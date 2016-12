Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V nižinah bodo jutra meglena tudi za božične praznike. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Božično jutro bo po nižinah megleno

Nadaljevalo se bo suho vreme

23. december 2016 ob 11:21,

zadnji poseg: 23. december 2016 ob 11:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po nižinah v notranjosti Slovenije se bo še naprej zadrževala nizka oblačnost, ki se bo čez dan v severovzhodni Sloveniji deloma razkrojila. Suho vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh.

Sobota bo povečina sončna, Zjutraj in dopoldne pa bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 6, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Podobno bo v nedeljo, saj bo po nižinah zjutraj in dopoldne megleno, nato pa delno jasno, občasno ponekod tudi pretežno oblačno.

Prihodnji teden se bo po napovedih agencije za okolje (Arso) nadaljevalo suho vreme. Precej bo sončnega vremena, čeprav bo predvsem v vzhodni Sloveniji občasno tudi več oblačnosti. Megle bo manj, predvsem v vzhodni Sloveniji sredi tedna zaradi dobre prevetrenosti megle ne bo. V višjih legah bo do ponedeljka zelo toplo, nato se bo ohladilo, saj bo zapihal severni veter.

