9. februar: Dostojevski, veliki ruski preizpraševalec Boga

Na današnji dan

9. februar 2018 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1881 je v St. Peterburgu umrl ruski pisatelj, predstavnik realizma in daljni predhodnik eksistencializma, Fjodor Mihajlovič Dostojevski.

Dostojevskega so leta 1849 prijeli in ga zaradi revolucionarne dejavnosti proti carju Nikolaju I. zaprli. 16. novembra tega leta so ga obsodili na smrt zaradi protivladnih dejavnosti, povezanih z radikalno skupino razumnikov, Krožka Petraševskega. Po lažni izvršitvi smrtne kazni, kjer so ga prestrašili z uprizorjenim strelskim vodom, so mu znižali kazen na več let izgnanstva s težkim prisilnim delom v zaporniškem taborišču Katorga pri Omsku v Sibiriji. V tem času se mu je poslabšalo stanje glede njegove nagnjenosti do epilepsije, saj se je bolezen razmahnila.

Kazen je odslužil leta 1854 in takrat se je vključil v Sibirski pehotni polk. To je bila prelomnica v njegovem življenju; zavrnil je svoje prejšnje radikalno mišljenje in postal zagrenjen nazadnjak ter skrajno religiozen.

Dostojevski je kot predstavnik t. i. psihološkega realizma dosegel vrh v analizi človekovega notranjega življenja, pri čemer ga niso zanimali tipični, povprečni primeri človekove duševnosti, ampak njene izjemne oblike, polne protislovij, pogosto že deformirane ali že kar patološke. Poleg tega presega okvire realizma tudi s svojim obravnavanjem svetovnonazorskih, moralnih in religioznih vprašanj, kjer pogosto na nasprotna si bregova postavlja krščanstvo in ateizem, moralno in amoralno, dobro in zlo. S tovrstnimi tematikami v svojem leposlovju zgradi kompleksno filozofijo, na kar kaže že to, da je samo en roman – npr. Brate Karamazove – mogoče razložiti na več načinov; lahko je to delo o ponižanih in razžaljenih, o očetomoru, o iskanju Boga, o dobrem in zlem.

V svetovni literaturi zavzemajo pomembno mesto njegovi romani Zločin in kazen, Bratje Karamazovi, Besi, Idiot, Ponižani in razžaljeni, Bedni ljudje, Igralec in drugi.

Leta 1404 se je rodil zadnji bizantinski cesar Konstantin XI.

Leta 1555 so na grmadi zažgali gloucestrskega škofa Johna Hooperja.

Leta 1573 so se pri Stubici spopadle vojska upornih kmetov pod vodstvom Matije Gubca in fevdalne čete podbana Alapija. Po štirih urah ogorčenih bojev je bila kmečka vojska poražena.

Leta 1621 je bil za papeža izbran Alessandro Ludovisio, ki je ob izvolitvi prevzel ime Gregor XV. Papež je bil dve leti in je zadnji v zgodovini, ki je bil izvoljen soglasno.

Leta 1705 se je rodil naravoslovec in jezikoslovec Žiga Popovič. Napisal je večkrat ponatisnjeno nemško slovnico, pripravljal je slovensko slovnico in slovensko-nemški slovar.

Leta 1773 se je rodil deveti ameriški predsednik Wiliam Henry Harrison.

Leta 1801 je bila v Lunevillu podpisana mirovna pogodba med Francijo in Avstrijo. Nemčija je, razen Prusije in Avstrije, prišla pod francoski vpliv.

Leta 1803 je umrl francoski pesnik Jean Francois de Saint-Lambert.

Leta 1822 je Haiti napadel Dominikansko republiko.

Leta 1825 je spodnji dom ameriškega kongresa, potem ko nobeden izmed predsedniških kandidatov ni dobil večine elektorskih glasov, za predsednika izvolil Johna Quincyja Adamsa.

Leta 1863 se je rodil angleški pisatelj Anthony Hope Hawkins.

Leta 1871 se je rodil slovenski pisatelj Fran Saleški Finžgar. Z živo, sočno in jedrnato besedo je opisoval gorenjsko pokrajino in njene ljudi. Med njegova najboljša dela sodijo Pod svobodnim soncem, Dekla Ančka, Razvalina življenja in Veriga.

Leta 1885 so na Havaje prispeli prvi Japonci.

Leta 1891 se je rodil angleški filmski igralec Ronald Charles Colman.

Leta 1895 je William G. Morgan izumil odbojko.

Leta 1901 je umrl francoski pisatelj Louis-Nicholas Menard.

Leta 1910 se je rodil francoski biokemik in Nobelov nagrajenec Jacques Monod.

