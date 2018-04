8. april: V snu se mu je prikazal sam vrag, ki je igral na violino

Zgodilo se je na današnji dan ...

8. april 2018 ob 00:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1692 se je v Piranu rodil italijanski skladatelj, violinist, pedagog in glasbeni teoretik Guiseppe Tartini.

Tartini je znan po tem, da je utrdil osnove današnje violinske tehnike. Med njegovimi deli je kar 125 koncertov in 20 sonat, najbolj znana je Vragov trilček.

Legenda pripoveduje, da se mu je v snu prikazal sam vrag, ki je igral na violino. Takoj ko se je prebudil, je melodijo zapisal. Tako naj bi nastala ena najbolj znanih in najbolj zahtevnih evropskih skladb za violino.

Bil je mojster v sabljanju, študiral je pravo, za nekaj časa se je posvetil duhovniškemu poklicu, predvsem pa je študiral violino in glasbeno teorijo.

O njegovem življenju krožijo vsemogoče zgodbe: da se je tajno poročil in da je v dvoboju ubil svojega nasprotnika in potem bežal iz samostana v samostan. Vsekakor pa je bil G. Tartini v tedanjem glasbenem svetu ena vodilnih osebnosti evropskega slovesa.

Nekaj let je svoje umetniško delovanje opravljal na dvoru v Pragi, potem pa se je spet vrnil v Padovo, kjer je leta 1728 ustanovil glasbeno šolo, ki jo je vodil do svoje smrti leta 1770.

Po njem je poimenovan tudi osrednji trg v Piranu.

Leta 563 pr. n. št. se je rodil Buda Gotama. Življenje je posvetil predvsem poučevanju in širitvi nove religije - budizma.

Leta 217 so ubili rimskega cesarja Karakalo, ki ga je nasledil prefekt pretorijske garde Marcus Opellius Macrinus.

Leta 1378 se je z izvolitvijo Urbana VI. za papeža začel dolgoletni razkol Katoliške cerkve, ki je trajal do leta 1417.

Leta 1492 je umrl vladar Firenc Lorenzo Medičejski.

Leta 1730 so slovesno odprli prvo sinagogo v New Yorku, Shearith Israel.

Leta 1818 se je rodil nemški znanstvenik August Wilhelm Hofmann, ki je sintetiziral nova barvila. Znana je njegova vijolična barva, razvil pa je tudi nove metode sinteze.

Leta 1859 se je rodil nemški filozof, utemeljitelj fenomenologije, Edmund Husserl. Umrl je leta 1938.

Leta 1875 se je rodil belgijski kralj Albert I.

Leta 1899 so Martho Place kot prvo žensko usmrtili na električnem stolu.

Leta 1904 so Longacre Square na Manhattnu preimenovali v Times Square v čast časopisu The New York Times.

Leta 1912 Rodila se je norveška umetnostna drsalka Sonja Henie. Na olimpijskih igrah leta 1928 v St. Moritzu je s 15 leti zmagala. Olimpijsko zlato je osvojila tudi na igrah v Lake Placidu leta 1932 in v Garmisch-Partenkirchnu leta 1936. Desetkrat zapored je zmagala na svetovneih prvenstvih (1927-1936), šestkrat pa je bila tudi evropska prvakinja (1931-1936).

Leta 1918 se je rodila Betty Ford, soproga nekdanjega ameriškega predsednika Geralda Forda. Ustanovila je znamenito kliniko za zdravljenje odvisnosti, ki nosi ime po njej.

Leta 1919 se je rodil rodezijski premier Ian Smith.

Leta 1926 je bil Benito Mussolini ranjen v nos, potem ko ga je Irka Violet Gibson ustrelila z revolverjem.

Leta 1940 Rodil se je ameriški košarkar John Havlicek. Bil je eden glavnih zvezdnikov v zlatem obdobju Boston Celticsov. Med letoma 1962 in 1978 je osvojil kar osem naslovov prvaka v Ligi NBA. Odigral je največ tekem (1.270) in dosegel največ točk (26,365, 20,8 na tekmo) v zgodovini Celticsov.

Leta 1941 se je rodila angleška modna oblikovalka Vivienne Westwood.

Leta 1945 se je zgodil partizanski napad na orožniško postojanko v Zgornjih Gorjah pri Bledu.

Leta 1950 je umrl ruski baletni plesalec in koreograf Vaclav Famil Nižinski.

Leta 1966 se je rodil brazilski nogometaš Mazinho. V Evropi je igral za Lecce (1990-91), Fiorentino (1991-92), Valencio (1994-1996), Celto iz Viga (1996-1999), Elche (1999-2000) in Alaves (2001). Najbolj je zablestel v dresu brazilske reprezentance, kjer je debitiral marca 1989. Skupno je odigral 40 tekem, največji uspeh pa je bil naslov svetovnega prvaka leta 1994 v ZDA.

