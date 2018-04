Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Evropski bober je spreten plavalec, ki zdrži pod vodo tudi do 15 min . Foto: GoForMura/Allard Martinius 7. aprila praznujemo mednarodni dan bobra. Bobri pri gradnji jezov uporabijo skoraj vse kar jim pride pod tačke, les, kamen, blato in rastlinje. Foto: GoForMura Prva naselbina je bila najdena na izlivu Radulje v Krko, leta 2000 so ga zasledili na Muri in Dravi, leta 2001 na Dobličici pri Črnomlju, 2005 na Sotli … Bober je v zadnjem desetletju postopno naselil porečje Krke, Lahinje, Kolpe, Mure in Drave ter po Savi prišel do Ljubljanske kotline. Ministrstvo za okolje in prostor Značilna kupola iz vej, rastlinja in blata se imenuje bobrišče. Na sliki je domovanje para bobrov, ki živi na Gajševskem jezeru. Foto: Saša Vochl Običajno bobri podirajo drevesa manjših dimenzij od 10 do 20 cm. Ni pa jih za podcenjevati, saj so zmožni brez posebnih težav podreti tudi drevesa s premerom več kot en meter. Foto: Saša Vochl Med drevesnimi vrstami ima bober najraje vrbe, trepetlike in topoli. Loti se tudi drugih vrst. Med drugim se na njegovem jedilniku znajdejo celo smolnati iglavci. Skorja in iglice v jeseni ter spomladi predstavljala dragocen vir vitaminov A, C ter E . Foto: Saša Vochl Dodaj v

20 let, odkar se je k nam vrnil bober

Na mednarodni dan bobra s Sašo Vochl z Gozdarskega inštituta Slovenije

7. april 2018 ob 10:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Odkar se je bober vrnil v Slovenijo, je zavarovana živalska vrsta, ki vdržuje ekosisteme mokrišč, ki vse bolj izumirajo. Je odličen plavalec, pod vodo zdrži do 15 minut in zmore podreti tudi drevo premera večjega od enega metra.

V Sloveniji so bobra prvič uradno opazili leta 1998 na sotočju Radulje in Krke, k nam se je vrnil po naravni poti iz Hrvaške. Zdaj je v Sloveniji bober avtohtona vrsta, ki je zaradi prekomernega lova izumrla konec 18. stoletja. Iz čvrste bobrove kože so si moški vse od 16. stoletja radi izdelovali cilindre. Bobrovino, izloček iz bobrove žleze, pa so uporabljali za medicinske namene, med drugim tudi za zdravljenje glavobolov, vročinskih stanj in histerije pri ženskah. V katoliški cerkvi so bobra proglasili za ribo in tako naj bi si v srednjem veku med 40 dnevnim postom, ko je bilo uživanje rdečega mesa prepovedano, jedilnik kdaj popestrili tudi z bobrovim repom. Rep je luskast, bober pa živi v vodi, zato je podoben ribi, so si mislili in si opravičili mesno pojedino, pojasnjuje Saša Vochl z Gozdarskega inštituta Slovenije, ki jo je bober navdušil že med študijem gozdarstva.

Natančnih ocen o trenutnem številu živali v Sloveniji sicer ni, a na Ministrstvu za okolje in prostor ugotavljajo, da ima bober pri nas dobre pogoje: "Leta 2015 je bilo na območju Slovenije znanih najmanj 60 družin, ki so štele 300 do 400 osebkov." Bobri pri nas spadajo med zavarovane živalske vrste prav kakor volk, ris, rjavi medved, vidra idr. Intenzivnega monitoringa bobra pa v Sloveniji trenutno ne izvajamo, a raziskovalci upajo na uspešnost na katerem od Life projektov, ki so pri nas že financirali opazovanje in preučevanje medveda in volka.

