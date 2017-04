Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mucki Pooh so med operacijo vstavili dve bionski tački iz titana. Foto: MMC RTV SLO VIDEO Novo upanje za invalidne mačke Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bionska tačka iz titana - novo upanje za invalidne mačke

Dvignili raven oskrbe živali

12. april 2017 ob 13:38

Maribor - MMC RTV SLO

Bolgarski veterinar Vladislav Zlatinov ponuja novo upanje mačkam, ki so izgubile tačke v nesrečah. Po desetih letih tradicionalnih operacijskih posegov na mačkah in psih se je spoprijel z novim izzivom.

V njegovo ordinacijo so pripeljali črno-belo muco po imenu Pooh. Imela je polomljene zadnje tačke. Predvidevali so, da jo je zadel vlak. Možnosti, da bo preživela brez obeh zadnjih tačk, so bile po mnenju Zlatinova majhne.

Tradicionalni pristop bi pomenil, da bi zadnji del telesa muce podpiral voziček, ki bi ji pomagal pri gibanju. Zlatinov pa se je odločil za poseg, ki so ga do zdaj v evropskih veterinarskih ordinacijah izvedli le v Veliki Britaniji. O posegu je bilo v strokovni literaturi malo znanega, pa tudi že izdelanih implantantov ni bilo na voljo.

V primeru muce Pooh je bilo tako vse odvisno od iznajdljivosti Zlatinova. "Ne gre za prvo tovrstno operacijo na svetu, je pa inovativna. Verjamem, da bi to moralo poskusiti več ljudi, seveda ob znanstvenih dokazih. To je zelo pomembno. Naše delo temelji na dognanjih odličnih svetovnih strokovnjakov, ki so objavljali svoja poročila in podali informacije o tem, kako so operacije izvedli sami. Gre za skupno znanje in razumevanje. Če se torej dobro podučimo in na operaciji damo vse od sebe, lahko več pacientom ponudimo možnost življenja, v primerih izgube večjega števila okončin. Zakaj jim ne bi nudili najboljše oskrbe, ne samo življenja na treh tačkah, čeprav je tudi to sprejemljivo. Toda mi lahko izboljšamo raven dobre oskrbe živali," je povedal Zlatinov.

Pooh se na protezo navaja

Med zapleteno operacijo so mački v telo namestili dve bionski nogi iz titana, nanje pa so namestili dve zunanji protezi, ki sta snemljivi in zamenljivi kot čevelj. Muca Pooh je morala okrevati šest tednov, preden so ji poskusno namestili protezi. Zdaj se ju navaja. Pooh je prva pacientka, pri kateri je Zlatinov opravil tak poseg, zdaj pa je podobno operacijo opravil še na treh drugih mucah. "Kaj pri tovrstni operaciji predstavlja največji izziv? Rekel bi, da gre za postopek z več izzivi. Veliko stvari gre lahko narobe, tudi zdaj, ko so od implementacije minili že trije meseci in eden izmed vstavkov deluje odlično. Ne gre za operacijo s takojšnjim učinkom," je še poudaril Zlatinov.

M. L., Tanja Kranjec