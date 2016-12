Azbestni raj cveti sredi glavnega mesta, stanovalci pa nemočni

Inšpekcija se nevarnih objektov le redko loteva, okoliški prebivalci so tako povsem nemočni

"Strešniki padajo s strehe in pokajo, azbestni prah nato nosi po celem mestu," ob podrtiji sredi Ljubljane pripoveduje stanovalec Andrej Kumerdej.

Primer ni osamljen. Po razkritju kupov azbestnih odpadkov v opuščeni koprski tovarni Inde pred slabim mesecem se azbestna opozorila iz Slovenije kar kopičijo. "Lahko le opazujemo, kako objekt z leti razpada in prijavljamo inšpekciji, da je objekt resna grožnja okolici, več od tega ne moremo narediti," pravi stanovalec Bežigrada Andrej Kumerdej.

Azbestni tudi nekdanji sedež inšpektorata

Sosednja hiša, ki je lastnik že več let ni obiskal, ni edina azbestna grožnja v soseščini. Nedaleč so nekdanji prostori inšpektoratov - tudi okoljskega - kriti z azbestnimi ploščami, in podobno nevaren železničarski muzej. "Tu je praktično cel azbestni raj za Bežigradom, med Šiško in Parmovo," pravi Kumerdej.

"Ne pričakujte, da bo inšpektor pet minut po tistem, ko boste poklicali, pri vas. Če presodi, da je zadeva problematična, potem gre pogledat tudi zunaj te klasične prioritete. Zato pa inšpektor mora biti nekdo, ki je šolan, ki ima nekaj soli v glavi, da lahko oceni te zadeve," pojasnjuje direktor inšpekcije za okolje Vladimir Kaiser.



Po njegovih besedah 52 inšpektorjev redno nadzoruje, kako odgovorno Slovenci ravnamo z azbestom. Podatka, koliko dotrajanih azbestnih streh in stavb z najnevarnejšim, šibko vezanim azbestom ogroža prebivalce, nimajo. Ampak azbest, kot so zapisali v načrt dela, tudi ni njihova glavna prioriteta.

Dokler nevaren strešnik ne pade, ne morejo ukrepati

Gradbeni inšpektor, ki si je lani februarja ogledal objekt v Kopru, je tako ocenil, da posebnosti, ki bi zanimale inšpektorje za okolje, ni. Po pojasnilih okoljskega ministrstva je bil azbest takrat še del strehe. "V takem primeru nimamo nobene podlage za ukrepanje. Namreč, dokler je azbestna kritina na strehi, še ni odpadek," pojasnjuje Vladimir Kaiser.

Večinoma se tako ukvarjajo z azbestnimi odpadki, ki končajo v naravi. Toda svojega popisa divjih odlagališč nimajo. Že pred leti so jim roko ponudili Ekologi brez meja, ki so po odmevnih akcijah Očistimo Slovenijo vzpostavili register tovrstnih odlagališč. Na voljo je vsem, občine denimo se odzivajo različno, nekatere so se čiščenja lotile zelo dejavno, pripoveduje predstavnik Ekologov brez meja Jaka Kranjc.

Odvoz na odlagališče je treba plačati

Azbestne nevarnosti se ljudje vse bolj zavedajo, je prepričana direktorica Komunale Vrhnika Brigita Šen Kerže. "Ozaveščanje je na visoki ravni, ljudje se zavedajo te problematike in zato odpadke tudi pripeljejo nam v zbirni center," pove direktorica komunale treh občine, ki se lahko pohvalijo z najboljšo predelavo odpadkov v Sloveniji.

Vendar morajo občani za oddajanje azbesta plačati. Cene so visoke, priznava direktorica Komunale, a pojasnjuje, da občine, ki prevzemajo azbest brezplačno, ta strošek pač skrijejo v ceno odvoza ostalih odpadkov. Na Vrhniki vas bo tona prevzema neovitega azbesta stala z davkom 290 evrov. Pri povprečni strehi 100 kvadratnih metrov to pomeni približno tono in pol do dve toni ali 500 evrov samo za oddajo materiala v zbirnem centru. Kljub temu vsaj v treh občinah, ki jih pokriva vrhniška komunala, novih črnih odlagališč s salonitno kritino ni.