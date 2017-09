Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Premier Miro Cerar je v Mariboru dejal, da žal z žalostjo ugotavlja, da Sloveniji mnogi ne želijo dobro. Foto: BoBo Razlogov za pritožbo Slovenskega E-foruma na okoljevarstveno dovoljenje ni več. Foto: EPA Ne želimo si pritožbe, ki bi zavlekla postopek in onemogočila tako pomembno investicijo za Slovenijo. Miro Cerar Sorodne novice Marinček: "Predlog Magne pomeni norčevanje iz okoljevarstvenih postopkov" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Cerar verjame tudi v dogovor Alpa Adria Greena in Magne Steyr

Slovenski E-forum že umaknil napovedano pritožbo

8. september 2017 ob 15:50,

zadnji poseg: 8. september 2017 ob 17:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zadnja nevladna organizacija, ki se z Magno še pogaja glede morebitne pritožbe na okoljevarstveno soglasje za lakirnico v Hočah, je Alpe Adria Green Slovenija. Premier Miro Cerar je prepričan, da bo dogovor sklenjen.

Kot je ob obisku Maribora dejal slovenski premier Miro Cerar, si predstavniki vlade in Magne prizadevajo odpraviti še pomisleke zadnje okoljevarstvene organizacije. Slovenski E-forum se je namreč z Magno in predstavniki vlade že dogovoril o dopolnitvi okoljevarstvenega dovoljenja. Kot je pojasnil vodja nevladne organizacije Gorazd Marinček, tako za pritožbo na okoljevarstveno soglasje ne bo več razlogov.

"Ne želimo si pritožbe, ki bi zavlekla postopek in onemogočila tako pomembno investicijo za Slovenijo," je izpostavil Cerar in dodal, da je treba počakati do izteka pritožbenega roka.

Tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek je poudaril, da so dogovarjanja v sklepni fazi. Verjame, da bodo imeli do 12. septembra, ko bodo predstavniki Magne odločili o gradnji, rešene vse zadeve in se bo investicija lahko začela.

Cerar: Sloveniji mnogi ne želijo dobro

Zdaj smo v sklepni fazi dogovora na vseh področjih. "Zagotovili smo površino in zemljišča za prvo fazo, delamo naprej, da zagotovimo še površine za drugo in tretjo fazo," je dodal gospodarski minister.

Cerar je izpostavil, da je Magnina investicija pomembna za razvoj, za delovna mesta, za prihodnost Slovenije in Maribora s širšim območjem, ki si po njegovih besedah zasluži, da ponovno dobi neko zdravo razvojno pomembno industrijo.

Kot je dodal, z žalostjo ugotavlja, da Sloveniji številni ne želijo dobro, po njegovih besedah pa gre predvsem za nekatere stare politične sile, ki skušajo ustaviti nekatere razvojne projekte.

G. K.