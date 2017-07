Poudarki Konec tedna naslednji vročinski val Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Deževno bo do četrtka, v petek pa prihaja četrti vročinski val. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Deževen dan lahko začinijo krajevna neurja, možna tudi toča

24. julij 2017 ob 08:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Spremenljivo do pretežno oblačno bo, s krajevnimi padavinami in nevihtami. Nekatere nevihte bodo spremljala krajevna neurja z nalivi in močnejšimi sunki vetra.

Možnost toče ob vsem tem ni izključena, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).



Do jutra bo dež v večjem delu Slovenije ponehal, po nekaterih nižinah bo nastala megla.

V torek bo dopoldne povečini sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, še napovedujejo na Arsu.

V četrtek bo znova povečini sončno, več oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Konec tedna predvidoma prihaja že četrti vročinski val to poletje.

V ponedeljek so neurja s točo prizadela Koroško in del Štajerske.

Al. Ma.