Del Štajerske zajela neurja z močnim vetrom in točo

Sunki vetra so odkrivali strehe

11. julij 2017 ob 19:22

Celje - MMC RTV SLO/STA

Severovzhodni del Slovenije je popoldne znova prizadelo neurje s točo in vetrom. Najprej je okoli 15. ure vreme prizadelo prebivalce od Celja proti Rogaški Slatini, pozno popoldne pa je bilo najhuje na območju Podravja. Gasilci so imeli največ dela s podrtimi drevesi in odkritimi strehami.

V naselju Brezova v občini Celje je močen veter odkril strehi dveh stanovanjskih hiš, enako je bilo tudi na enem od stanovanjskih objektov v Topolovcu v občini Šmarje pri Jelšah. Zaradi podrtih dreves so morali gasilci posredovati tudi v Višnji vasi pri Vojniku in v Rogaški Slatini.



V popoldanskem drugem nevihtnem valu je veter na območju Oplotnice podrl kar pet dreves, ki so jih gasilci odstranili s cestišča. Nekaj dreves je podrtih tudi v Mariboru, Hočah in Slovenski Bistrici, v Staršah pa je drevo padlo na stanovanjski objekt. Voda je zalila kletne prostore ene od hiš, odkrilo pa je tudi streho.



Gasilci so morali zaradi podrtih dreves posredovati tudi na Bistriški cesti v naselju Fram ter na cesti Prvenci–Novi jork v občini Markovci, v Gerečji vasi, Svetem Tomažu in Miklavžu pa je odkrilo streho. V Slovenji vasi je na avtomobil podrlo reklamne panoje ter zalilo enega od stanovanjskih objektov, več dreves je podrlo tudi v Hlaponcih v občini Juršinci, poroča uprava za zaščito in reševanje.

L. L.