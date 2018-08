Četrkovo neurje za seboj pustilo poplavljene kleti, razkrita ostrešja in podrta drevesa

31. avgust 2018 ob 08:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Nevihte, ki so se v četrtek zvečer razbesnele v številnih delih države, so, vsaj za zdaj, odnesle tudi sonce in visoke temperature.

Ob prehodu hladne fronte so dele države v četrtek zvečer zajele nevihte s silovitimi nalivi, sunki vetra in udari strel, ponekod je padala toča.



Neurje je najprej zajelo Ljubljansko barje, nato pa še del Dolenjske, največ težav s poplavljenimi kletmi in podrtimi drevesi so imeli v Notranjih Goricah. Tamkajšnji gasilci so v celotni občini Brezovica do polnoči posredovali 35-krat, največkrat zaradi poplavljenih kleti in razkritih ostrešij. Odpravljanje posledic se nadaljuje tudi v petek.

O težavah zaradi neurja so poročali še iz občin Borovnica, Log - Dragomer, Ivančna Gorica, Ig, Grosuplje, Trebnje in Novo mesto.

V Trebnjem se je sprožil tudi zemeljski plaz, ki je zasul cesto Odrga–Repče. Največ težav v prometu pa so imeli zaradi dreves, ki so padla na cestišče, v občinah Trebnje in Novo mesto, so še sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.

Agencija RS za okolje in prostor (Arso) tudi za prihodnje dni napoveduje deževno in oblačno vreme. Čaka nas deževen in oblačen konec tedna, ponedeljek bo prinesel bolj suho vreme, vendar tudi na začetku tedna še lahko pade kakšna kaplja.

Sa. J.