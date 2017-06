Cerar ob odprtju informacijske pisarne na Vrhniki kritičen do informiranja ljudi po Kemisu

Predsednik vlade je ob odprtju poudaril, da je ključno normaliziranje stanja na Vrhniki

7. junij 2017 ob 16:54

Vrhnika - MMC RTV SLO/STA

Zaradi pomanjkljivih in dvoumnih informacij o posledicah požara v Kemisu so na Vrhniki odprli pisarno za informiranje občanov, ki bo odprta dvakrat na teden.

Ob odprtju pisarne se je predsednik vlade Miro Cerar sestal s predstavniki različnih institucij in civilnih iniciativ ter poudaril pomen normalizacije razmer po požaru. Pisarno je prvi dan obiskalo 30 občanov.



"Odpiramo informacijsko pisarno, na teren pošiljamo tudi prvo mobilno ekipo. Močno bomo intenzivirali informiranje ljudi, ki je bilo – moramo priznati – v začetku preslabo. Vsi pristojni predstavniki državnih organov so bili na terenu, vse od začetka se je delalo, saniralo situacijo, koordinacija in informiranje pa sta bila preslaba," je dejal Cerar in dodal, da ministrstvo za okolje in prostor te koordinacije ni dobro vzpostavilo.

Po njegovem mnenju se je ministrica za okolje Irena Majcen prepozno odzvala, ko je šele po štirih dneh od požara prišla na Vrhniko. "Tudi sam sem bil kritičen do ministrice, nekoliko prepozno po požaru se je pojavila na terenu. Zadevo sem spremljal, nisem pa bil obveščen, da ni koordinacije," je dejal Cerar in dodal, da je po tem od ministrice zahteval poročilo, na podlagi katerega je vzpostavil nove ukrepe. "Izboljšali smo koordinacijo, vzpostavili jasno sodelovanje vseh resorjev in zadeva zdaj dobro deluje."

Kemis je bil "dobra šola"

Po njegovi oceni je bil požar v Kemisu "dobra šola" za ministrico in tudi za vse druge. Država namreč, tako Cerar, od osamosvojitve ni imela sistema kriznega upravljanja, ki bi za take situacije predvideval ustrezne koordinacije. "Tak sistem vzpostavljamo, dokončno pa bo vzpostavljen jeseni."

Cerarja je ob obisku Vrhnike spremljal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. Kot je povedal medijem, bodo prav danes skrčili pas okoli Kemisa, za katerega veljajo previdnostni ukrepi z 1,6 kilometra od Kemisa na 730 metrov. "Na osnovi nadaljnjih analiz pa bomo ožanje območja previdnostnih ukrepov nadaljevali," je dejal Šestan in dodal, da "bomo poenotili tudi priporočila glede vrtnin, da ne bo več nobenih dvomov, kaj lahko in kaj ne."

V okviru pisarne bo delovala tudi mobilna enota, ki bo v četrtek začela obiske na terenu, cilj enote pa je obiskati vse občane. Cerar je ob tem poudaril, da je prednostna naloga čimprejšnje končanje ustreznih analiz, na podlagi katerih bodo lahko ljudje dobili jasne podatke o tem, kaj lahko in česa ne smejo.

Cerar: Vrhnika je okoljsko zelo obremenjena

"Pomembno je, da ljudje čim prej dobijo rezultate meritev in da vsi skupaj tem rezultatom zaupamo, da zaupamo našim institucijam, ki so kompetentne, ki imajo ustrezne strokovnjake, ki bodo te informacije podali. Da se ne bo dogajalo, da bi kdor koli skušal z nekimi domnevami izpodbijati te rezultate," je še dodal predsednik vlade.

Kar zadeva izsledke meritev onesnaženosti zemljin, ki so pokazali onesnaženost zemlje, ki izhaja izpred desetletij, je danes Cerar dejal, da je bila Vrhnika okoljsko zelo obremenjena že pred desetletji. "Država tudi ta del raziskuje, primerjamo s tem, kar se je zgodilo zdaj. Z okoljevarstvenimi standardi, ki jih nenehno zvišujemo, si prizadevamo, da bi pomagali tako Vrhniki kot celi Sloveniji. Kjer bo to mogoče, bomo to naredili."

L. L.