Ali so se ptujski galebi zastrupili s hrano na polju?

Pogin zaradi ptičje gripe so izključili

10. april 2018 ob 20:26

Ptuj - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Po prvih znanih rezultatih ptiči na območju Ptuja niso poginili zaradi ptičje gripe. Odvzeti vzorci prisotnosti tega virusa niso potrdili. Ali gre za zastrupitev in za kakšno vrsto strupa, bo znano šele po končanih kemijskih in histoloških preiskavah.

Minuli konec tedna so iz Ptujskega jezera potegnili 25 kadavrov, po ocenah ornitologov pa naj bi bilo mrtvih vsaj okoli 120 rečnih galebov. Gre za okoljsko katastrofo, so prepričani ornitologi. Sprva je namreč kazalo, da gre za pogin okoli 150 parov, vendar so potem opazili, da so bila gnezdišča sredi jezera po poginu skoraj prazna.

"V petek je bilo preštetih več kot 600 rečnih galebov. V naslednjih treh dnevih je bila številka nič," je povedal varstveni ornitolog Tilen Basle. Ob opazovanju edinega slovenskega gnezdišča pa so našli še nove poginule galebe. Ornitologi so vse bolj prepričani, da so se ptiči zastrupili s hrano na polju, kjer se hranijo.

Zastrupitev še traja, strup je še v naravi in zna biti še nekaj časa, je povedal ornitolog Matej Gamser. "Lahko se gredo hranit tudi precej kilometrov daleč stran in se na njivskih površinah prehranjujejo z nevretenčarji, deževniki, polži ..." dodaja Basle.

Zdaj v laboratoriju preverjajo možnost zastrupitve s fitofarmacevtskimi sredstvi. "Možnosti je veliko. Lahko so se kje zastrupili zaradi uporabe fitofarmacevtskih sredstev, lahko je šlo za namerno zastrupitev, lahko je šlo za nepravilno odlaganje odpadkov," meni generalni direktor uprava za varno hrano Janez Posedi.

Natančen vzrok bodo pokazale analize, ki naj bi bile znane v naslednjih štirinajstih dneh.

