Bo jug Azije do leta 2100 prevroč za človeka?

Slabe napovedi v primeru nespoštovanja pariškega sporazuma

3. avgust 2017 ob 16:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Južna Azija, kjer živi petina svetovnega prebivalstva, bi bila lahko do konca stoletja priča dvigu vročine in vlage do za življenje neprimernih vrednosti, kaže nova raziskava.

Črnogledi scenarij naj bi se zgodil v primeru, če svet ne bo naredil ničesar v boju proti globalnemu segrevanju, opozarjajo raziskovalci. Francoska tiskovna agencija AFP navaja raziskavo, ki so jo objavili v reviji Science Advances. Opozarja pred vročinskimi valovi, ko bodo temperature ozračja in vlažnost presegle vrednosti, ki jih ljudje lahko preživijo brez zaščite. Ta meja je zdaj okoli 35 stopinj Celzija.

Raziskovalci so svoje ugotovitve preverjali na dveh podnebnih modelih. Prvi je t. i. scenarij običajnega ravnanja, drugi pa upošteva omejitev dviga temperature pod dvema stopinjama Celzija, k čemur se je s pariškim sporazumom iz leta 2015 obvezalo več kot 190 držav.

Posebej ogroženi Indija, Pakistan, Bangladeš

V skladu s prvim modelom naj bi temperature ozračja do konca stoletja v večini južne Azije dosegle mejo, ki je še primerna za življenje, na posameznih območjih pa bi to mejo celo presegle. Okoli 30 odstotkov tamkajšnjih prebivalcev bo tako izpostavljenih škodljivim temperaturam. Smrtonosni vročinski valovi naj bi ogrožali predvsem gosto naseljeno Indijo, Pakistan in Bangladeš.

Velike dele Indije in Pakistana je že leta 2015 dosegel peti najbolj smrtonosen vročinski val v sodobni zgodovini, zaradi katerega je umrlo okoli 3.500 ljudi.

Po optimističnem scenariju ogroženih precej manj ljudi

V primeru drugega scenarija, ko naj bi v prihodnjih desetletjih uresničili ukrepe za omejitev segrevanja ozračja, bi bila ekstremni vročini ozračja izpostavljena samo dva odstotka populacije. Temperature bi sicer dosegle nevarno stopnjo, več kot 31 stopinj Celzija, ne bi pa dosegle usodne meje.

Z ukrepi se je mogoče "izogniti tem hudim napovedim. Ne gre za nekaj, čemur se ne bi mogli izogniti", je opozoril vodilni avtor raziskave, profesor okoljskega inženiringa na znanem ameriškem Massachusetts Institute Technology Elfatih Eltahirhe.

B. V.