teku na 400 metrov (47,60). Za 39 stotink sekund je izboljšala rekord Jarmile Kratochvilove (47,99), ki ga je Čehinja dosegla na svetovnem prvenstvu v Helsinkih leta 1983. Rekord Kochove je še vedno veljaven, v zadnjih letih se mu ni približala nobena atletinja.

Leta 1989 je v 81. letu starosti za rakom na dojki umrla ameriška filmska igralka Bette Davis, s pravim imenom Ruth Elizabeth Davis.

Leta 1999 je Nemec Jan Ullrich na na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu v Trevisu zmagal v kronometru (50,6 km). Srebro je pripadlo Švedu Michaelu Anderssonu, bron pa Britancu Chrisu Boardmanu. Martin Hvastija je končal na 24. mestu.

Leta 2000 je odstopil Slobodan Miloševič.

Leta 2001 je slovenska nogometna reprezentanca v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2002 ugnala Ferske otoke s 3:0. V prvem delu je dvakrat zadel Nastja Čeh. Zmago na polnem stadionu za Bežigradom je v 82. minuti potrdil Senad Tiganj.

Leta 2001 se je na hokejski tekmi med ekipama Michigan State University in University of Michigan zbralo rekordno število gledalcev: 74.554.