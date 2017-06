Analiza požara v Kemisu: Intervencija hitra in uspešna, zatajilo komuniciranje

Več bo znanega po 17. uri ob predstavitvi poročila

6. junij 2017 ob 15:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prva analiza ukrepanja ob požaru v Kemisu na Vrhniki kaže, da je bila intervencija uspešna in strokovna, šepalo pa je pri kriznem komuniciranju in usklajevanju delovanja strokovnih služb.

V torkovi razpravi v prostorih Uprave RS za zaščito in reševanje, kjer so analizirali delovanja sodelujočih služb in enot med intervencijo, so bile podane informacije posameznih služb o aktivnostih, ugotovljene pozitivne izkušnje ter nanizani predlogi za izboljšanje stanja in ukrepanja v podobnih nesrečah v prihodnje. Splošna ocena prisotnih je, da je bila intervencija pravočasna, ustrezno usklajena, kar je zasluga štaba CZ Občine Vrhnika, ter uspešno in strokovno vodena.

Kot dobra izkušnja je bilo največkrat izpostavljeno dobro sodelovanje med enotami in službami, ki so sodelovale v intervenciji. Glavna pomanjkljivost pa so po ugotovitvah tako imenovano krizno komuniciranje in usklajevanje delovanja strokovnih služb po intervenciji ob požaru ter s tem povezano ustrezno obveščanje javnosti, so še navedli v sporočilu za javnost.

Več bo znanega po 17. uri, ko bo bodo na Igu predstavniki vseh sodelujočih služb in organov predstavili analizo ukrepov po požaru v Kemisu.

Medresorska delovna skupina

Aktivnosti po intervenciji, vključno z obveščanjem javnosti na podlagi pridobljenih analiz pristojnih organov, bodo predmet nadaljnjih obravnav in analiz. Zaradi nemotenega delovanja in enotnega nastopanja je Vlada RS imenovala medresorsko delovno skupino za usklajevanje aktivnosti, povezanih s posledicami požara v Kemis, d. o. o., Vrhnika, ki jo vodi poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan.

Pri analizi so sodelovali poveljnik CZ Občine Vrhnika in člani štaba, GZ Vrhnika, služba nujne medicinske pomoči ZD Vrhnika, Policija, Gasilska brigada Ljubljana, Gasilsko reševalna služba Kranj, Ekološki laboratorij mobilne enote, VGP Drava, Direkcija RS za vode, ARSO, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, predstavniki Uprave RS za zaščito in reševanje ter poveljnik CZ Republike Slovenije.

G. K.