"Dan, preživet s psom v naravi, je odlično izpolnjen dan"

Na pomoč ji je priskočila ovčarka Ksena

29. marec 2017 ob 14:24

Koper - MMC RTV SLO

Noemi Vidmar iz Vipave se je rodila z okvaro hrbtenice in zdravniki so menili, da nikoli ne bo shodila. Pri sedemnajstih teka za svojo ovčarko Kseno in želi postati veterinarka.

V oddaji Živalski blues smo vam posredovali že veliko zgodb o tem, kako so nam živali lahko v pomoč pri vsakdanjih in bolezenskih težavah. Taka je tudi Noemina zgodba. Noemi je zdaj že skoraj 17-letno pogumno in vztrajno dekle, ki obiskuje Zavod za usposabljanje invalidne mladine v Kamniku. Njena želja je, da bi postala veterinarka.

Noemi Vidmar se je rodila s hibo, imenovano spina bifida oziroma mielomeningokela. Zaradi kombinacije genetskih in zunanjih dejavnikov se otrokova vretenca ne izoblikujejo popolnoma in hrbtni mozeg izstopi. Pojavijo se težave pri nadzorovanju delovanja spodnjih udov, mehurja in črevesja.

Ob rojstvu so zdravniki staršem povedali, da deklica ne bo nikoli hodila. V tistem času se je njen oče ukvarjal z vzrejo nemških ovčarjev. In prav s pomočjo nemškega ovčarja ter seveda z neizmerno starševsko ljubeznijo in vztrajnostjo, pa tudi z medicinsko pomočjo, je Noemi vendarle shodila. Sama se tega veselega dogodka ne spominja, razen po pripovedovanju staršev in fotografijah. Življenje male Noemi se je nadaljevalo v družbi dobrih ljudi in živali. Ovčarje so nadomestili mejni ovčarji (borderji), trenutno jih imajo štiri. Pa še pasjega mešančka, podgane, želve, papige, avstralske zebrice, kosa, ovce in druge živali. V Noemino življenje je zdaj, pri sedemnajstih, vstopila še ena psička. Nemška ovčarka Ksena, ki je samo njena. Ime zanjo je našla pri filmskem liku bojevnice Ksene. Bilo je naključje: med prakso v veterinarski bolnišnici je dekle spoznalo gospoda z leglom nemških ovčarjev, ki ji je obetavno psičko kar podaril. Po pogovoru in temeljitem premisleku so se doma odločili, da ovčarko sprejmejo med druge živali.

S Kseno načrtuje izpit iz obrambe

Vidmarjeva jo zdaj, po očetovih nasvetih, ki ima s psi mnogo izkušenj, vzgaja. Uči jo osnovnih ukazov: sedi, lezi, poleg. Predvsem pa jo skupaj z drugimi psi redno vodi na sprehod in trening med ovčke. Narava ji pomeni vse, čeravno ji zdravniki priporočajo čim več mirovanja. A ona se ne da! S Kseno načrtuje izpit iz obrambe in udeležbo na pasjih razstavah. Gotovo pa ima v rokavu še kakšno skrito idejo. "Naj sije sonce ali dežuje, vsak dan, preživet s psom v naravi in med drugimi živalmi, je moj srečen in odlično izpolnjen dan," je prepričana Noemi. Dodala je: "Živali nam s svojo energijo sporočajo, da je življenje preveč lepo, da bi ga kar tako zapravili."

Vabljeni k poslušanju oddaje Živalski blues. Oddaja je na sporedu vsako sredo ob 10.30 na Radiu Koper.

Loredana Vergan, Radio Koper