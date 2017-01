Burja se umirja, primorka med Kastelcem in Kozino znova odprta

Razmere na morju so se prav tako umirile

19. januar 2017 ob 08:26,

zadnji poseg: 19. januar 2017 ob 15:36

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Primorsko avtocesto, ki je bila med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani zaprta, so znova odprli, delno je odprta tudi hitra cesta Nova Gorica-Razdrto med Selom in Nanosom v obe smeri.

Dopoldne je na Primorskem še pihala močna burja, ki je na izpostavljenih mestih v sunkih dosegala hitrost od 110 do 140 km/h. Nato je začela postopoma slabeti, vendar bo do večera na izpostavljenih legah v sunkih še lahko dosegala hitrost okoli 100 km/h. V petek bo še naprej slabela in v noči na soboto ponehala.

Delno zaprta ostaja hitra cesta Nova Gorica-Razdrto med Selom in Nanosom v obe smeri, in sicer ostaja prepovedan promet za kampprikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.



Na cesti Vipava-Ajdovščina je prepovedan promet za kampprikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton. Na primorski avtocesti med Divačo in Kozino izločajo priklopnike in polpriklopnike, namenjene v Luko Koper.

Po podatkih merilnega sistema Burja je bila največja hitrost vetra izmerjena v Žapužah pri Ajdovščini, kjer so sunki vetra dosegli hitrost 113 km/h.

Odstranjevanje kamenja in vejevja

Delavci Darsa so dopoldne opravili varnostni pregled vozišča zaprtega dela hitre ceste med Selom in Nanosom. "Ker tako močna burja običajno na vozišče nanese kamenje, vejevje in poškodovano signalizacijo, je potreben pregled in čiščenje vozišča," so pojasnili na Darsu. Ker sunki burje niso več tako močni, so delavci Darsa in vzdrževalci iz avtocestne baze Postojna in njenih izpostav Logatec in Vipava od jutra čistili vozišče ter popravljali poškodovano prometno signalizacijo in opremo.

"Močna burja na kraku hitre ceste H4 med Nanosom in Selom je po prvem grobem pregledu in splošni oceni povzročila precejšnje razdejanje z nanosi na sami cestni infrastrukturi, predvsem pa povzročila precejšnjo škodo na cestni opremi in prometni signalizaciji," so navedli.

Na vozišču je po njihovih ugotovitvah precej nanosov zemlje, kamenja, rastlinja, poškodovanih pa je več prometnih znakov, slepilnih elementov med smernima voziščema in kažipotnih tabel.

Manj težav zaradi vetra

Razmere, nastale zaradi močnega vetra, se počasi umirjajo. Uprava za zaščito in reševanje poroča o bistveno manjšem številu primerov podrtih dreves in poškodovanja infrastrukture. Zjutraj je v Lozicah pri Vipavi sunek vetra podrl dimnik, v Kortini pri Kopru pa so delavci cestnega podjetja razžagali in odstranili drevo, ki je padlo na obcestno ograjo.

Na previdnost opozarja dogodek na Tinjanu pri Kopru, kjer je v sredo pozno popoldne odtrgalo barako in jo vrglo v osebno vozilo, ki je bilo parkirano v bližini in ga poškodovalo. Koprski poklicni gasilci so dele barake pobrali na kup in jih obtežili.

Razmere na morju se umirjajo

V koprskem pristanišču od torka zaradi burje ni bilo praktično nobenega priveza ali odveza ladje, so pojasnili na upravi za pomorstvo. V sredo je moč vetra občasno upadla, tako da so imeli glede na oceno varnosti en privez in en odvez. Čeprav je burja še razmeroma močna, pa so se razmere toliko umirile, da od petih zjutraj spet poteka privezovanje in odvezovanje ladij, in sicer po prioritetah, ki jih postavi Luka Koper.

V Luki Koper ne govorijo o nastali škodi, saj tovor ni odhajal v druga pristanišča, saj so vse sosednje luke prav tako imele težave z burjo. Pojavljale so se sicer zamude, ki pa niso bile velike. Ker ladij niso pretovarjali, se tudi tovor ni kopičil v pristanišču.

G. C.