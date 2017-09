Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 8 glasov Ocenite to novico! Od torka do četrtka se nam obeta suho vreme, v petek pa znova kaže na dež. Foto: Pixabay Vremenski vpliv bo močno obremenilen, veliko ljudi bo imelo z vremenom povezane težave, okrepljeni bodo nekateri bolezenski znaki. Spanje bo moteno. Priporočajo dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in odmerkov zdravil ter večjo previdnost. Mnogo rastlin je suša trajno poškodovala, poljščine so ponekod dozorele prezgodaj. Foto: BoBo Sorodne novice Oranžni alarm zaradi možnosti močnejših nalivov Z "ubijalcem poletja" se konec tedna poslavlja tudi tridesetica Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dež bo ponehal v nedeljo, znova ga napovedujejo v petek

Meteorološko poletje se poslavlja

2. september 2017 ob 13:02,

zadnji poseg: 2. september 2017 ob 16:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V nedeljo popoldne bodo padavine ponehale, od torka do četrtka kaže na suho vreme, v petek pa lahko znova pričakujemo dež.

Konec tedna bo oblačen, ponekod po Sloveniji bo deževalo, temperature pa se z izjemo Primorske v prihodnjih dneh ne bodo povzpele nad 19 stopinj Celzija, so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso).

Danes in v nedeljo bo nestalno in hladnejše vreme z občasnimi padavinami, tudi nevihtami.

V nedeljo popoldne bodo padavine ponehale. Ker bodo vmes nevihte, bo količina padavin od kraja do kraj precej različna, vsekakor pa bo v večjem delu Slovenije padlo vsaj 20 milimetrov padavin.

V ponedeljek in torek bo dopoldne precej jasno, po nekaterih nižinah bo megla ali nizka oblačnost. Popoldne bo spremenljivo oblačno, možna bo kakšna kratkotrajna ploha. Od torka do četrtka se nam nato obeta suho vreme, v petek pa znova kaže na dež.

Dolgo in vroče poletje

Letošnje meteorološko poletje je zaznamovalo več vročinskih valov s kratkimi osvežitvami, ki pa so poleg težko pričakovanega dežja prinesle tudi številne nevšečnosti. Neurja so na začetku tedna povzročila več težav v osrednji in jugovzhodni Sloveniji. Na območjih z večjo količino dežja so padavine rahlo izboljšale stanje travinja in strniščnih posevkov ter nekaterih jesenskih zelenjadnic, a v sušnih območjih to ne bo rešilo težav s kmetijsko sušo, saj so rastline trajno poškodovane, so sporočili iz Arsa.

Do nedelje se bodo sušne razmere zaradi padavin sicer omilile, zaradi hladnejšega vremena bo manjše tudi izhlapevanje.

Po podatkih Agencije za okolje RS so bili vsi poletni meseci v večjem delu Slovenije znatno toplejši od dolgoletnega povprečja. Od začetka stalnih meritev v Sloveniji, torej od sredine 19. stoletja, je bilo precej toplejše od letošnjega le poletje 2003. V obdobju od leta 1961 je letošnje poletje po različnih krajih v Sloveniji drugo oz. četrto najtoplejše.

Sa. J.