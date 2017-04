Ciklon Debbie pustoši po Novi Zelandiji. Evakuiranih več tisoč ljudi.

Vremenoslovci so optimistični

6. april 2017 ob 11:43

Wellington - MMC RTV SLO/STA

Ciklon Debbie z obilnim deževjem in silovitim vetrom pustoši po Novi Zelandiji. Več tisoč ljudi je evakuiranih, številne ceste so zaprte. Najhujše padavine naj bi bile sicer mimo.

Reke so prestopile bregove na Severnem otoku, kjer so morali s čolni, kmetijskimi vozili in šolskimi avtobusi evakuirati 2.000 prebivalcev mesta Edgecumbe. Ciklon, ki je pred tem divjal po predelih Avstralije, naj bi danes dosegel Južni otok, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Mesto Kikoura na Južnem otoku, ki je bilo hudo poškodovano že v potresu novembra lani z magnitudo 7,8, je medtem zemeljski plaz, ki je zasul avtocesto, že odrezal od sveta.

Novozelandski vremenoslovci sicer ocenjujejo, da so za zdaj najhujše deževne padavine že mimo. "Po nekaj mračnih dnevih na Novi Zelandiji je sedaj na obzorju upanje ob koncu tedna. Visoki zračni pritisk bi moral večini države prinesti zmerne temperature in suho vreme," napovedujejo.

Edinstven dogodek v 500 letih

Poplave so že označene za "edinstveni dogodek v 500 letih". Debbie je na Novo Zelandijo prinesla zgodovinsko količino dežja po vsej državi. V Edgecumbu je tako samo v dveh dneh padlo toliko dežja, kot ga običajno pade v več kot dveh mesecih, še poroča DPA.

B. V.