Leta 1973 je v Franciji umrl eden izmed najbolj znamenitih slikarjev vseh časov, španski umetnik Pablo Picasso. Picasso se je rodil 25. oktobra 1881 v Malagi. Slikarstvo je študiral v Španiji, učil pa ga je tudi njegov oče, ki je tudi bil slikar. Od leta 1904 pa je živel v Parizu, kjer so ga navdušili impresionisti. Picasso je bil tudi začetnik mnogih slikarskih revolucionarnih smeri v moderni umetnosti, najbolj znan je po kubizmu. Njegova najbolj znana slika je verjetno Guernica iz leta 1937, ki prikazuje bombardiranje Guernice med špansko državljansko vojno. Od leta 1945 se je ukvarjal tudi s skulpturo, keramiko in grafiko. V delih je populariziral belega goloba miru. Zadnja leta je preživel v bližini Cannesa. Tam je tudi urejena njegova spominska zbirka. Umrl je v Franciji, saj se v domovino ni želel vrniti, dokler je bil na oblasti diktator Francisco Franco.

Leta 1985 je Indija vložila tožbo proti karbidni zvezi, ki je bila povezana z nesrečo v Bopalu, v kateri je umrlo okoli 2.000 ljudi, več kot 200 tisoč pa jih je bilo ranjenih.

Leta 1986 je bil Clint Eastwood izvoljen za župana mesta Carmel v Kaliforniji. Dobil je kar 72 odstotkov vseh glasov.

Leta 1990 je na prvih povojnih večstrankarskih volitvah v Sloveniji zmagala opozicijska koalicija Demos, ki je prejela 54,8 odstotka glasov volivcev. Koalicijo Demos so sestavljale Slovenska demokratična zveza (SDZ), Socialdemokratska zveza Slovenije (SDZS), Slovenski krščanski demokrati (SKD), Slovenska kmečka zveza, Slovenska obrtniška stranka in Zeleni Slovenije. Največ glasov izmed koalicijskih strank, 13 odstotkov so dobili Slovenski krščanski demokrati, zato je vodenje vlade pripadlo predsedniku SKD Lojzetu Peterletu. Stranke Demosa so imele dokaj različne poglede glede dolgoročnejše usmeritve gospodarske politike in tudi glede načina delovanja. Zaradi številnih nesporazumov je Demos čez dve leti razpadel.

Leta 1990 so začeli predvajati nadaljevanko Twin Peaks.

Leta 1992 je umrl švicarski farmakolog in Nobelov nagrajenec Daniel Bovet.

Leta 1992 je upokojeni teniški igralec Arthur Ashe objavil, da ima aids. Z virusom HIV se je okužil pri transfuziji krvi, ki jo je dobil med eno od dveh operacij na srcu.

Leta 1994 so na njegovem domu v Seattlu našli truplo Kurta Cobaina, pevca skupine Nirvana. Cobaina, glavnega vokalista legendarne grungezasedbe Nirvana, glasbeni poznavalci zaradi pronicljivih besedil in edinstvenega glasu uvrščajo med najboljše in najvplivnejše glasbenike njegovega časa. 5. aprila 1994 je po dolgem boju z odvisnostjo od heroina storil samomor s puško. Star je bil 27 let.

Leta 2000 je ameriško letalo V-22 Osprey, v katerem so bili ameriški marinci, strmoglavilo med pristajanjem v Marani, ameriška zvezna država Arizona. Umrlo je 19 ljudi.

Leta 2003 so ameriške čete streljale na urad Al Džezire v Bagdadu. Ubile so reporterja, eden od reporterjev pa je bil ranjen.

Leta 2003 je na prvi četrtfinalni tekmi Lige prvakov je madridski Real s 3:1 premagal Manchester United. Gostitelji so v prvih 50 minutah povsem nadigrali Rdeče vrage in vodili s 3:0, nato pa popustili in tekmecem dovolili, da so se vrnili med žive. Strelci: Figo, Raul (dvakrat); van Nistelrooy.

Leta 2004 je sudanska vlada podpisala premirje z dvema uporniškima skupinama v Darfurju.

Leta 2004 je policija aretirala znanega japonskega gospodarstvenika in nekdanjega predavatelja na univerzi Waseda Kazuhida Uekuso. Na tekočih stopnicah na postaji Šinagava je hotel neki šolarki pogledati pod krilo s pomočjo majhnega ogledalca.

Leta 2005 so pokopali papeža Janeza Pavla II.

Leta 2010 je pri 64 letih umrl Malcolm McLaren, znan predvsem kot menedžer punkskupine Sex Pistols, pa tudi kot nekdanji partner modne ustavarjalke Vivienne Westwood.

Leta 2011 so hokejisti Acronija Jesenic so na četrti tekmi finala državnega prvenstva v hokeju s 4:2 premagali Tilio Olimpijo in v dvorani Podmežakla osvojili 32. prvenstvena zvezdico, deveto v samostojni Sloveniji. V finalni seriji so železarji presenetljivo dobili vse štiri obračune.

Leta 2013 je za posledicami možganske kapi je v 88. letu starosti umrla nekdanja britanska premierka "železna lady" Margaret Thatcher.

Leta 1914 je irski predsednik Michael Higgins je kot prvi predsednik te države obiskal Veliko Britanijo.

G. C.