Bober je ekonomičen

Trenutno bober pri nas naseljuje zanj najbolj optimalne habitate pravi Saša Vochl in doda: "Nato bo začel naseljevati tudi zanj manj primerne habitate, ki bodo zahtevali od bobra večje posege, da prilagodi razmere sebi v prid. Bober se najbolje počuti v vodi z globino med 80 in 100 cm. Vhod v brlog ima navadno pod vodo, v njej se počuti varnega, saj je zaščiten pred plenilci." Na mestih z nestalno in prenizko vodno gladino si bobri zato postavijo jez. Tako je celo ob najnižjem vodostaju njihov vhod v brlog varno skrit pod vodo. Za jezom razlita voda pomeni tudi varnejši dostop do hrane in enostavnejši transport gradbenega materiala. Družina bobrov ima lahko v lasti enega ali cel niz jezov, ki jih redno pregledujejo in vzdržujejo, še pojasni Vochlova.

Bober najraje grizlja vejice debeline palca, ki jih povsem olupi. Poleti pa jé vodno rastlinje oziroma lahko hrano, pravi Vochlova, ki meni, da je bober v tem smislu zelo ekonomičen. Kadar se loti drevesa, lublje najprej odgrizne stran, tako da opilki ostanejo ob drevesu, nato drevo podre in odnese vse, kar lahko kot gradbeni material uporabi v bobrišču ali na jezu. Največ podira zgodaj pomladi in jeseni, ko si pripravlja ozimnico in popravlja bobrišče. Vohlova pravi, da si za ozimnico včasih v vodno dno zapiči veje, da ostanejo tudi čez zimo zelene in se nato z njimi prehranjuje. Tako nehote in mimogrede nastane še kakšen podtaknjenec, iz katerega kasneje zraste novo drevo.

Pod vodo lahko bober zdrži tudi 15 minut in preplava nekaj sto metrov naenkrat. Čvrst rep deluje kot pogonsko krmilo, na zadnjih tacah ima med prsti plavalno kožico, sprednje tačke med plavanjem pritisne k telesu. Ko je pod vodo, zapre sluhovod, s posebnim žlebičkom na jeziku pa prepreči, da bi mu voda vdirala v dihalne poti, med tem ko z zobmi grizlja podvodno rastlinje.

Evropski bober zvestejši od kanadskega

Bobrovo družinsko življenje zaznamuje zvestoba enemu partnerju, a ob tem velja poudariti, da poznamo dve vrsti bobra: evropskega (Castor fiber) in kanadskega (Castor canadensis). "Evropski bobri so po eni izmed raziskav bolj zvesti," pojasni Vochlova in doda, da si v Severni Ameriki bobri pogosteje privoščijo kakšen skok čez plot.

Bober se pari od decembra do februarja, po dobrih 100 dnevih se skotijo dva do štirje slepi mladiči, ki dom zapustijo šele pri 2 letih, kar pomeni, da družino sestavljajo mati, oče, novorojenci in njihovi starejši bratje in sestre, ki pomagajo pri skrbi za najmlajše. Mladički poleg materinega mleka že zelo kmalu začnejo uživati drobne vejice, ki jih v brlog prinaša cela družina.

Bobra ne cenimo, ker imamo vsega dovolj

Bobri znajo postaviti jez, že ko se rodijo. Lars Wilsson, ki je delal poskuse na bobrih, je mladičke odstranil od staršev in na radiu predvajal zvok vode. Boberčki so ga nemudoma zasuli z vejicami, v primeru, da vejic ali drugega materiala ni bilo v bližini, so z mimiko posnemali grajenje jeza, kakor da vejice imajo.

Bober je pomočnik pri revitalizaciji degradiranih vodnih območij, saj pride, postavi jez in stvari se začnejo dogajati, pove Vochlova "V tujini je bober zaščitnik vodnih ekosistemov. V ZDA bober pomaga pri suši, saj z ustvarjanjem mokrišč pomaga zadrževati vodo. Po tem ko poplavi območje, čez čas nastane mokrišče, ki vodo zadržuje in prečiščuje. Mokrišče predstavlja tudi neke vrste rezervoar, saj vodo, ko je na voljo, zadrži in prepreči, da bi odtekla. Ker deluje kot spužva in vodo zadržuje, v bolj sušnih obdobjih zagotavlja kvalitetno pašo živini," o pomembnosti bobra za vzdrževanje ekosistemov mokrišč doda Vochlova, ki meni, da pri nas bobra ne cenimo preveč prav zato, ker imamo vsega dovolj od vode do gozdov in ker se še ne zavedamo, da nam zaloge vode lahko tudi poidejo.

