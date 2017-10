Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! 15. kmetica leta je bila ob razglasitvi vidno ganjena. Foto: Televizija Slovenija VIDEO Karolina Črešnar postala... Dodaj v

15. kmetica leta peče kruh, z možem redita ovce in upravljata kamnolom

Z možem kmetujeta na gorski kmetiji

20. oktober 2017 ob 08:37

Zagorje ob Savi - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Zveza kmetic Slovenije je ob svetovnem dnevu kmetic v četrtek na prireditvi v Zagorju ob Savi naslov kmetice leta podelila Karolini Dragici Črešnjar iz Zreč, ki skupaj s svojim možem kmetuje na gorski kmetiji.

Naslov kmetica leta je letos Zveza kmetic Slovenije, v katero je vključenih več kot 6500 kmetic, podelila že petnajstič. Med osmimi nominirankami iz vse Slovenije je tokrat naziv pripadel Karolini Dragici Črešnjar iz Zreč, ki skupaj s svojim možem kmetuje na gorski kmetiji. Poleg ovčereje imata še kamnolom pohorskega skrilavca in dopolnilno dejavnost - peko domačega kruha.

Poleg vsakdanjega dela na kmetiji, ki se začne s peko kruha že sredi noči, pa je Črešnjarjeva dejavna tako v društvu kmečkih žena in v lokalnem okolju.

Naziv kot obveza do stanovskih kolegic

Naslov kmetica leta pa ni le priznanje za dosedanje delo in dosežke, temveč je predvsem dodatna obveza do stanovskih kolegic, da se bo trudila za njihovo večjo prepoznavnost in veljavo, je poudarila po razglasitvi. "Celo življenje plavam proti toku z enim samim namenom - ker plavati s tokom ni težko, plavati proti toku pa je zelo, zelo težko. In verjamem, da bom s tem nazivom, ki sem ga dobila, to še lažje delala. Še lažje bom povzdignila glas za kmečki stan in ne nazadnje tisto, kar mi je najpomembnejše: glas kmetice."

Opozorila je še, da je za prihodnost kmetijstva pomemben predvsem položaj kmetic v družbi. "Kmetica je premalo cenjena in dostikrat se zgodi, da mora ta naša kmetica ostati doma, tudi ko to ni treba," je še dejala kmetica leta 2017.

T. K. B., Karmen Štrancar Rajevec (Radio Slovenija)