Leta 1934 so v Atenah Jugoslavija, Grčija, Romunija in Turčija podpisale Balkanski pakt, ki naj bi prispeval h krepitvi kolektivne varnosti in k utrditvi miru na Balkanu.

Leta 1940 se je rodil južnoafriški pisatelj in Nobelov nagrajenec John Maxwell Coetzee.

Leta 1942 je umrl finski predsednik Lauri Kristian Relander.

Leta 1943 so italijanski okupatorji na Ligojni pri Vrhniki ustrelili partizana in pesnika Ivana Roba. Njegove satire in travestije so bile pred začetkom druge svetovne vojne splošno znane, njegovo najbolj uspelo delo pa je travestija Jurčičevega Desetega brata v verzih.

Leta 1943 so ameriške oblasti, potem ko so se iz Guadalcanala umaknile japonske enote, tega razglasile za varnega.

Leta 1943 se je rodil ameriški ekonomist in Nobelov nagrajenec Joseph E. Stiglitz.

Leta 1943 se je rodil ameriški filmski igralec Joe Pesci.

Leta 1945 se je rodila Maria de Lourdes Villiers Farrow, bolj znana kot Mia. Zaslovela je v številnih filmih: Rosemaryjin otrok, ki ga je posnela leta 1968, šest let pozneje je nastopila v filmu Veliki Gatsby, Škrlatni roži in filmu Hana in njeni sestri. Poročena je bila s Frankom Sinatro, z drugim možem Woodyjem Allenom pa sta posvojila veliko otrok.

Leta 1949 se je rodila ameriška igralka Judith Light.

Leta 1947 se je rodila švicarska pravnica in diplomatka Carla Del Ponte.

Leta 1950 je ameriški senator Joseph McCarthy obtožil ministrstvo za zunanje zadeve, da je polno komunistov.

Leta 1960 je ameriška igralka Joanne Woodward prva dobila zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih.

Leta 1964 je skupina The Beatles prvič nastopila v šovu Eda Sullivana.

Leta 1965 so prve ameriške čete poslali v Južni Vietnam.

Leta 1969 je prvič poletelo letalo boeing 747, imenovano jumbo jet.

Leta 1971 je potres z močjo 6,4 po Richterju stresel kalifornijsko dolino San Fernando.

Leta 1971 je Apollo 14 pristal na Zemlji, potem ko je bil kot tretja posadka pristal na Luni.

Leta 1973 se je rodila beloruska telovadka Svetlana Boginskaja. Na olimpijskih igrah je osvojila tri zlate, srebrno in bronasto medaljo. Na svetovnih prvenstvih je bila petkrat zlata, trikrat srebrna in enkrat bronasta, na evropskih prvenstvih se je okitila kar z 9 zlatimi in eno srebrno medaljo. Specialistka za vajo na parterju je športno pot končala po olimpijskih igrah v Atlanti leta 1996.

Leta 1992 je Magic Johnson, ki je 7. novembra 1991 objavil šokantno novico, da končuje košarkarsko kariero zaradi okužbe z virusom HIV, zaigral na 42. tekmi All-Star Lige NBA. Zahod je v Orlandu premagal Vzhod s 153:113, Johnson pa je bil najkoristnejši igralec (MVP) tekme. Dosegel je 25 točk in imel 9 podaj.

Leta 1975 se je sovjetsko vesoljsko plovilo Sojuz 17 vrnilo na Zemljo.

Leta 1979 je umrl madžarski fizik in Nobelov nagrajenec Dennis Gabor.

Leta 1981 se je rodil britanski igralec Tom Hiddleston. Trenutno je najbolj znan po liku antagonista Lokija v Marvelovih filmih Thor, Thor 2 in Maščevalci, sicer pa je nastopil tudi v Spielbergovem Grivastem junaku in Polnoči v Parizu Woodyja Allena. Leta 2013 je za lik Lokija dobil MTV-jevo nagrado za najboljšega zlikovca.

Leta 1984 je umrl sovjetski državnik in politik ter partijski voditelj Jurij Vladimirovič Andropov.

Leta 1986 je komet Halley dosegel prisončje, to je najbližjo točko Zemlji, potem ko ga je bilo v 20. stoletju takrat opaziti drugič. Ta komet se v bližino Zemlje vrne vsakih 76 let.

Leta 1990 so po več kot 27 letih iz zapora izpustili Nelsona Mandelo, soustanovitelja osvobodilne organizacije Afriški kongres. Prizadeval si je za zagotovitev rasne enakopravnosti v Južnoafriški republiki. Prejel je Nobelovo nagrado za mir.

