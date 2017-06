Poudarki Podgoršek: Zmanjšati moč trgovinskih verig Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Posvet na temo prehrane v javnih zavodih. Foto: Ministrstvo za kmetijstvo Rabati in prodajne akcije so uničujoče, meni Židan. Foto: Ministrstvo za kmetijstvo Evropski poslanec Šoltes meni, da lokalna hrani pomeni bolj zdravo prebivalstvo. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bodo živila izvzeta iz sistema javnega naročanja?

Židan podpira Šoltesovo pobudo

26. junij 2017 ob 20:53

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Pri nabavi hrane v javnih zavodih manjka zavedanje naročnikov, da je zagotavljanje lokalno pridelane hrane javni interes, je na posvetu o vlogi lokalno pridelane hrane v javnih prehrambnih obratih poudaril minister za kmetijstvo Dejan Židan.

Evropski poslanec Igor Šoltes je dodal, da bi hrano v teh obratih morali izvzeti iz sistema javnih naročil. Šoltes je na kulinaričnem posvetu Hrana – pot do zdrave prihodnosti v Ljubljani poudaril, da si lokalno pridelana hrana kot bolj kakovostna zasluži ustrezno mesto v javnih prehrambnih obratih, kot so vrtci, šole, domovi za ostarele ipd. Pri tem so ovira javna naročila, ki pa pripeljejo do tega, da je edino merilo pri izbiri hrane cena. Rešitev vidi Šoltes v tem, da se hrana izvzame iz sistema javnih naročil. Kljub temu bi se po njegovem mnenju z ustreznim certificiranjem lahko vzpostavilo nadzor nad izbiro hrane.

Kot pravi, bi bili pozitivni učinki tega boljše zdravje različnih generacij, lažje vzdrževanje kakovosti življenja, skrajšanje transportnih poti živil, lažje načrtovanje s sezonsko hrano in manj zavržene hrane. Poleg tega bi v kmetijskem sektorju ohranjali delovna mesta, zmanjšali neobdelane površine ter zvišali stopnjo samooskrbe.

Židan podpira Šoltesovo pobudo

Minister za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan je podprl pobudo za izvzetje živil iz sistema javnega naročanja. Kot je dodal, morajo ljudje, ki v javnih zavodih naročajo hrano, razumeti, da je naročanje lokalno pridelane hrane v javnem interesu. Trenutno je uporaba lokalno pridelane hrane na 40 odstotkih. Minister pa želi, da bi odstotek lokalno pridelane hrane sprva zvišali za 10 odstotkov, nato pa še za 10.

Kot je poudaril v nadaljevanju, je za potrošnike normalno, da je hrana dostopna pod proizvodnimi stroški. Vendar se je pri tem po njegovih besedah treba zavedati, da je trgovina v prehrambni verigi močnejša od kmeta, zato slednji prodaja pod ceno in tako se dogajajo zlorabe. Iskanje škodljivih praks pa je, kot pravi, naloga varuha odnosov v verigi s prehrano. Ta je ob svojem delu ugotovil, da so za pravično prehransko verigo najbolj uničujoči razni rabati in prodajne akcije. Zato je po prepričanju Židana potrebna nadgradnja nacionalne zakonodaje, ki ščiti prehransko verigo. To želi minister izpeljati še v tem mandatu.

Podgoršek: Zmanjšati moč trgovinskih verig

Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano Jože Podgoršek pa je povedal, da so javni prehrambni obrati priložnost v slovenski verigi preskrbe s hrano. Prav z izbiro lokalnega pridelovalca hrane bi se tako zmanjšala moč trgovinskih verig in z njimi povezanih nepoštenih praks.

Po mnenju Podgorška bi se z višjo samooskrbo povečalo tudi število delovnih mest. Kot je poudaril, bi dvig samooskrbe za en odstotek pomenil 800 novih delovnih mest. Javni prehrambni obrati so tako po njegovih besedah lahko "kamenček, ki pripomore k pospeševanju slovenskega kmetijstva".

