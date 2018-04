9. april: Skupina The Beatles tudi uradno razpade

Leta 1970 je na današnji dan Paul McCartney uradno oznanil razpad skupine The Beatles (le teden pozneje je izdal svoj samostojni prvenec, McCartney).

John Lennon je skupino pravzaprav zapustil že septembra 1969, a so ga prepričali, da o tem v javnosti ni spregovoril.

Četverica iz Liverpoola je verjetno najpomembnejša in najuspešnejša glasbena skupina vseh časov.

Podrli so številne prodajne rekorde, med drugim se lahko pohvalijo z več kot 50 uvrstitvami na ameriški lestvici najboljših malih plošč in 20 prvimi mesti. Od svojih začetkov (1962) pa do danes so prodali več kot 400 milijonov plošč.

Mladina se je po njihovem vzoru upirala striženju las, klasičnih vzgojnih prijemov in preživelih tradicij. Beatli so z leti rasli, se razvijali in tudi postavljali modne, filozofske in glasbene smernice.

Leta 1241 so mongolske čete pri Legnici premagale poljsko in nemško vojsko.

Leta 1626 je umrl znameniti angleški državnik in mislec Francis Bacon. Bil je znanstveni utemeljitelj empirizma.

Leta 1682 je francoski raziskovalec Rene Robert Cavalier de la Salle priplul v Mehiški zaliv in v imenu francoske krone zavzel ozemlje ob Misisipiju. V čast kralja Ludvika XIV. je ozemlje poimenoval Louisiane.

Leta 1835 se je rodil belgijski kralj Leopold II.

Leta 1865 se je s podpisom premirja končala ameriška državljanska vojna. Vojskovanje se je končalo s predajo generala Roberta Leeja generalu Grantu pri Appomattoxu v Virginiji. Skupaj z Leejem se je predalo 26.765 vojakov z juga.

Leta 1867 je ameriški senat enoglasno ratificiral kupoprodajno pogodbo z Rusijo za nakup Aljaske.

Leta 1915 se je rodil slovenski revolucionar Dušan Kveder Tomaž.

Leta 1916 so nemške enote začele tretjo ofenzivo v bitki pri Verdunu.

Leta 1933 se je rodil francoski filmski igralec Jean-Paul Belmondo.

Leta 1937 je na londonskem letališču Croydon pristalo prvo japonsko letalo, ki je priletelo v Evropo.

Leta 1940 so Nemci napadli Dansko in Norveško.

Leta 1942 so japonske čete premagale združene ameriške in filipinske sile ter zasedle Filipine.

Leta 1945 je v Suhi krajini in v Kočevskem rogu potekala velika nemško-domobranska ofenziva.

Leta 1947 je v tornadu, ki je prizadel Teksas, Oklahomo in Kansas (najbolj mesta Glazier, Higgins in Woodward), umrlo 181 ljudi, 970 pa jih je bilo poškodovanih.

Leta 1948 je umor Jorgeja Eliecerja Gaitana povzročil hude nemire v kolumbijski Bogoti. Pozneje so bili po vsej državi hudi spopadi in nasilje je trajalo še skoraj 10 let.

Leta 1954 se je rodil ameriški filmski igralec Denis Quaid.

Leta 1959 je Nasa javnosti predstavila prvih sedem astronavtov.

Leta 1967 je prvo letalo boeing 737 serije 100 prvič poletelo v nebo.

Leta 1972 se je rodil srbski košarkar Željko Rebrača.

Leta 1975 se je rodil angleški nogometaš Robbie Fowler. Med letoma 1992 in 2001 je blestel v dresu Liverpoola. Leta 2001 je z Redsi osvojil trojno krono (Pokal Uefa, angleški ligaški pokal in angleški FA-pokal). Konec leta 2001 se je preselil k Leeds Unitedu, pozneje pa je štiri leta igral za Manchester City. 27. januarja 2006 se je vrnil na Anfield, kjer je bil veliki ljubljenec občinstva. Leta 2009 se je preselil v Avstralijo.

Leta 1979 se je rodil avstrijski alpski smučar Mario Matt.

Leta 1986 se je francoska vlada odločila proti privatizaciji avtomobilskega podjetja Renault.

Leta 1987 je Dikye Baggett postal prvi človek, ki je prestal operacijo, s katero so mu kirurgi olajšali simptome in posledice parkinsonove bolezni.

Leta 1988 je Alan Shearer, ki je takrat igral za Southampton, postal najmlajši nogometaš v zgodovini angleške Premier lige, ki je dosegel trojni zadetek. Na tekmi z Arsenalom je bil star 17 let in 240 dni.

Leta 1991 je Gruzija razglasila neodvisnost od Sovjetske zveze.

Leta 1992 je konservativna stranka pod vodstvom Johna Majorja zmagala na parlamentarnih volitvah v Veliki Britaniji.

Leta 1999 je bil ubit nigerijski predsednik Ibrahim Bare Mainassara.

Leta 2002 so v westminstrski kapeli pokopali angleško kraljico mater.

Leta 2005 so hokejisti Acronija Jesenice na četrti tekmi finala državnega prvenstva premagali ZM Olimpijo z 2:1 in z izidom 4:0 v zmagah osvojili naslov prvakov. Jeseničani so se veselili četrtega naslova v samostojni Sloveniji in prve zvezdice po letu 1994.

Leta 2005 se je angleški prestolonaslednik Charles, valižanski princ, poročil s Camillo Parker Bowles. Poroka, ki je potekala v windsorski mestni hiši, je bila načrtovana za dan prej, vendar so jo zaradi papeževega pogreba preložili. Na ulicah Windsorja se je zbralo več tisoč ljudi, ki so navdušeno pozdravili mladoporočenca.

Leta 2008 je na otoku Sark v Prelivskih otokih (Channel islands) padel še zadnji fevdalni sistem v Evropi.

Leta 2008 je bila na seji kosovskega parlamenta sprejeta nova kosovska ustava, za katero so določili, da začne veljati 15. junija 2008.

Leta 2009 je na Mežaklo padel meteorit.

Leta 2013 je v kraju Velika Ivanča južno od Beograda šestdesetletni moški zjutraj ustrelil 13 ljudi. Skušal je ubiti tudi sebe in ženo, a sta preživela.

