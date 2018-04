Celjska občina v reurbanizacijo območja stare cinkarne

Staro cinkarno so razstrelili. Takratno vodstvo je zemljišče predalo občini in pri tem zagotovilo, da onesnaženja ni. Foto: MMC RTV SLO

Odlagališče v zapiranju

29. april 2018 ob 16:01

Celje - MMC RTV SLO, STA

Mestna občina Celje namerava reurbanizirati območje stare cinkarne, zato bodo v okviru evropskega projekta GreenerSites poskusno izvedli tri različne metode remediacije onesnažene zemljine.

Na pilotnem območju so ta teden preizkusili metodo hladnega recikliranja, sledi pa metoda mešanja onesnažene zemljine z različnimi mešanicami substratov. Po tej metodi bodo v laboratoriju izvedli še metodo imobilizacije. Na podlagi rezultatov bodo lahko izbrali tehnično rešitev za različne rabe tal na okoljsko in prostorsko degradirano območje. Za pilotne projekte testiranja metode remediacije ima celjska občina na voljo 37.000 evrov evropskega denarja, so sporočili iz občine.

Remediacija je skupno ime za različne sanacijske postopke, s katerimi želi občina izboljšati stanje tal in okolja. Gre torej za postopke, s katerimi onesnažilo imobilizirajo in ga spremenijo v obliko, v kateri nima več negativnega vpliva na ljudi in okolje. To pomeni, da ne prihaja do prašenja in da onesnažilo ne prehaja v podtalnico.

Onesnažene zemlje ne bodo izkopavali

Tehnologijo hladne reciklaže je ta teden na okoli 100 kvadratnih metrov velikem območju stare cinkarne preizkusilo podjetje VOC Ekologija. Hladna reciklaža je do okolja prijazna in gospodarna metoda, s katero se izdela nova, kakovostna nosilna plast, sporočajo. Njena prednost je v tem, da onesnažene zemlje ni treba izkopati. S tem se izognejo strošku izkopa in posledično tudi strošku priprave in transporta novega materiala.

Metodo mešanja onesnažene zemljine z različnimi mešanicami substratov bo predvidoma maja izvedel Kmetijski inštitut Slovenije. "Preveriti želimo, kako učinkovita je glina z visoko sposobnostjo vezave kovin, če ji dodamo kompost zelenega reza iz podjetja Simbio. Če se bo izkazalo, da takšna mešanica učinkovito zadržuje težke kovine, bi jo pozneje lahko koristno uporabili za ureditev zelenih in obvodnih krajinsko urejenih površin na območju stare cinkarne," navajajo v celjski občini.

Metodo imobilizacije bo v laboratoriju izvedel Zavod za gradbeništvo Slovenije. Kot je znano, pri gradbenih posegih lahko prihaja do izkopa močno onesnažene zemljine, ki predstavlja nevaren odpadek. S postopkom imobilizacije je mogoče onesnaženo zemljino predelati v gradbeni proizvod oz. v geotehnični kompozit.

Strokovnjaki bodo v laboratoriju vzorec onesnažene zemlje imobilizirali s kalcijskim pepelom. S tem poskusom želijo preveriti, ali bi lahko kompozit, pridobljen na tak način, uporabili za vgradnjo v trajne nasipe na delu območja stare cinkarne, ki bi jih tudi primerno krajinsko uredili.

Vsi trije izvajalci pilotnih preizkusov bodo v poročilu predstavili tehnologijo, dosežene rezultate in med drugim tudi oceno stroška za kubični meter oz. tono predelane zemljine.

Veliko denarja bo prispevala Evropa

Projekt GreenerSites se je začel junija 2016, končal pa se bo maja prihodnje leto. Poleg 11 partnerjev iz petih držav Srednje Evrope, med katerimi je tudi Mestna občina Celje, je v projekt vključenih še 14 institucij, ki nastopajo kot pridruženi partnerji. Projekt sofinancira transnacionalni program Interreg Srednja Evropa, ki spodbuja sodelovanje pri skupnih izzivih območja Srednje Evrope. Celoten projekt je vreden 3,8 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 3,1 milijona evrov, preostali denar bodo zagotovili partnerji, celjska občina pa bo prejela 270.695 evrov.