Bo padel rekord, 40,8 stopinje, izmerjenih v Cerkljah ob Krki?

31. julij 2017 ob 14:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zaradi velike toplotne obremenitve bo od srede do petka ponekod razglašena rdeča stopnja ogroženosti. V sredo bo najvišja stopnja ogroženosti veljala v osrednji in jugovzhodni Sloveniji, v četrtek in petek pa povsod razen na severozahodu.

Najnižje jutranje temperature bodo v torek od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 31 do 37 stopinj Celzija, napoveduje agencija za okolje (Arso).

V sredo in četrtek bo pretežno jasno in zelo vroče. Predvsem v sredo zvečer lahko ob meji z Avstrijo nastane kakšna vročinska nevihta.



Na Arsu svetujejo, da se v dneh velike toplotne obremenitve sredi dneva in popoldne zadržujemo v senci. Odsvetujejo velike telesne napore na prostem. Uživati je treba lahko hrano in piti dovolj tekočine. "Če je mogoče, pojdimo v gozd, v višje lege ali ob vodo. Domačim živalim je treba zagotoviti dovolj sveže vode in senco," še svetujejo.

Bivalne prostore moramo zračiti ponoči in zjutraj in poskrbeti za zadostno kroženje zraka. Na soncu parkirana vozila je treba pred začetkom vožnje dobro prezračiti, opozarjajo na Arsu.



Vročinski rekord ima Cerklje ob Krki

Kot kaže Arsova preglednica o vremenskih rekordih, zadnjič osvežena pred letom dni, so najvišjo temperaturo izmerili v avgustu 2013 na letališču Cerklje ob Krki, in sicer 40,8 stopinje Celzija. Ta temperatura je bila sicer izmerjena na samodejni meteorološki postaji. Na istoimenski, kilometer oddaljeni klasični postaji, pa je opazovalec z maksimalnim živosrebrnim termometrom izmeril 40,6 °C.

Tudi to je visoka temperatura, a bi pomenila "zgolj" izenačenje dotedanjega rekorda pri klasičnih meritvah, doseženega 5. julija 1950 ob 14. uri po krajevnem času v Črnomlju. So pa takrat v Črnomlju merili le z navadnim živosrebrnim termometrom in najvišja temperatura tistega dne je bila verjetno celo še kakšno stopinjo Celzija višja, navajajo vremenoslovci.

Hkrati pojasnjujejo, da so izmere rekordno visokih temperatur zaradi različne mikrolokacije postaj težko primerljive. Rekord iz leta 1950 je bil, denimo, dosežen v večjem kraju in na južnem pobočju, na letališču Cerklje ob Krki pa na ravninskem svetu.

Kot zanimivost pa še to: tudi na današnji dan, 31. julija, so meteorologi v preteklosti zaznali temperaturno odstopanje, in sicer so se leta 1958 zbudili v izjemno toplo jutro, še posebej na Primorskem. V Ajdovščini se je ohladilo le do 24,5 stopinje Celzija, v Komnu na Krasu do 24,3 stopinje Celzija, v Kopru do 24 stopinj Celzija ter v Postojni in Čepovanu do 19,6 stopinje Celzija.

obdobje vrednost datum postaja 1951—1960 39,6 6. 7. 1957 Solkan 1961—1970 37,3 11. 7. 1968 Turški vrh pri Zavrču 1971—1980 36,5 7. 8. 1971 Ambrus in Ljubljana Bežigrad 1981—1990 37,7 27. 7. 1983 Stara Fužina 1991—2000 38,2 20. 8. 2000 Metlika in Jeruzalem 2001—2010 40,5 13. 8. 2003 Metlika 2010—2016 40,8 8. 8. 2013 Letališče Cerklje ob Krki

