9. maj: Dan, ko je bila osvobojena Ljubljana in se je uradno končala II. svetovna vojna

Rodil se je Nelson Mandela

9. maja 1945 praznujemo dan zmage nad nacizmom in fašizmom, saj se je tega dne leta 1945 v Evropi uradno končala druga svetovna vojna. Tega dne so v Ljubljano vkorakale enote 29. divizije in 7. korpusa slovenske partizanske vojske in osvobodile mesto.

Okupacija Ljubljane zaseda v zgodovini evropskih prestolnic posebno mesto, saj je bilo le malo naselij popolnoma okupiranih in tako rekoč spremenjenih v koncentracijsko taborišče. Samo utrjevanje Ljubljane se je začelo 22. februarja 1942 zvečer na ukaz Visokega komisarja za Ljubljansko pokrajino Graziola in poveljnika 11. armadnega korpusa generala Maria Robottija. Prvotna gradnja, ki je bila začasna (bodeča žica, koli ...), je bila končana naslednjega dne ob 14.uri. Tega dne, 23. februarja, je Grazioli izdal še prepoved izhoda iz mesta Ljubljane; s tem ukazom je omejil prihod in izhod na 11 cestnih prehodov (t. i. blokov), ki so jih lahko prečkale le osebe z dovoljenjem komisariata.

Ko je Italija septembra 1943 kapitulirala, je slovenska Narodnoosvobodilna vojska zasedla ozemlje vse do Ljubljane, ki je bila tri dni povsem svobodna. 10. septembra pa so prišli novi okupatorji Nemci. Znova so se vrstile množične aretacije, odgoni v taborišča, streljanje talcev ... Temu se je proti koncu vojne pridružilo vse hujše pomanjkanje, v februarju in marcu leta 1945 pa še zavezniško bombardiranje.

Partizanske enote so se približale Ljubljani v začetku maja 1945. 7. maja so se razvneli hudi boji na vsej obrambni črti, najmočnejša je bila sovražnikova obramba na Orlah, ki jo je 15. partizanska brigada strla šele 9. maja ob 3.00 zjutraj, čeprav je brezpogojna kapitulacija vseh nemških oboroženih sil začela uradno veljati že 8. maja ob 23. uri.. Ob 5. uri zjutraj 9. maja sta sirena na glavnem kolodvoru in velika zastava na Gradu mestu oznanili, da je konec štiriletne okupacije.

Leta 1439 se je rodil papež Pij III., s pravim imenom Francesco Todeschini Piccolomini. Vladal je leta 1503.

Leta 1502 je Krištof Kolumb odplul na svoje četrto, zadnje potovanje v novi svet.

Leta 1671 je Thomas Blood, preoblečen v duhovnika, poskušal ukrasti kraljeve dragulje iz londonskega Towra. Takoj so ga ujeli, saj je bil preveč pijan, da bi pobegnil s kraja dogodka. Pozneje so ga obsodili na smrt, a ga je kralj Charles II. pomilostil in izgnal.

Leta 1741 se je rodil italijanski skladatelj Giovanni Paisiello.

Leta 1805 je umrl eden največjih pesnikov in dramatikov Friedrich Schiller. Osrednja ideja v njegovih delih je ideja svobode. Njegove najbolj znane drame so: Razbojniki, Don Carlos, Maria Stuart in Wiljem Tell.

Leta 1837 se je rodil nemški izumitelj Adam Opel, ustanovitelj tovarne avtomobilov.

Leta 1857 je v Indiji izbruhnil upor sepojev, indijskih vojakov iz najemniških enot Vzhodnoindijske družbe, proti britanskim četam.

Leta 1868 je bilo ustanovljeno mesto Reno v Nevadi, ki je znano kot igralniška meka.

Leta 1869 je bil na Kalcah na Notranjskem že šesti slovenski tabor, na katerem je množica navdušeno zahtevala Zedinjeno Slovenijo in vse pravice za pospeševanje svoje zapostavljene narodnosti.

Leta 1892 se je v Ajdovščini rodil Danilo Lokar, eden najzanimivejših avtorjev novejše slovenske proze. Med njegova najbolj znana dela spadajo spisi: Sodni dan na vasi, Hudomušni Eros in Božična gos.

Leta 1926 sta ameriška pilota Richard E. Byrd in Floyd Bennett prva preletela severni tečaj. Pozneje so ugotovili, da sta letela le v bližini tečaja.

Leta 1927 se je avstralski parlament prvič sešel v Canberri.

