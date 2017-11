Ankaran toži italijanski ministrstvi zaradi projekta plinovoda Trst-Gradež

Investitor terminala v Žavljah naj bi izničil celovito presojo vpliva na okolje

9. november 2017 ob 15:55,

zadnji poseg: 9. november 2017 ob 15:58

Ankaran - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Občina Ankaran je vložila drugo tožbo proti dvema italijanskima ministrstvoma, ki sta izdali okoljevarstveno soglasje za plinovod Trst-Gradež. Ta je sestavni del projekta izgradnje plinskega terminala v Žavljah pri Trstu.

V Ankaranu so prepričani, da želijo z drobljenjem na dva projekta izničiti postopek celovite presoje vplivov na okolje. V ankaranski občini so po proučitvi obsežne dokumentacije ugotovili, da sta plinski terminal in plinovod obravnavana kot ločena projekta, za katera sta bili izdani dve ločeni pozitivni mnenji o skladnosti z okoljskimi zahtevami.

"Z drobljenjem na dva ločena projekta se seveda investitor poskuša izogniti določenim postopkom in skuša izigrati vse vpletene deležnike, med njimi tudi občino Ankaran," opozarja ankaranski župan Gregor Strmčnik.

Občina je pred enim letom že vložila tožbo pred upravnim sodiščem dežele Lacij v Rimu, ko sta ministrstvi potrdili okoljsko sprejemljivost plinskega terminala v Žavljah. Odvetnik Peter Močnik pri tožbah sodeluje že več let: "Jaz sem prve tožbe vložil pred petimi ali šestimi leti in od takrat ni bilo nobene obravnave. Oni čakajo, verjetno, zadnje dejanje, ko bo ministrstvo izdalo tudi gradbeno dovoljenje, in verjetno bodo komaj takrat začeli o tem razpravljati."

Naši ministrstvi za okolje in zunanje zadeve sta seznanjeni s tožbo in jo podpirata. Ministrica za okolje Irena Majcen je negativno stališče do načrtov znova izrazila na oktobrskem koordinacijskem odboru med slovensko in italijansko vlado. Po informacijah, ki jih ima okoljsko ministrstvo, se bo Italija o terminalu dokončno odločala v okviru medresorske konference, vendar termin še ni znan.

Tjaša Škamperle, Radio Slovenija