Ker se je bober k nam šele vrnil, trenutno še nimamo raziskav o njegovih učinkih na naše vodne ekosisteme. Tovrstne raziskave so vsekakor potrebne, saj nam omogočijo nova spoznanja o tem, kako upravljati z vodnimi ekosistemi. Pri tem nam bober kot ključna ekosistemska vrsta, lahko zelo pomaga. Na njegovo prisotnost so vezane tudi številne ogrožene vrste. Upravljanje z bobrom zato v resnici pomeni upravljanje z vodnimi ekosistemi, pravi Vochlova in poudari, da se vse več raziskav v tujini osredotoča na vpliv bobra na hidrologijo in na njegovo vlogo pri preprečevanju poplav.

Sobivanje z bobrom

Po podatkih portala Sirena Arso je med večjimi škodami, ki jih je povzročil bober, npr. uničenih 32 topolov aprila leta 2016 v občini Veržej, oktobra 2015 pa je bober v občini Lendava uničil skoraj štiri tone koruze v zrnju. Lastnika sta za škodo dobila povrnjenih vsak nekaj manj kot 500 evrov. Skupno je bilo med leti 2009 in 2017 zaradi bobra izplačanih dobrih 8.100 evrov odškodnin, od tega skoraj polovica v pomurski regiji, je razvidno iz podatkov Ministrstva za okolje in prostor.

Bober vedno biva ob oziroma v vodi, tudi jez postavi zato, da si razširi območje, nato pa ga širi še s kanali. Bober si iz vode do bližnje njive, včasih skoplje rov, kar zna biti nevarno, saj se površina nad rovom, npr. cesta, lahko udre, pojasni Vochlova. Dogaja se tudi, da bobrov jez kmetu poplavi njivo in tako ostane brez pridelka.

Ker je bil evropski bober na robu izumrtja, je njegova vrnitev zgodba o uspehu, pravi Vochlova, a prizna tudi "Ko prideš na območje v gozdu, kjer je bil na delu bober, si lahko zelo presenečen, ne predstavljam si kako je lastnikom. Ključ za uspešno sobivanje z bobrom je v rokah lastnikov zemljišč." Doda, da ljudje ob pojavu težav z bobrom potrebujejo takojšnjo pomoč, sicer bodo rešitve iskali sami in te niso vedno v korist bobrov. V ta namen so v nekaterih državah vzpostavili mrežo strokovnega osebja (lovci, kmetje, naravovarstveniki, gozdarji, prostovoljci ...), ki na lokalnem nivoju nudi pomoč lastnikom. Bavarsko Ministrstvo za okolje vsako leto organizira eno do dve okrogli mizi, kjer sodelujejo lastniki zemljišč, naravovarstveniki in strokovnjaki za bobre. Poleg pregleda najnovejših trendov in dognanj odločevalcem predlagajo tudi smernice za izboljšanje upravljanja z bobrom.

Na MOP glede tega odgovarjajo, da se bomo z živaljo, ki je bila dolgo iztrebljena. morali še naučiti sobivati, ter dodajajo, da so srečanja strokovnjakov predvidena že letos, jeseni pa se pripravlja še strokovni posvet.

"Za dobrobit sosedskih odnosov je včasih potrebno veliko strpnosti in dobre volje. Na videz se zdi, da smo z bobrom pridobili tiste vrste soseda, ki nenehno nekaj dela. Zato nam kar naprej nekje nekaj zamaka ali še huje, ponesreči nam požaga napačno drevo. Pa vendar pridejo trenutki v življenju, ko nam spretnosti takšnega soseda lahko pridejo še kako prav. In kdo ve, morda bomo že jutri potrebovali njegovo pomoč," zaključi Vochlova.

Larisa Daugul