Dalmacija se spopada z novimi požari. Gori tudi v Črni gori in BiH-u.

Nekateri požari so že pod nadzorom

17. julij 2017 ob 12:25,

zadnji poseg: 17. julij 2017 ob 13:34

Split - MMC RTV SLO/STA

V Dalmaciji jim zaradi burje še ni uspelo pogasiti požarov, ki so izbruhnili v nedeljo, medtem pa je preteklo noč dodatno zagorelo tudi na drugih koncih.

Ponoči so gasilci pohiteli v kraj Tugare pri Omišu, od koder se je požar začel širiti proti Splitu. Ogenj skuša zajeziti več kot 100 gasilcev z 32 vozili, je poročal hrvaški radio. Pričakujejo tudi pomoč letal za gašenje, a njihove polete ovira močan veter, ki obenem prispeva k širjenju požara. Zaradi požara so morali izključiti lokalni daljnovod.

V zgodnjih jutranjih urah je zgorel tudi borov gozd pri kraju Bogomolje na Hvaru, a so gasilci že zjutraj požar omejili.

Gasilci medtem še vedno gasijo požar, ki je v nedeljo izbruhnil pri Perkoviću v bližini Šibenika. Kot so potrdili v središču za zaščito in reševanju v Šibeniku, jim pomaga več letal za gašenje. Zaradi požara je bil do 4. ure zjutraj prekinjen železniški promet med Perkovićem in Šibenikom.

Pod nadzorom pa je požar v občini Šestanovac v bližini Splita. Gasilcem je pred ognjem uspelo rešiti hiše v nekaj okoliških vaseh, je poročala hrvaška televizija.

Požari tudi v Črni gori in BiH-u

Velik požar je zajel tudi črnogorski polotok Luštica na vstopu v Kotorski zaliv. Požar se je razširil v gostem borovem gozdu, plameni pa dosegajo višino do 30 metrov, zaradi česar je mogoče zgolj gašenje iz zraka. Pristojne oblasti so med peto in osmo uro zjutraj izvedle evakuacijo prebivalcev. Okoli 300 ljudi so čez morje odpeljali na varno, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

V Bosni in Hercegovini gasilci poskušajo zajeziti požara, ki sta se razširila na jugu države, v bližini Mostarja in mesta Trebinje, poroča Reuters.

B. V.