Arso opozarja na močan veter, ki že podira drevesa

Veter bo najbolj zapihal v severovzhodni in jugovzhodni Sloveniji

29. oktober 2017 ob 10:48,

zadnji poseg: 29. oktober 2017 ob 11:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Za popoldne in zvečer je zaradi močnega vetra Agencija RS za okolje (Arso) izdala za severovzhodni in jugovzhodni del Slovenije oranžno opozorilo. Na Štajerskem in v Pomurju bodo sunki presegli 70 kilometrov na uro.

Težave je močan veter že začel povzročati, saj je po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje zjutraj pri nakupovalnem centru v Mozirju močan veter na pomožnem objektu za vozičke odkril streho. Ta je poškodovala dve parkirani osebni vozili. Posredovali so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Mozirje, ki so odstranili streho s parkirišča in pomožni objekt prestavili na varno.

Odkrita streha in podrta drevesa

Poleg odkrite strehe v Mozirju je zaradi vetra drevo padlo na Cesto na Toško Čelo na območju Ljubljane, v Ljutomeru pa je prišlo do izpada oskrbe z električno energijo. Drevo je veter podrl tudi na Kopališki cesti v Velenju ter v Veliki Polani pri Lendavi, v Gotovljah pa nagnjeno drevo ogroža stanovanjsko hišo. Prav tako težave povzroča padlo drevo na glavni cesti Ptuj-Pragersko pri Kidričevem.

Podatki Arsa kažejo, da je hladna fronta od severa dosegla Alpe in bo popoldne hitro prešla Slovenijo. Za njo bo k nam pritekal hladnejši zrak.

Po napovedih meteorologov bo v nedeljo dopoldne in sredi dneva v notranjosti Slovenije pihal okrepljen jugozahodni veter, popoldne pa se bo obračal na severno do severozahodno smer. Sicer pa bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v vzhodni Sloveniji bodo popoldne kratkotrajne padavine. Zvečer bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 12 do 18 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo večinoma sončno. V torek in sredo prav tako, a sveže. Zjutraj bo marsikje možna slana, po nižinah bo tudi nekaj megle.

G. K.