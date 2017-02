Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Letos posejmo in posadimo avtohtone sorte vrtnin ter ohranimo našo neprecenljivo kulturno dediščino. Avtohtone domače in udomačene sorte vrtnin so prilagojene na naše podnebne razmere in imajo nam tako domač okus. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ohranimo slovenske avtohtone sorte vrtnin

27. februar 2017 ob 15:59

MMC RTV SLO

Lokalna hrana danes zavzema pomembno mesto v našem vsakdanu. Njena pridelava se vedno začne s skrbno izbranim semenom. Naše mame in babice vedo, da je za zdrav in okusen pridelek, treba izbrati seme solate, ki so ga vzgojile na svojem vrtu. Najpogosteje so to avtohtone slovenske sorte. Danes te z intenzivno pridelavo izginjajo. Zato je ključnega pomena, da jih sejemo in sadimo ter tako ohranjamo znanje in dediščino naših prednikov.

Kaj so avtohtone sorte vrtnin?

Avtohtone sorte vrtnin so del naše kulturne dediščine in biotske raznovrstnosti. Če smo povsem natančni, se naše stare sorte zelenjave razvrščajo v dve skupini: avtohtone domače sorte in udomačene sorte. Avtohtone so tiste, ki so nastale iz avtohtonega izvornega semena, niso bile načrtno žlahtnjene ter se pridelujejo, vzdržujejo in razmnožujejo v Sloveniji. Udomačene ali tradicionalne sorte pa so sicer tujega porekla, vendar se jih že več desetletij prideluje v Sloveniji in so prilagojene na naše pridelovalne razmere.

Rastlinske genske banke

Ste vedeli, da semena avtohtonih slovenskih sort hranijo v posebnih rastlinskih genskih bankah? Največja pri nas je na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Njihov ključni namen je zbiranje, vrednotenje in hranjenje genskih virov kmetijskih rastlin. Najdragocenejši vir vsake genske banke so avtohtone domače sorte. Njihova semena dolgoročno hranijo v aluminijastih vrečkah ali steklenih kozarcih v posebnih prostorih s stalno temperaturo –20 °C.

Zakaj so avtohtone sorte tako pomembne?

Ker so naša neprecenljiva kulturna dediščina.

Ker so najbolj prilagojene na naše podnebne razmere in zemljo.

Ker so značilnega in nam tako domačega okusa.

Ker so odpornejše proti boleznim in škodljivcem.

Ker so pomemben temelj prehranske samooskrbe.

Ker s tem ohranjamo biološko pestrost Slovenije.