Leta 1927 se je rodil nemški biofizik in dobitnik Nobelove nagrade za kemijo Manfred Eigen.

Leta 1931 je umrl nemško-ameriški fizik, ki je leta 1907 prejel Nobelovo nagrado, Albert Abraham Michelson.

Leta 1936 je Italija priključila Etiopijo, s čimer si je italijanski kralj Viktor Emanuel III. nadel še naslov cesarja Etiopije.

Leta 1937 se je rodil španski arhitekt JoseRafael Moneo.

Leta 1941 je angleška mornarica zajela nemško podmornico U-110, na kateri je bil tudi stroj Enigma. S pomočjo stroja so zavezniki razbili kodo, v kateri so Nemci pošiljali skrivna sporočila vojakom.

Leta 1945 je kokrški partizanski odred 4. operativne cone zavzel Celovec, pozneje pa so v mesto prišli tudi zahodni zavezniki.

Leta 1945 je sovjetska armada osvobodila Prago, prestolnico Češkoslovaške. Zavezniki pa so se naslednjega dne izkrcali še na Norveškem.

Leta 1945 je ameriška vojska zajela Hermanna Goeringa.

Leta 1946 se je rodila ameriška igralka Candice Bergen, najbolj znana po nastopanju v nanizanki Murphy Brown.

Leta 1949 se je rodil ameriški glasbenik Billy Joel.

Leta 1950 se je francoski zunanji minister Schuman zavzel za povezovanje evropskih držav v proizvodnji jekla in premoga. S tem je naredil prvi korak k ustanovitvi Evropske unije.

Leta 1952 je bila razpuščena cona A Svobodnega tržaškega ozemlja.

Leta 1955 so na enem od ameriških televizijskih programov začeli predvajati oddajo Sam and Friends, v kateri se je predstavil Kermit the Frog (Žabec Kermit) in Muppetki.

Leta 1962 se je rodil angleški pevec, član skupine Depeche Mode, Dave Gahan.

Leta 1967 se je rodila alpska smučarka Nataša Bokal.

Leta 1968 se je rodil japonski smučarski skakalec Masahiko Harada.

Leta 1978 so v parkiranem avtomobilu v središču Rima našli truplo ubitega italijanskega premierja Alda Mora, ki so ga ugrabili pripadniki teroristične organizacije Rdeče brigade.

Leta 1987 je v Bruslju potekalo 32. tekmovanje za Evrovizijo, na katerem je zmagal Johnny Logan z Irske s pesmijo Hold Me Now (Objemi me zdaj).

Leta 1990 je Sampdoria v finalu Pokala poklanih zmagovalcev ugnala Anderlecht z 2:0: Oba zadetka je v podaljšku zabil Gianluca Viali, ki je v tem tekmovanju dosegel 7 zadetkov.

Leta 1992 je v švedskem Malmu na 37. tekmovanju za Evrovizijo zmagala Linda Martin iz Irske. Zapela je pesem Why Me (Zakaj jaz).

Leta 1994 je Nelson Mandela prisegel kot prvi temnopolti predsednik Južnoafriške republike.

Leta 1998 je v Birminghamu na 43. tekmovanju za Evrovizijo zmagala Izraelka Dana International s pesmijo Diva.

Leta 1998 je umrla ameriška igralka Alice Faye.

Leta 2000 se je ameriški teniški igralec Jim Courier odločil, da bo zaključil športno pot. V 13-letni karieri je dosegel štiri zmage na turnirjih za grand slam (OP Francije 1991 in 1992, OP Avstralije 1992 in 1993).

Leta 2004 je bil čečenski predsednik Ahmad Kadirov ubit v bombnem napadu.

Leta 2009 so nogometaši Maribora v Prvi ligi na domači zelenici ugnali Celje z 1:0 in si po šestih letih spet zagotovili naslov državnega prvaka.

Leta 2010 je Barcelona postala zmagovalec košarkarske Evrolige, potem ko je v finalu turnirja Final four s 86:68 premagala Olympiacos.

Leta 2012 so nogometaši Atletica iz Madrida v finalu Evropske lige s 3:0 premagali Athletic iz Bilbaa. Junak tekme Radamel Falcao je dosegel dva zadetka.

Leta 2013 je David Moyes postal menedžer Manchester Uniteda. S klubom z Old Trafforda je Škot, ki je nasledil dolgoletnega menedžerja rdečih vragov Alexa Fergusona, podpisal šestletno pogodbo.