Leta 1991 so volivci v Litvi glasovali za neodvisnost države od Sovjetske zveze.

Leta 1994 je umrl ameriški genetik in prejemnik Nobelove nagrade Howard Martin Temin.

Leta 1994 so objavili t. i. Vance-Ownov mirovni načrt za Bosno in Hercegovino.

Leta 1996 je Ira objavila konec 18-mesečnega premirja, in to potem, ko je v londonskem Canary Wharfu odjeknila silovita eksplozija.

Leta 1994 je Britta Bilač na dvoranskem atletskem mitingu v Frankfurtu postavila slovenski rekord v skoku v višino. Preskočila je natanko dva metra.

Leta 1997 je Primož Peterka zmagal na drugi tekmi za svetovni pokal na letalnici na Kulmu. Skočil je 195,5 metra in 203 metre, kar je bil nov slovenski rekord.

Leta 1997 je televizija Fox predvajala 167. epizodo Simpsonovih; serija je tako podrla rekord najdalj predvajane animirane nadaljevanke v zgodovini, ki ga še vedno drži.

Leta 1998 je Na olimpijskih igrah v Naganu v ženski posamični biatlonski tekmi na 15 kilometrov Andreja Grašič zasedla 5. mesto, do srebra pa ji je manjkal en sam zadet strel. Kljub temu je Tržičanka dosegla najboljšo slovensko uvrstitev v biatlonu na olimpijskih igrah.

Leta 1998 se je zgodil neuspešen poskus atentata na gruzijskega predsednika Eduarda Ševarnadzeja.

Leta 1998 je slovenska nogometna reprezentanca v finalu mednarodnega turnirja v Limassolu izgubila s Ciprom z 0:1. Edini zadetek so gostitelji dosegli po hudi napaki slovenske obrambe.

Leta 1998 je nemški sankač Georg Hackl je v Naganu na tekmi posameznikov osvojil svojo tretjo zlato medaljo na zimskih olimpijskih igrah. V Salt Lake Cityju je postal prvi športnik, ki je v isti posamični disciplini dobil medaljo petkrat zapored (srebrn je bil v Calgaryju 1988 in v Salt Lake Cityju 2002).

Leta 2001 je ameriška podmornica USS Greeneville po nesreči udarila in potopila japonsko plovilo Ehime-Maru, ki ga je ribiška srednja šola Uvajima uporabljala za vaje.

Leta 2001 je umrl ameriški ekonomist in Nobelov nagrajenec Herbert Alexander Simon.

Leta 2002 je umrla angleška princesa Margareta.

Leta 2003 je Japonec Noriaki Kasai zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v Willingenu. Drugi je bil njegov rojak Hideharu Mijahira (144 m, 161,7), tretji pa Slovenec Robert Kranjec (142 m, 157,6). Sedmi je bil Primož Peterka. Organizatorji so zaradi vetrovnega vremena izvedli le eno serijo. Najslabše razmere so imeli prav najboljši. Močno sta ga polomila tudi Janne Ahonen (24. mesto) in Sven Hannawald (36. mesto).

Leta 2009 je Robert Plant - po zaslugi svojega sodelovanja z glasbenico bluegrassa Alison Krauss - s podelitve grammyjev odšel s petimi zlatimi gramofoni; nagrajena sta bila tako za najboljšo pesem (Please Read The Letter) kot tudi za najboljši album (Raising Sand).

Leta 2011 se je album Nicky Minaj Pink Friday po enajstih tednih prebil na sam vrh Billboardove lestvice.

Leta 2012 so pri Kodaku, legendarnem proizvajalcu fotoaparatov, objavili, da ne bodo več izdelovali digitalnih fotoaparatov žepnih videokamer in digitalnih okvirjev za slike.

Leta 2013 je odstopila nemška ministrica za izobraževanje Annete Schavan. Ostala je namreč brez doktorata, ki ji ga je düsseldorfska univerza odvzela zaradi napačnega navajanja virov 33 let prej.

Leta 2013 je v nesreči letala Cessna na bruseljski vzletni stezi umrlo pet ljudi.

Leta 2013 je na SP-ju v slovaškem Novem Mestu Jakov Fak v biatlonskem šprintu na 10 kilometrov osvojil bron.

Leta 2014 je Peter Prevc na olimpijskih igrah v Sočiju osvojil srebrno medaljo na srednji skakalnici. Zmagal je Poljak Kamil Stoch.

Leta 2015 je Tina Maze v severnoameriškem Vailu znova stopila na najvišjo stopničko. Postala je tudi svetovna prvakinja v superkomibinaciji. Pred tem je osvojila zlato v smuku ter srebro v superveleslalomu.

