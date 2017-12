9. december: Rodil se je slovenski naturalist Fran Govekar

9. december 2017 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1871 se je rodil pisatelj Fran Govekar, glavni predstavnik slovenskega naturalizma. Njegovo najpomembnejše delo je roman V krvi.

Govekar velja za začetnika naturalizma v slovenskem slovstvu. Okoli 1895 je po Zolajevem in francoskem zgledu sploh razglasil t. i. novo strujo. Sočasno je v slovensko slovstvo uvedel ideje naturalistične smeri, npr. prikaz alkoholizma, nemoralnosti, dednosti pri pripadnikih več rodov.

Od leta 1908 do 1912 je bil ravnatelj Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani. Javnemu mnenju navkljub je namesto Cankarjevih dram uprizarjal svoje, zato je moral 1916 zaradi nepriljubljenosti odstopiti.

Poleg iger je pisal tudi črtice in novele, znana je sentimentalna povest Ljubezen in rodoljubje in sodobni roman po naturalističnih zgledih V krvi. Umrl je v Ljubljani leta 1949.

Leta 1608 se je rodil pesnik John Milton, avtor znamenitega epa Izgubljeni raj.

Leta 1641 je umrl slikar Anthonis van Dyck. Učenec mojstra Petra Paula Rubensa in portretist na angleškem dvoru je naslikal okoli 300 portretov.

Leta 1717 se je v Stendalu rodil utemeljitelj nove arheološke znanosti in moderne primerjalne zgodovine, Johann Joachim Winckelmann. Znano je njegovo delo Misli o posnemanju grških slikarskih in kiparskih stvaritev.

Leta 1793 je v New Yorku začel izhajati prvi dnevni časopis mesta, American Minerva, ki ga je ustanovil Noah Webster.

Leta 1897 se je rodil slovenski politični delavec in revolucionar Franc Leskošek - Luka. Luka je leta 1926 kot delavec vstopil v Komunistično partijo Jugoslavije (KPJ) in skupaj z Edvardom Kardeljem in Borisom Kidričem postal eden vodilnih slovenskih komunistov.

Leta 1897 je francoska igralka, novinarka in sufražetka Marguerite Durand ustanovila dnevni feministični časopis La Fronde.

Leta 1905 so v Franciji sprejeli zakon, ki je ločil cerkev od države.

Leta 1916 se je v Amsterdamu (New York, ZDA) rodil ameriški filmski igralec judovskega rodu Kirk Douglas. Njegovo pravo ime je Issur Danielovitch Demsky.

Leta 1934 se je rodila angleška igralka Judi Dench.

Leta 1943 je umrl literarni zgodovinar Avgust Pirjevec.

Leta 1953 se je rodil ameriški filmski igralec in režiser John Gavin Malkovich.

Leta 1961 v Mariboru prvič zasedajo predstavniki Združenja visokošolskih zavodov, kar pozneje pripelje do ustanovitve Univerze v Mariboru.

Leta 1967 je Nicolae Ceausescu postal predsednik Romunije. Obdobje njegove vladavine je obdobje diktature v tej državi.

Leta 1978 se je rodila plavalka Metka Sparavec. Leta 1999 je navdušila na evropskem prvenstvu v Carigradu. Kot prva slovenska plavalka je osvojila medaljo na EP-ju. Na 50 metrov hrbtno je zasedla 3. mesto.

Leta 1980 se je rodil se je rokometaš Luka Žvižej.

Leta 1987 se je v Gazi in na Zahodnem bregu začela prva intifada.

Leta 1992 je ministrski predsednik Velike Britanije John Major razglasil ločitev princa Charlesa in njegove žene Diane.

Leta 2001 je na moškem veleslalomu za svetovni pokal v Val d'Iseru prvič v karieri zmagal Američan Bode Miller.

Leta 2004 je Blaž Medvešek na plavalnem EP-ju v kratkih bazenih na 200 m hrbtno osvojil srebro.

Leta 2008 je bil aretiran nekdanji guverner ameriške zvezne države Illinois Rod Blagojevich. Potomca srbskih priseljencev v ZDA so aretirali, ker je skušal prodati senatni sedež novoizvoljenega predsednika ZDA Baracka Obame. FBI ga je že dlje časa preiskoval zaradi drugih primerov korupcije, posnetki barantanja za imenovanje Obamovega začasnega naslednika v zveznem senatu pa so postopek le pospešili.

Leta 2010 je v 92. letu starosti je umrla akademska slikarka Alenka Gerlovič. Najprej se je oklepala likovnih vsebin s študija na akademiji, predvsem slikanja z oljem. Z leti pa je odkrivala, da je njen svet pokrajina. Različno hrapavo vzorčenje materialov puščavskih tal je lahko izrazila šele, ko je po upokojitvi prešla z oljnega slikarstva na disperzijske barve (polivinil acetat, akril) z večjo vezivno močjo. Zadnja leta pa se je spomnimo predvsem po njenih akvarelih.

Leta 2012 je v ameriški zvezni državi Washington uradno začel veljati nov zakon o istospolnih porokah.

Leta 2013 je v Indoneziji sedem ljudi umrlo v nesreči, ko se je vlak trčil v tovornjak z gorivom.

