Ali bo morala Slovenija odpreti lastne sežigalnice odpadkov?

Tuje sežigalnice odpadkov so polne

15. avgust 2017 ob 19:34,

zadnji poseg: 15. avgust 2017 ob 19:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

V zadnjih treh letih se je obseg gospodarstva povečal, skupaj s tem pa se je povečala tudi količina odpadkov, tudi nevarnih. Lastnih sežigalnic Slovenija skorajda nima, tuje delajo na polno in je težko priti do njih. Slovenska podjetja, ki izvažajo nevarne odpadke, iščejo rešitve.

Po podatkih Agencije RS za okolje in Statističnega urada Slovenija izvozi le tretjino vseh nevarnih odpadkov, ki jih pridela. Lani je po podatkih ministrstva za okolje sedem slovenskih podjetij izvažalo nevarne odpadke v tujino na sežig, predvsem v Avstrijo, Nemčijo in Francijo. To so Luka Koper, Ekol, Saubermacher, MPI, Kemis, Ecoplus in Biotera. Ta podjetja imajo s tujimi sežigalnicami dogovorjene letne termine za sprejemanje odpadkov in te je v zadnjem času zelo težko dobiti, kar trenutno najbolj občutijo v podjetju Kemis, ki izvozi največ nevarnih odpadkov.

"Za naprej imamo dogovorjene kvote. Pogovarjal sem se z upravljavci sežigalnic za leto 2018. Računamo, da bomo imeli takšne kvote, kot smo jih imeli v letih 2016 in 2017. V nobenem primeru pa ne bomo dobili večjih kvot, ker so sežigalnice polne," pravi direktor podjetja Kemis Emil Nanut.

Iz Kemisa so odpadke najprej izvažali v Avstrijo in Nemčijo, zaradi pomanjkanja terminov so začeli izvažati še v Francijo, zdaj pa iščejo proste sežigalnice še drugod po Evropi. Podjetje Saubermacher vozi odpadke v Avstrijo in Nemčijo ter intenzivno išče še druge sežigalnice. V podjetju MPI pa pravijo, da bi Slovenija potrebovala svojo sežigalnico industrijskih odpadkov.

Na ministrstvu za okolje pravijo, da niso seznanjeni s tem, da bi bile sežigalnice polne. Priznavajo, da so res bile težave po požaru v Kemisu in da so takrat s posebnimi prošnjami pri tujih organih predlagali izredno pospešitev postopkov. Vprašanje je, kako naprej? Ali bodo morala podjetja, če predelava nevarnih odpadkov ne bo urejena, zmanjšati proizvodnjo? Po neuradnih informacijah so jo nekatera že.

Erika Pečnik Ladika, TV Slovenija