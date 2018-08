Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vreme bo povečini sončno z najvišjimi dnevnimi temperaturami med 30 in 35 stopinj Celzija. Foto: BoBo Najbolj vroče bo v osrednji in vzhodni Sloveniji. Foto: BoBo/Arso Sorodne novice Vroče in sončno vreme bo vztrajalo do konca tedna, ko nas bo prešla vremenska fronta Dodaj v

Četrtek bo verjetno najbolj vroč letošnji dan, temperatura do 35 stopinj Celzija

Osvežitev je napovedana v soboto

9. avgust 2018 ob 07:58,

zadnji poseg: 9. avgust 2018 ob 08:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poletna vročina bo morda v četrtek dosegla letošnji vrhunec. Po napovedih agencije za okolje (Arso) naj bi se temperatura dvignila do 35 stopinj Celzija, zato za večji del države velja opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve.

Vreme bo v četrtek povečini sončno z najvišjimi dnevnimi temperaturami med 30 in 35 stopinj Celzija. Pihal bo veter južnih smeri, popoldne pa bodo že nastale posamezne nevihte. Po trenutnih izračunih vremenoslovcev kaže, da bo vročina vztrajala nad našimi kraji do vključno petka. Skupno bomo torej našteli od sobote, 28. julija, 14 zaporednih vročih dni, so zapisali na Arsu.

Opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve še vedno velja. Drugo najvišjo stopnjo pripravljenosti so na Arsu razglasili za vso Slovenijo z izjemo severozahodnega dela, kjer velja tretja stopnja.

Osvežitev je napovedana v soboto. V petek zaradi bližine vremenske fronte, ki bo Slovenijo predvidoma prešla v soboto, na Arsu pričakujejo nekaj več vremenskega dogajanja. Sprva bo večinoma sončno, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Sredi dneva se bodo začele pojavljati nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. V soboto čez dan bodo krajevne padavine ponehale in osvežilo se bo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja.

Najbolj vroči dnevi pred petimi leti

8. avgusta 2013 so bile po Sloveniji izmerjene najvišje temperature zraka v zgodovini meteoroloških meritev. Na letališču Cerklje ob Krki so izmerili 40,6 stopinje Celzija, na mariborskem Taboru 40,4 in za Bežigradom v Ljubljani 40,2.

