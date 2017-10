9. oktober: Predstavljaj si ... vse najboljše, John

Leta 1940 se je v Liverpoolu rodil britanski pevec, kitarist in skladatelj John Lennon.

Bil je eden izmed ustanoviteljev legendarne skupine The Beatles, pozneje se je podal v samostojno glasbeno kariero, deloma skupaj z Yoko Ono. Poskušal se je tudi kot pisatelj, režiser in založnik. Znane so njegove skladbe Imagine, Mother, Stand by me in Woman.

8. decembra 1980, okoli 22.50, ko sta se z Yoko Ono vračala proti stanovanju v newyorški zgradbi The Dakota, ga je Mark David Chapman pri vhodu štirikrat ustrelil v hrbet. Lennona so odpeljali na urgenco bližnje bolnišnice Roosevelt Hospital, kjer so ga ob prihodu ob 23.07 razglasili za mrtvega. Istega večera je malo predtem Lennon Chapmanu podpisal izvod albuma Double Fantasy.

Leta 1047 je umrl papež Klement II.

Leta 1443 so v Koreji uvedli abecedo hangul.

Leta 1597 je umrl japonski šogun Ašikaga Jošiaki.

Leta 1604 so v ozvezdju Kačenosca opazili supernovo SN 1604.

Leta 1651 je lord protektor angleške republike, podeželski plemič Oliver Cromwell, izdal zakone o plovbi, t. i. navigacijske akte, ki so določali, da smejo tuje izdelke uvažati v Anglijo ali v njene kolonije samo angleške ladje ali tiste, na katerih je polovica posadke angleška.

Leta 1701 so v Old Saybrooku v Connecticutu ustanovili Collegiate School of Connecticut, ki se je pozneje preimenovala v univerzo Yale.

Leta 1776 je pater Francisco Palou ustanovil misijon svetega Frančiška Asiškega. Iz misijona je zraslo mesto, ki ga danes poznamo kot kalifornijsko mesto San Francisco.

Leta 1789 je avstrijski feldmaršal Gideon Ernst Lavdon porazil Turke in zavzel Beograd.

Leta 1806 je Prusija napovedala vojno Franciji.

Leta 1812 so ameriške čete pri jezeru Erie zajele dve britanski ladji - HMS Detroit in HMS Caledonia.

Leta 1820 je Guayaquil razglasil neodvisnost od Španije.

Leta 1831 je bil ubit grški voditelj Ivan Capodistrias.

Leta 1852 se je rodil nemški kemik, ki je leta 1902 prejel Nobelovo nagrado, Hermann Emil Fischer.

Leta 1857 je umrl češki gozdar in izumitelj Josef Ressel, najbolj znan po izumu ladijskega vijaka.

Leta 1859 se je rodil francoski častnik judovskega rodu Alfred Dreyfus. Zaradi domnevne izdaje vojaških skrivnosti Nemcem je bil obsojen na dosmrtno izgnanstvo. Dejanskega krivca majorja Maria Chalesa Esterhazyja so izsledili leta 1896.

Leta 1874 je bila po sporazumu v Bernu ustanovljena poštna zveza.

Leta 1879 se je rodil nemški fizik in Nobelov nagrajenec Max von Laue.

Leta 1888 se je rodil ruski komunistični voditelj in ekonomist Nikolaj Ivanovič Buharin.

Leta 1888 so za javnost odprli spomenik Washingtonu.

Leta 1892 se je rodil srbski pisatelj Ivo Andrić. Leta 1961 je prejel Nobelovo nagrado za književnost. Njegova najbolj znana dela so Most na Drini, Travniška kronika in Gospodična. Umrl je leta 1975.

Leta 1911 se je rodil ameriški fotograf Joe Rosenthal, ki je posnel slavno fotografijo z otoka Ivo Džima.

Leta 1914 so nemške čete osvojile Antwerpen.

Leta 1916 se je začela osma soška fronta, ki se je končala 12. oktobra istega leta.

Leta 1933 se je rodil angleški zdravnik sir Peter Mansfield, ki je leta 2003 prejel Nobelovo nagrado.

Leta 1934 je bil v atentatu, ki so ga ob podpori italijanskih fašistov pripravili hrvaški ustaši, ubit jugoslovanski kralj Aleksander I.

Leta 1934 je bil ubit predsednik francoske vlade Louis Barthou.

Leta 1936 so generatorji na jezu Boulder (pozneje so ga preimenovali v jez Hoover) začeli proizvajati elektriko. Jez Hoover leži na reki Colorado in je od Los Angelesa oddaljen približno 1.300 kilometrov.

Leta 1940 so nemška letala ponoči napadla Veliko Britanijo in zbombardirala Katedralo svetega Pavla.

Leta 1941 je prišlo do zrušenja pronemškega režima v Panami.

Leta 1942 je Avstralija po podpisu statuta westminstrske osvojitvene listine pridobila avtonomijo.

Leta 1943 je umrl nizozemski fizik Pieter Zeeman, ki je bil za svoje delo leta 1902 nagrajen z Nobelovo nagrado.

Leta 1944 se je rodil britanski glasbenik, član skupine The Who, John Entwistle.

Leta 1944 sta se v Moskvi na devetdnevni konferenci sešla britanski premier Winston Churchill in premier Sovjetske zveze Joseph Stalin, da bi govorila o prihodnosti Evrope.

Leta 1946 se je v Carigradu rodila ekonomistka in prva turška premierka Tansu Ciller.

Leta 1955 se je rodil britanski atlet Steve Ovett. Na olimpijskih igrah v Moskvi leta 1980 je osvojil zlato medaljo v teku na 800 m, na 1.500 m pa si je pritekel bron. Ovett in Sebastian Coe sta kraljevala na srednjih progah v osemdesetih letih.

Leta 1958 je umrl papež Pij XII.

Leta 1962 je v Ljubljani umrl slovenski znanstvenik, publicist in šahist dr. Milan Vidmar. Pozneje je bil profesor in nekaj časa dekan ter rektor na ljubljanski univerzi. Bil je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, bil pa je tudi med snovalci fakultete za elektrotehniko. Leta 1948 je osnoval Inštitut za elektrotehniko, ki danes nosi njegovo ime. Vidmar je bil četrti šahist sveta in je bil skupaj z Euwejem edini amater med profesionalnimi šahisti.

Leta 1963 je Uganda postala republika.

Leta 1963 je v severovzhodni Italiji v zdrsu zemlje izza jezu Vajont umrlo več kot dva tisoč ljudi. Zdrs je povzročil nastanek velikanskega vala, ki se je prelil čez jez.

Leta 1970 se je rodila Švedinja Annika Soerenstam, najboljša igralka golfa vseh časov.

Leta 1970 je bila v Kambodži razglašena Kmerska republika.

Leta 1974 je umrl nemški podjetnik Oskar Schindler, ki je rešil več sto Judov iz taborišča.

Leta 1989 je uradna tiskovna agencija v Sovjetski zvezi poročala o pristanku NLP-ja v Voronežu.

Leta 1989 je v Leipzigu, takratni Vzhodni Nemčiji, 70 tisoč protestnikov zahtevalo demokratične reforme v državi.

Leta 1990 se je v nemškem Solingenu rodil slovenski nogometaš Kevin Kampl.

Leta 1995 je umrl ministrski predsednik Velike Britanije Alec Douglas-Home.

Leta 2004 so v Afganistanu izvedli prve demokratične volitve.

Leta 2004 je slovenska nogometna reprezentanca v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Celju z 1:0 ugnala Italijo. Odločilni gol je dal Boštjan Cesar.

