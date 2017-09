7. september: Tragična nesreča hokejskega moštva Lokomotiva

Leta 1996 ustrelili raperja Tupaca Shakurja

7. september 2017 ob 00:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 2011 je rusko hokejsko moštvo Lokomotiva Jaroslavelj doživelo tragedijo. V letalski nesreči so razen enega umrli vsi člani moštva.

Klubsko letalo jak-42 je padlo kmalu po vzletu z letališča v Jaroslavlju, v mestu, ki leži 250 km severno od Moskve.

Letalo naj bi preletelo le kakšnih 500 metrov, ko se je zrušilo, nato pa ga je zajel ogenj. Na krovu letala, ki je bilo namenjeno na uvodno tekmo sezone lige KHL v Minsk, je bilo 37 članov moštva in osem članov posadke, skupaj torej 45 potnikov.

Nesrečo je preživel le eden. Med žrtvami so bili tudi Čehi Karel Rahunek, Jan Marek in Josef Vašiček, slovaški zvezdnik Pavol Demitra, Šved Stefan Liv. Ekipo je vodil Kanadčan Brad McCrimmon, nekdanji pomočnik pri Detroit Red Wingsih.

Leta 1533 se je v Greenwichu rodila angleška kraljica Elizabeta I., hčerka Henrika VIII. in njegove druge žene Ane Boleyn. V času njenega vladanja so bili postavljeni temelji prihodnjega britanskega imperija. Umrla je 24. marca 1603.

Leta 1566 je v bitki za Siget, v kateri sta se spopadli turška vojska pod vodstvom Sulejmana Veličastnega in vojska hrvaškega bana Nikole Šubića Zrinjskega, padel Zrinjski.

Leta 1644 je New York dobil svoje ime. Britanci so, ko so zavzeli še zadnje trdnjave v severni ameriški koloniji Novi Holandiji, zavzeli Novi Amsterdam, ki je postal zasebna last yorškega vojvode, in ga preimenovali.

Leta 1714 sta Nemčija in Francija sklenili badenski mir, s katerim se je končala španska nasledstvena vojna. Nemci so se pridružili mirovni pogodbi iz Rastatta. Po podpisu miru sta Franciji pripadla Alzacija in Strasbourg.

Leta 1812 se je v bližini Moskve končala borodinska bitka, ena najbolj krvavih bitk v Napoleonovih vojnah. Rusi so pod poveljstvom Kotuzova izgubili 44.000 vojakov, Napoleon pa 50.000, med njimi kar 23 generalov. Že teden dni po bitki je Napoleon zasedel Moskvo.

Leta 1822 je brazilski guverner Pedro razglasil neodvisnost od Portugalske in se oklical za cesarja. Leta 1824 je izdal liberalno ustavo, že čez pet let pa je moral zaradi notranjih nemirov prepustiti oblast sinu Pedru II. Red in mir jima je v državi uspelo vzpostaviti šele po letu 1840.

Leta 1848 so na Dunaju pod pritiskom revolucionarnega vrenja v vsej avstrijski monarhiji sprejeli zakon o zemljiški odvezi, ki je odpravil tlačanstvo.

Leta 1902 se je v Ljubljani končal kongres slovenskih katoliških nepolitičnih društev.

Leta 1907 je papež Pij X. izdal encikliko, v kateri je obsodil prepletanje znanosti in vere.

Leta 1932 se je rodil ameriški človekoljub in zbiratelj knjig angleškega rodu, sir John Paul Getty.

Leta 1936 se je rodil ameriški glasbenik Charles Hardin Holley, bolj znan kot Buddy Holly. Leta 1959 je umrl v letalski nesreči.

Leta 1940 je nemško letalstvo pod vodstvom Hermanna Goeringa ponoči začelo bombardirati London. Samo ta dan je umrlo več kot 300 ljudi.

Leta 1947 se je rodil britanski množični morilec Graham Frederick Young.

Leta 1951 se je rodila ameriška pevka in kitaristka Chrissie Hynde, ustanoviteljica skupine The Pretenders.

Leta 1953 je ameriška teniška igralka Maureen Connolly zmagala na Odprtem prvenstvu ZDA in s tem postala prva igralka, ki ji je uspelo osvojiti vse štiri turnirje za grand slam v eni sezoni.

Leta 1960 je v Berlinu umrl prvi predsednik NDR-ja od leta 1949, Wilhelm Pieck.

Leta 1977 sta ameriški predsednik Jimmy Carter in panamski predsednik Torrijoh podpisala sporazum o Panamskem prekopu. S sporazumom naj bi Panama ob koncu stoletja prevzela popoln nadzor nad to pomembno pomorsko potjo.

Leta 1986 je škof Desmond Mpila Tutu postal nadškof Cape Towna v Južnoafriški republiki in tako postal prvi črnski poglavar južnoafriških anglikancev.

Leta 1991 se je v Haagu pod okriljem Evropske unije začela Mednarodna mirovna konferenca o Jugoslaviji. Konferenco je vodil lord Carington, sprejeli pa so deklaracijo o mirni rešitvi jugoslovanske krize.

Leta 1994 je Slovenija na kvalifikacijski nogometni tekmi za evropsko prvenstvo 1996 remizirala z Italijo (1:1) po sporno razveljavljenem golu.

Leta 1996 so v Las Vegasu neznanci ustrelili raperja Tupaca Shakurja. Umrl je sedem dni pozneje.

Leta 1997 je v Rabatu umrl predsednik in diktator Zaira Joseph-Desire Mobutu, bolj znan kot Mobutu Sese Seko Nkuku wa za Banga.

Leta 1997 je Švicarka Martina Hingis v finalu teniškega turnirja za grand slam v New Yorku premagala Američanko Venus Williams s 6:0 in 6:4. To je bil edini naslov Hingisove na Odprtem prvenstvu ZDA.

Leta 2001 je plavalec Peter Mankoč na sredozemskih igrah v Tunisu osvojil zlato medaljo na 200 metrov mešano.

Leta 2003 je slovenska teniška igralka Katarina Srebotnik z Američanom Bobom Bryanom zmagala med mešanimi dvojicami na Odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku.

Leta 2011 je rusko hokejsko moštvo Lokomotiva Jaroslavelj doživelo letalsko nesrečo, ki jo je preživel le en član ekipe.

Leta 2012 se je pred italijansko obalo zgodila begunska tragedija - pred Lampeduso je potonila ladja. Rešili so 54 Tunizijcev, 50 jih je umrlo.

Leta 2012 je Lufthansino kabinsko osebje ob opolnoči začelo 24-urno stavko, zato je družba odpovedala 1.200 poletov od predvidenih 1.781.

